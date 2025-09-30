أبقى بنك اليابان (BOJ) سعره المعياري عند 0.5%

يبدو أن بنك اليابان (BOJ) مستعد للاقتراب أكثر من رفع آخر لمعدل الفائدة، مع تزايد الانقسامات بين أعضاء مجلس الإدارة مما يغذي المضاربة بأن التحرك قد يأتي في أقرب وقت في أكتوبر.

ترك بنك اليابان، في اجتماعه في 18-19 سبتمبر، معدله الرسمي دون تغيير عند 0.5%. ومع ذلك، فإن الملخص الذي صدر يوم الثلاثاء للمناقشات التي جرت في الاجتماع ذكر أن اثنين من أعضاء مجلس الإدارة التسعة فضلا رفع المعدل. وجادل أحدهم بأنه قد يكون من المناسب رفع سعر الفائدة السياسي مرة أخرى.

دفع الآخرون في الاتجاه المعاكس، محذرين من أن الاقتصاد الأمريكي قد يتباطأ فجأة أكثر مما كان متوقعًا، مع تأثيرات جانبية على اليابان. في الوقت الحالي، وافق المجلس على المضي قدمًا بحذر.

الاختلاف يهز التوقعات

استجابت الأسواق تقريبًا على الفور لإصدار سجل الاجتماع. ضعف الين مقابل الدولار، مما يسلط الضوء على قلق المستثمرين بشأن اتجاه سياسة اليابان. ارتفعت عوائد السندات الحكومية حيث قام المتداولون بتسعير احتمالية ظروف نقدية أكثر تشددًا في المستقبل.

تحولت رهانات السوق بسرعة، حيث يشير مؤشر المبادلة الليلية الآن إلى فرصة بنسبة 70% لرفع معدل بنك اليابان في تاريخ صفقة 30 أكتوبر. قبل أسابيع فقط، كانت الاحتمالات لمثل هذه الخطوة أقرب إلى 40%، مما يشير إلى مدى سرعة تغير الأمور.

لم تكن المفاجأة فقط في الاختلاف نفسه ولكن في مصدره. قال أحد صانعي السياسة الأكثر حمائمية في بنك اليابان، عضو مجلس الإدارة أساهي نوغوتشي، هذا الأسبوع إن الرغبة في رفع المعدل كانت "أكثر من أي وقت مضى". قاوم نوغوتشي الضغط لسنوات، حيث حذر من تقييد النمو. تعكس خطوته قلقًا متزايدًا داخل المجلس بشأن مخاطر ترك السياسة فضفاضة للغاية في بيئة تضخم مرتفع مستمر.

هذه المعارضة هي نقطة تحول، كما يقول المحللين. وسط تضخم يتسارع بوتيرة أسرع من هدف بنك اليابان البالغ 2% وتسويات الأجور التي تظهر زخمًا، تتزايد حالة التطبيع. لكن المجلس بالكاد موحد. لا يزال الآخرون حذرين، مستشهدين بإنفاق الأسر الضعيف والمخاطر العالمية التي يمكن أن تعيق تعافي اليابان الهش.

تعني هذه الخطوة أن المحافظ كازو أويدا، أول أكاديمي يرأس بنك اليابان عندما تولى المسؤولية العام الماضي، يواجه أصعب اختبار له حتى الآن. كان أسلوبه حتى الآن هو التدرج، مشيرًا إلى أن اليابان تبتعد عن السياسة الفضفاضة للغاية، ولكنها تفعل ذلك بعناية، بخطوات صغيرة. الانقسام بين المجلس، مع ذلك، يؤكد مدى هشاشة هذا الإجماع.

ينظر المستثمرون والاقتصاديون الآن إلى أكتوبر كوقت محوري. وإذا لم يفعل بنك اليابان شيئًا بحلول ذلك الوقت، فسيزداد الضغط. ليست مسألة ما إذا كانت اليابان سترفع المعدلات مرة أخرى، ولكن متى ستفعل ذلك.

بنك اليابان يبقي المعدل دون تغيير في الوقت الحالي، والباب 'مفتوح'

ترك بنك اليابان معدله دون تغيير منذ يوليو، عندما رفعه لأول مرة منذ 17 عامًا. تجاوز التضخم باستمرار هدفه البالغ 2%، مدفوعًا بشكل أساسي بزيادات في أسعار الغذاء والطاقة. صرح البنك بأن نمو الأجور سيحتاج إلى أن يكون في طريقه قبل أن يشعر بالثقة في الالتزام بمعدلات أعلى.

أشار البنك أيضًا في اجتماع سبتمبر إلى أنه سيقوم تدريجياً بتصفية حيازاته من صناديق المؤشرات المتداولة (ETFs) وصناديق الاستثمار العقاري (REITs). فسرت الأسواق ذلك على أنه إشارة أخرى إلى أن بنك اليابان يقترب شيئًا فشيئًا من التطبيع.

ومع ذلك، تهيمن حالة عدم اليقين. التوقعات العالمية أيضًا غير مستقرة، مع تباطؤ الصين والاقتصاد الأمريكي الذي يرسل إشارات مختلطة. يريد العديد من صانعي السياسة في بنك اليابان رؤية الأرقام قبل اتخاذ قرار. يمكن أن يوجه استطلاع تانكان للشعور بالأعمال، الذي سيصدر الأسبوع المقبل، والتقارير الاقتصادية الإقليمية قرار أكتوبر.

حتى الآن، لا يزال بنك اليابان ثابتًا مع الميل إلى الأمام. مع استمرار التضخم وتزايد الاختلاف، قد يشكل أكتوبر نقطة تحول في تجربة اليابان التي استمرت ما يقرب من 10 سنوات مع معدلات قريبة من الصفر.

