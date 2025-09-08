البورصةDEX+
ظهر المنشور الذي يفيد بأن الرئيس التنفيذي لشركة Tether يهاجم شائعات بيع بيتكوين لشراء الذهب على موقع BitcoinEthereumNews.com. أثارت شائعات عن بيع بيتكوين في Tether قلق أجزاء من مجتمع الكريبتو هذا الأسبوع، ليرد قادة الشركة وحلفاؤها في الصناعة بقصة مختلفة: لم يتم بيع العملات على الإطلاق - بل تم إعادة نشرها. بدأت المحادثات عندما لاحظ المعلقون انخفاضًا واضحًا في مخزون بيتكوين المبلغ عنه من Tether بين الربعين الأول والثاني من عام 2025. وفقًا لبيانات شهادة BDO، بدا أن الحيازات انخفضت بأكثر من 9,000 BTC، مما أدى إلى ادعاءات بأن مصدر العملة المستقرة قد صفى جزءًا من احتياطياته لمطاردة الذهب. ضخم اليوتيوبر كلايف طومسون هذه النظرية، مقترحًا أن استراتيجية Tether كانت تتحول بعيدًا عن بيتكوين. الرواية المضادة نازع المديرون التنفيذيون وشخصيات الصناعة المقربة بسرعة هذا التفسير. أوضح سامسون ماو، الرئيس التنفيذي لشركة Jan3، أن بيتكوين المفقود تم إرساله إلى Twenty One Capital (XXI)، وهي مبادرة مالية منفصلة مرتبطة بالرئيس التنفيذي لشركة Strike جاك مالرز. بلغ إجمالي التحويلات في يونيو ويوليو ما يقرب من 20,000 BTC، وهو أكثر من كافٍ لتفسير التناقض. ردد باولو أردوينو، الرئيس التنفيذي لشركة Tether، هذه النقطة، مصرًا على أنه لم يتم بيع أي عملات. بدلاً من ذلك، قال إن الشركة تواصل توجيه الأرباح إلى ما تعتبره أصولًا آمنة طويلة المدى - "بيتكوين، والذهب، والأراضي". تحويلات بمليارات الدولارات تؤكد سجلات البلوكشين أنه في أوائل يونيو، نقلت Tether أكثر من 37,000 BTC - بقيمة تقارب 3.9 مليار دولار في ذلك الوقت - لدعم XXI. لو تم احتساب تلك التحويلات ضمن حيازات Tether المباشرة، لكانت ميزانيتها العمومية قد أظهرت زيادة صافية، وليس انخفاضًا. لا تزال أدوات تتبع البيانات المستقلة تدرج Tether بأكثر من 100,000 BTC تقدر قيمتها بأكثر من 11 مليار دولار، مما يضمن مكانتها بين أكبر المؤسسات المالكة. التزامن مع شراء السلفادور للذهب تكشفت الجدل إلى جانب عناوين غير ذات صلة من السلفادور، التي أعلنت عن أول عملية شراء للذهب لها منذ أكثر من ثلاثة عقود. أضاف البنك المركزي 13,999 أوقية تروي، بقيمة تقارب 50...

الرئيس التنفيذي لشركة تيثر يرفض شائعات بيع البيتكوين لشراء الذهب

بواسطة: BitcoinEthereumNews
2025/09/08 12:31
بيتكوين

أثارت شائعات حول بيع البيتكوين من قبل Tether قلق أجزاء من مجتمع الكريبتو هذا الأسبوع، ليرد قادة الشركة وحلفاؤها في الصناعة بقصة مختلفة: لم يتم بيع العملات على الإطلاق — بل تم إعادة نشرها.

بدأت المحادثات عندما لاحظ المعلقون انخفاضًا واضحًا في مخزون البيتكوين المبلغ عنه من Tether بين الربعين الأول والثاني من عام 2025. وفقًا لبيانات شهادة BDO، يبدو أن الحيازات انخفضت بأكثر من 9,000 BTC، مما أدى إلى ادعاءات بأن مصدر العملة المستقرة قد صفى جزءًا من احتياطياته لمطاردة الذهب.

