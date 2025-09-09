توضح Tether بشأن 37,229 BTC:

النفي الرسمي، التحويلات الداخلية، وغياب ضغط البيع: أكدت تيثر أن حوالي 37,229 BTC التي تم نقلها وتحويلها إلى Twenty One Capital، لم يتم بيعها في السوق.

البيان الرسمي لتيثر متاح على موقع الشفافية، وتم الإبلاغ عن إعادة البناء أيضًا من قبل المنشورات المتخصصة (تيثر - الشفافية)

تؤكد الشركة، التي يقودها باولو أردوينو (الذي يُستشهد به غالبًا في الاتصالات الرسمية)، على تخصيص الأرباح في بيتكوين والذهب والأراضي، بهدف تعزيز احتياطياتها.

وفقًا للبيانات التي جمعها فريق التحليل على السلسلة لدينا وتم التحقق منها على المستكشفات العامة، فإن أنماط الحركة تتوافق مع مجموعات إعادة التخصيص النموذجية داخل المجموعة وليس التوزيعات نحو التبادلات الفورية.

يلاحظ محللو الصناعة أن التحويلات بهذا الحجم (عشرات الآلاف من BTC) تشير عادة إلى إعادة تنظيم الخزينة أو تنفيذ المركبات المالية ذات الصلة، بدلاً من المبيعات الفورية في السوق.

الأشياء الثلاثة التي يجب معرفتها

الموقف الرسمي : تؤكد تيثر أنها لم تبع BTC؛ الحركات الملاحظة هي حصريًا تحويلات داخلية وإعادة تخصيص.

البيان الرسمي والسياق

أوضح باولو أردوينو علنًا أن «تيثر لم تبع أي بيتكوين»، موضحًا أن الشهادات الفصلية قد تتضمن حركات داخل المجموعة أو عمليات متعلقة بمبادرات محددة - في هذه الحالة، إعادة تخصيص الخزينة - وليست مبيعات فعلية في السوق.

في هذا السياق، دفعت القراءة الغامضة لبعض الشهادات، التي فسرها الطرف الثالث بشكل خاطئ، الشركة إلى تحديد أن هذه عمليات داخلية حصرية (تيثر - الشفافية).

من بين المصادر المفيدة لوضع الموضوع في سياقه، بالإضافة إلى الملف الرسمي لأردوينو على X (@paoloardoino)، هي التحليلات. تم تحديث البيانات العامة والمنشورات على X في 7 سبتمبر 2025.

التحويلات على السلسلة إلى XXI: التاريخ والأرقام

في الفترات الأخيرة، لوحظت حركات كبيرة على السلسلة لصالح Twenty One Capital (XXI)، وهي منصة متخصصة في الخدمات المالية في BTC. بالتفصيل:

الكتلة الرئيسية : تم تحويل حوالي 37,229.69 BTC في بداية يونيو، بقيمة حوالي 3.9 مليار دولار بناءً على سعر الصرف في ذلك الوقت.

: تم تحويل حوالي 37,229.69 BTC في بداية يونيو، بقيمة حوالي 3.9 مليار دولار بناءً على سعر الصرف في ذلك الوقت. تدفقات أخرى : حركات إضافية قدرها 14,000 BTC سجلت في يونيو و 5,800 BTC في يوليو، والتي تشكل سلسلة منفصلة من التحويلات.

: حركات إضافية قدرها 14,000 BTC سجلت في يونيو و 5,800 BTC في يوليو، والتي تشكل سلسلة منفصلة من التحويلات. التسوية: لا ينبغي جمع سلسلتي الحركات بشكل مباشر، لأنها تشير إلى مجموعات وفترات متميزة، كما أبرز التحليل على السلسلة.

وفقًا لأحدث استطلاعات السوق، اعتبارًا من 7 سبتمبر 2025، ينسب BitcoinTreasuries.NET أكثر من 100,521 BTC إلى تيثر في احتياطياتها (BitcoinTreasuries.NET)، وهو رقم مفيد لتقييم التأثير النسبي للتحويلات الفردية.

