الرئيس التنفيذي لشركة Tether ينفي المطالبات بأن الشركة باعت بيتكوين واشترت ذهباً

بواسطة: BitcoinEthereumNews
2025/09/08 10:03
باولو أردوينو، المدير التنفيذي لشركة تيذر، مُصدر أكبر عملة مستقرة USDT، كتب على X يوم الأحد لدحض المطالبات حول بيع الشركة لبيتكوين (BTC) للاستثمار في الذهب. في منشوره، كتب أردوينو أن "تيذر لم تبع أي بيتكوين"، مضيفًا أنه:

"بينما يستمر العالم في التحول إلى الظلام، ستواصل تيذر استثمار جزء من أرباحها في أصول آمنة مثل بيتكوين والذهب والأراضي."

كيف بدأت الشائعة

في 6 سبتمبر، ادعى يوتيوبر كلايف طومسون أن "تيذر كانت تشتري الذهب وتبيع بيتكوين مؤخرًا." استند ادعاء طومسون إلى فحص بيانات أصول تيذر.

وفقًا لطومسون، باعت تيذر أكثر من مليار دولار من BTC واشترت أكثر من 1.6 مليار دولار من الذهب في الربع الأخير. وهذا يشير إلى أن تيذر تتخلص من بيتكوين لصالح الذهب، وفقًا لطومسون.

عيوب في ادعاءات طومسون

أشار سامسون ماو، المدير التنفيذي لشركة Jan3، إلى عيوب في نظرية طومسون استنادًا إلى البيانات العامة. في منشور على X، شرح ماو أن طومسون توصل إلى استنتاج خاطئ لأنه افترض أن انخفاض حيازات BTC لدى تيذر يعني تلقائيًا أنهم باعوها مقابل الذهب.

في الربعين الأول والثاني من هذا العام، أبلغت تيذر عن حيازات قدرها 92,650 BTC و 83,274 BTC على التوالي. وفقًا لماو، نسي طومسون أن يأخذ في الاعتبار تمويل تيذر لمشروع منفصل يسمى Twenty One Capital (XXI). نقلت تيذر 14,000 BTC في 2 يونيو و 5,800 BTC في يوليو، مرسلة ما مجموعه 19,800 BTC إلى XXI.

لذلك، أوضح ماو أن تيذر كان لديها 4,624 BTC أكثر في الربع الثاني من 2025 مقارنة بالربع السابق. مع احتساب تحويل يوليو، "لدى تيذر (على الأقل) زيادة صافية في حيازات بيتكوين قدرها 10,424 BTC"، كتب ماو.

وبالتالي، رفض ماو ادعاء طومسون باعتباره "كاذبًا" ووصفه بأنه محاولة "يائسة" لخلق أخبار هابطة حول بيتكوين.

علاقة تيذر المتعمقة مع الذهب

يأتي أحدث تطور يحيط بتيذر بعد أيام فقط من إعلان الشركة أنها تبحث في الاستثمار في شركات تعدين الذهب. لكن تيذر كانت تنوع استثماراتها في الذهب منذ فترة.

في يونيو، أنفق مُصدر العملة المستقرة 90 مليون دولار للاستحواذ على حصة كبيرة في شركة متخصصة في حقوق ملكية الذهب. في وقت سابق من هذا الأسبوع، أعلنت تيذر أنها ستضخ 100 مليون دولار أخرى في نفس الشركة - Elemental Altus Royalties Corp.

بالإضافة إلى ذلك، تصدر تيذر العملة المستقرة المدعومة بالذهب Tether Gold (XAUT) - XAUT مدعومة بحوالي 7.66 طن من الذهب المخزن في سويسرا. كما يتم الاحتفاظ بحوالي 5٪ من احتياطيات USDT في الذهب من قبل تيذر.

المصدر: https://cryptoslate.com/tether-ceo-refutes-claims-that-the-firm-sold-bitcoin-and-bought-gold/

