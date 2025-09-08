حروب السبام لعام 2025 تصبح "تهديدًا خطيرًا" للبيتكوين

إذا كنت في عالم البيتكوين لأكثر من دقيقة، فربما سمعت الناس يقارنون "حروب البريد المزعج" اليوم بحروب حجم الكتلة سيئة السمعة قبل ما يقرب من عقد من الزمان.

الطاقة، والسخط، والقبلية؛ كلها عادت بقوة، ولكن هذه المرة، بدلاً من الجدال حول أحجام الكتل، ساحة المعركة هي OP_RETURN والانقسام المتزايد بين Bitcoin Core و Knots.

كيف بدأت حروب البريد المزعج

تعود جذور حروب البريد المزعج إلى عام 2023. في ذلك الوقت ظهرت Ordinals على الساحة. لقد مكنت أي شخص من تضمين الفن الرقمي، ورموز NFT، وأنواع أخرى من البيانات مباشرة على بلوكتشين البيتكوين.

أشاد الكثيرون بـ Ordinals لإطلاق كل أنواع الابتكارات على البيتكوين. توقع البعض مشكلة البريد المزعج والتضخم على السلسلة مما يؤدي إلى ارتفاع رسوم التحويل للمستخدمين اليوميين.

في أوائل عام 2025، انتقلت حروب البريد المزعج إلى مستوى آخر. كشف مطورو Bitcoin Core عن خطط للتخلص من حد OP_RETURN البالغ 80 بايت في إصدارهم القادم v30.

كانوا يأملون في جعل البيتكوين أكثر تنوعًا لأنواع جديدة من النشاط على السلسلة. بالنسبة للكثيرين في جانب Core، طالما يتم دفع رسوم التحويل، فإن أي استخدام للبيتكوين هو لعبة عادلة.

لكن ليس الجميع يشارك هذه الرؤية. يرى لوك داشجر، مطور البيتكوين منذ فترة طويلة والمشرف الرئيسي على Bitcoin Knots، هذا التحول أقل كتجربة مفتوحة وأكثر كعلامة حمراء ضخمة.

بالنسبة له، فإن رفع الحدود هو دعوة مفتوحة للبريد المزعج، مما سيحول البيتكوين إلى مكب للبيانات غير المالية ويهدد دوره كمال.

أصبح Knots بسرعة نقطة تجمع للنقاد الذين يعتقدون أن Core يتخلى عن حياد البيتكوين، ومع تصاعد التوترات، بدأ المزيد من مشغلي العقد في التدفق: وصلت حصة Knots من الشبكة إلى 18.5٪.

ما هو المعرض للخطر حقًا

في جوهرها، حروب البريد المزعج ليست حول سطر واحد من التعليمات البرمجية أو تعديل تقني. إنها تتعلق بالفلسفة.

هل من المفترض أن يظل البيتكوين طبقة تسوية نقدية خالصة، مع التركيز الشديد على مقاومة الرقابة واللامركزية؟

أم يجب أن يتبنى دورًا أوسع، ليكون بمثابة قماش للتجارب والفن والبيانات، طالما أن المستخدمين يدفعون التكاليف؟

يجادل جانب Bitcoin Core من أجل الحرية القصوى. كما نشر مطور Core والليبرتاري جيمسون لوب:

يجادل جانب Knots بأنه بدون قواعد للحفاظ على وظيفة البيتكوين النقدية، تخاطر الشبكة بالتضخم والمركزية. حذر لوك داشجر:

وليس لوك وحده من يلوح بعلم التحذير. اتخذ سامسون ماو، الرئيس السابق للأمن في Blockstream ومؤسس Jan3، أيضًا جانب Knots.

يصدر تحذيرًا من أن السماح بالبريد المزعج غير المحدود هو منحدر زلق يمكن أن يؤدي إلى تآكل مرونة البيتكوين كمخزن للقيمة.

خطر جدي على البيتكوين؟

كلما طالت حروب البريد المزعج، كلما ارتفعت الأصوات، وليس كلها متوافقة بشكل أنيق مع معسكر واحد.

خرج آدم باك، الرئيس التنفيذي لشركة Blockstream وداعم Core منذ فترة طويلة، عن الصف في النبرة إن لم يكن في الجوهر يوم الجمعة. وحذر من أن رفض مخاطر البريد المزعج تمامًا كان الخطوة الخاطئة. كتب:

تعليقات باك ملحوظة ليس فقط بسبب مكانته ولكن أيضًا لأنها تلمح إلى ما يتم تفويته.

الأمر لا يتعلق فقط بقاعدتي شفرة في فراغ ولكن بالتصور العالمي لحياد البيتكوين وغرضه.

اتخذ بيتر تود، وهو مطور آخر متوافق مع Core منذ فترة طويلة، نبرة أكثر قسوة يوم السبت، واضعًا اللوم ليس على Core ولكن على مؤيدي Knots لتصعيد التوترات:

إلى أين تتجه من هنا

يلوح أكتوبر 2025 في الأفق، مع إصدار Bitcoin Core v30 المقرر لطرح تغيير OP_RETURN.

كيف يتفاعل المنقبون ومشغلو العقد والبورصات سيحدد ما إذا كانت هذه ستظل حربًا أهلية صاخبة ولكن محتواة أم ستتحول إلى أزمة انقسام سلسلة أخرى تذكرنا بعام 2017.

لم تعد حروب البريد المزعج مجرد شجار بين المطورين. مع وزن الأصوات الكبيرة، وتصاعد القبلية، واقتراب الموعد النهائي في أكتوبر كل يوم، قد يواجه البيتكوين قريبًا أكبر اختبار أيديولوجي له منذ حروب حجم الكتلة.