التأثير على الاحتياطيات والسوق

تقلل الحركات الداخلية مؤقتًا من كمية BTC المرئية على عناوين محددة مرتبطة بتيثر، دون إبراز عمليات التخلص من الاستثمارات في السوق الفوري.

تجدر الإشارة إلى أنه، نتيجة لذلك، لا يوجد ضغط بيع مباشر وتحتفظ الشركة بالقدرة على استخدام الأصول من خلال المركبات المتصلة مثل XXI.

الاحتياطيات : يلاحظ بعض المحللين أنه، بعد خصم التحويلات، قد يكون الموقف العام في BTC قد ظل مستقرًا أو حتى زاد مقارنة بالفترات السابقة.

: يلاحظ بعض المحللين أنه، بعد خصم التحويلات، قد يكون الموقف العام في BTC قد ظل مستقرًا أو حتى زاد مقارنة بالفترات السابقة. السوق: يخفف غياب المبيعات المباشرة من مخاطر صدمات العرض؛ يمكن أن تزيد أي منتجات مالية تقدمها XXI من السيولة في الأدوات المقومة بـ BTC.

استراتيجية التخصيص: بيتكوين والذهب والأرض

تؤكد تيثر سياسة إعادة تخصيص الأرباح، وتخصيص جزء من الأصول لبيتكوين والذهب والأرض، بهدف الحفاظ على القيمة وتقسيم المحفظة.

في الواقع، يهدف الاستثمار في الذهب والأصول الحقيقية إلى تعويض التقلبات النموذجية لسوق العملات المشفرة، بينما يظهر التعرض لبيتكوين رؤية طويلة المدى على أصل رقمي يعتبر نادرًا وعالي السيولة.

العلاقة بين سعر بيتكوين وأصول مثل الذهب موثقة جيدًا في توقعات كبار المستثمرين مثل VanEck، بينما أبرزت الأخبار الأخيرة كيف يمثل Tether Gold حدودًا جديدة لترميز الذهب المادي.

دور XXI والتطورات المحتملة

تم تكوين XXI كمركبة تركز على BTC، مع وظائف إدارة الخزينة وتطوير المنتجات المالية المقومة ببيتكوين.

ومع ذلك، يمكن أن تسهل زيادة الأصول الخاضعة للإدارة إنشاء أدوات مثل القروض المضمونة واعتماد مقاييس الأداء الخاصة، مع تقديم منصة قوية لخطوط المنتجات المستقبلية، دون الحاجة إلى التحويل الفوري إلى العملات القانونية الحكومية.

المخاطر والشفافية وقراءة عمليات التدقيق

يمكن أن تعقد حركة الأصول بين عناوين على السلسلة التحليل للمراقبين الخارجيين، مما يخلق خطر سوء التفسير. يظل الوضوح بشأن الأطراف المعنية والأغراض وتوقيت التدفقات أمرًا ضروريًا لضمان مصداقية عمليات التدقيق وجودة المراقبة على السلسلة.

المقارنة الدولية: حالة السلفادور

في النقاش حول إدارة الاحتياطي، غالبًا ما يُستشهد بشراء الذهب الأخير من قبل السلفادور - المذكور في بعض التقارير بأنه 13,999 أونصة تروي، بقيمة معلنة تبلغ حوالي 50 مليون دولار - كمثال على استراتيجية التنويع.

في الوقت نفسه، أعلنت البلاد أنها راكمت تخصيص BTC بمرور الوقت. ومع ذلك، على الرغم من أن هذه سياقات مختلفة، يظهر اتجاه: حصة متزايدة من الاحتياطيات العامة والخاصة موجهة نحو الأصول غير المرتبطة حصريًا بالدولار (أخبار بيتكوين: السلفادور).

المنهجية والمصادر وما هو مفقود