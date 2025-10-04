البورصةDEX+
تخطط Tether وAntalpha لجمع 200 مليون دولار لمشروع توكن الذهب الرقمي، موسعة الاحتياطيات إلى ما وراء سندات الخزانة الأمريكية والإقراض.

تيثر وأنتالفا تضعان خطة بقيمة ٢٠٠ مليون دولار لتوسيع نطاق توكن الذهب

بواسطة: Crypto News Flash
2025/10/04 09:05
  • تخطط Tether وAntalpha لجمع 200 مليون دولار لخزينة رقمية لتراكم XAUT، وتوسيع استراتيجيتهما للرموز المدعومة بالذهب.
  • ستبني Antalpha خزائن عالمية وخدمات إقراض لـ XAUT، بينما تعزز Tether احتياطياتها بما يتجاوز سندات الخزانة الأمريكية.

عادت Tether إلى دائرة الضوء بعد أن أشارت التقارير الأخيرة إلى أن الشركة تجري محادثات مع Antalpha Platform Holding لجمع ما لا يقل عن 200 مليون دولار.

وفقًا لبلومبرج، يهدف هذا التمويل الكبير إلى تشكيل شركة خزينة للأصول الرقمية ستتراكم فيها Tether Gold (XAUT)، وهو رمز ذهب قائم على البلوكتشين.

يذكر التقرير أن المناقشات لا تزال في مراحلها الأولى، وتغطي هياكل المعاملات وكيفية إدارة الحفظ والتخزين للذهب المادي. ومع ذلك، فإن هذه الخطوة تؤكد بوضوح طموح Tether لتوسيع بصمتها إلى ما هو أبعد من العملة المستقرة USDT، التي تهيمن بالفعل على السوق.

تعزيز العلاقات من خلال ترميز الذهب

التعاون بين Tether وAntalpha ليس جديدًا. فقد أطلق الاثنان سابقًا مركز أصول العالم الحقيقي (RWA Hub) الذي يقدم خدمات الإقراض القائمة على XAUT، والبنية التحتية للحفظ والتخزين، وشبكة تبادل رموز الذهب.

في الواقع، تخطط Antalpha لبناء خزائن مادية في المراكز المالية العالمية الرئيسية حتى يتمكن المستخدمون من تبادل رموزهم مقابل سبائك ذهب "لندن جود ديليفري". بهذه الطريقة، لن يكون XAUT مجرد أصل رقمي على الشاشة، بل يمكن المطالبة به فعليًا كذهب مادي.

تمتلك Tether نفسها بالفعل حوالي 8.1% من أسهم Antalpha، وهي خطوة تعزز العلاقة بين الاثنين. وتتمتع Antalpha، المعروفة بعلاقاتها الوثيقة مع عملاق معدات التعدين السحابي Bitmain، الآن بفرصة أكبر لتضع نفسها كلاعب رئيسي في ترميز الذهب.

علاوة على ذلك، تمنح خطة جمع التبرعات هذه XAUT إمكانية الارتقاء من كونها مجرد منتج بديل إلى أداة يسعى إليها المستثمرون العالميون.

علاوة على ذلك، أفادت CNF سابقًا أنه في أوائل سبتمبر، كانت Tether تستعد أيضًا لزيادة حصتها في شركة ذهب كندية إلى 37.8% من خلال استثمار بقيمة 100 مليون دولار.

يوضح هذا الاستثمار أن استراتيجية تنويع Tether في الذهب تمتد إلى ما هو أبعد من الاحتياطيات الرقمية لتشمل عوائد الذهب التقليدية. من الواضح أن اتجاه الشركة يتعمق بشكل متزايد في المعادن الثمينة، التي طالما اعتبرت أصولًا تحوطية كلاسيكية.

الطاقة، بيتكوين، ومستقبل استراتيجية Tether

بالنظر إلى أبعد من ذلك، تمتد استراتيجية Tether إلى ما هو أبعد من الذهب. في يوليو الماضي، تعاونوا أيضًا مع Adecoagro في البرازيل لتعدين بيتكوين باستخدام الطاقة المتجددة من الكتلة الحيوية والطاقة الحيوية.

يهدف هذا المشروع إلى تحقيق هدف مزدوج يتمثل في تحسين الطاقة الزائدة مع توفير وسيلة لتنويع الإيرادات. تشجع Tether حتى على استخدام البرامج مفتوحة المصدر لتعدين بيتكوين، مما قد يجعل ممارسات التعدين أكثر شفافية وكفاءة.

ومع ذلك، لا تزال هناك عدة أسئلة. كيف سيكون الهيكل القانوني للشركة الجديدة، التي ستدير 200 مليون دولار؟ ما هي آلية التدقيق لاحتياطياتها من الذهب؟ هل سيتمكن XAUT من توفير سيولة كافية للتنافس مع رموز الذهب الأخرى مثل PAX Gold؟

ستنشأ أيضًا تحديات تنظيمية بوضوح، نظرًا لأن الجمع بين أصول الكريبتو والسلع المادية يخضع دائمًا للتدقيق من قبل السلطات في مختلف البلدان.

إخلاء مسؤولية: المقالات المُعاد نشرها على هذا الموقع مستقاة من منصات عامة، وهي مُقدمة لأغراض إعلامية فقط.