قام اليوتيوبر كلايف طومسون بتضخيم النظرية، مقترحًا أن استراتيجية Tether كانت تتحول بعيدًا عن البيتكوين.

الرواية المضادة

سرعان ما اعترض المديرون التنفيذيون وشخصيات الصناعة المقربة على هذا التفسير. سامسون ماو، الرئيس التنفيذي لشركة Jan3، أوضح أن البيتكوين المفقود تم إرساله إلى Twenty One Capital (XXI)، وهي مبادرة مالية منفصلة مرتبطة بالرئيس التنفيذي لشركة Strike جاك مالرز. بلغ إجمالي التحويلات في يونيو ويوليو ما يقرب من 20,000 BTC، وهو أكثر من كافٍ لتفسير التناقض.

ردد الرئيس التنفيذي لشركة Tether باولو أردوينو هذه النقطة، مصرًا على أنه لم يتم بيع أي عملات. بدلاً من ذلك، قال إن الشركة تواصل توجيه الأرباح إلى ما تعتبره أصولًا آمنة طويلة المدى — "البيتكوين والذهب والأرض".

تحويلات بمليارات الدولارات

تؤكد سجلات البلوكشين أنه في أوائل يونيو، نقلت Tether أكثر من 37,000 BTC — بقيمة تقارب 3.9 مليار دولار في ذلك الوقت — لدعم XXI. لو تم احتساب تلك التحويلات ضمن حيازات Tether المباشرة، لكانت ميزانيتها العمومية قد أظهرت زيادة صافية، وليس انخفاضًا.

لا تزال أدوات تتبع البيانات المستقلة تدرج Tether بأكثر من 100,000 BTC تقدر قيمتها بأكثر من 11 مليار دولار، مما يضمن مكانتها بين أكبر المؤسسات المالكة.

التزامن مع شراء السلفادور للذهب

تزامنت الجدل مع عناوين غير ذات صلة من السلفادور، التي أعلنت عن أول عملية شراء للذهب لها منذ أكثر من ثلاثة عقود. أضاف البنك المركزي 13,999 أوقية تروي، بقيمة تقارب 50 مليون دولار، إلى احتياطياته كجزء من خطة التنويع بعيدًا عن الدولار الأمريكي.

اعتمدت البلاد سابقًا بشكل كبير على البيتكوين، حيث راكمت أكثر من 6,200 BTC منذ عام 2021. أضاف تحولها الأخير إلى الذهب وقودًا للتكهنات بأن Tether قد تفكر في استراتيجية مماثلة.

البيتكوين لا يزال في الصميم

على الرغم من الشائعات، وضح أردوينو موقف Tether بوضوح: لا يزال البيتكوين في مركز تخصيص احتياطي الشركة. في حين أن التنويع في الأصول الصلبة الأخرى هو جزء من الاستراتيجية، تبدو اقتراحات التحول الكامل بعيدًا عن BTC غير مؤسسة.

في الوقت الحالي، تسلط هذه الحلقة الضوء على المجهر الذي تعمل تحته Tether — ومدى سرعة إشعال بعض نقاط البيانات للنقاش عبر عالم الكريبتو.

المؤلف

أليكس هو صحفي مالي ذو خبرة ومتحمس للعملات المشفرة. مع أكثر من 8 سنوات من الخبرة في تغطية صناعات الكريبتو والبلوكشين والتكنولوجيا المالية، فهو على دراية جيدة بعالم الأصول الرقمية المعقد والمتطور باستمرار. توفر مقالاته البصيرة والمثيرة للتفكير للقراء صورة واضحة عن أحدث التطورات والاتجاهات في السوق. يسمح له نهجه بتبسيط الأفكار المعقدة إلى محتوى سهل الوصول ومتعمق. تابع منشوراته للبقاء على اطلاع بأهم الاتجاهات والمواضيع.

