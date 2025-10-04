تيثر وأنتالفا يجمعان 200 مليون دولار لإنشاء شركة أصول رقمية مدعومة بالذهب

تسعى Tether ومنصة Antalpha، المرتبطة ارتباطًا وثيقًا بشركة Bitmain، إلى جمع 200 مليون دولار من المستثمرين لإطلاق مركبة عامة ستحتفظ بالذهب المرمز.

وفقًا لتقرير من بلومبرج، تتمثل الخطة في إنشاء شركة خزينة للأصول الرقمية ستقوم بتخزين XAUt، وهو الرمز المدعوم بالذهب الصادر عن Tether، بينما توفر Bitmain حوالي 82% من آلات التعدين السحابي في العالم، وفقًا لدراسة أجرتها كلية جامعة كامبريدج للأعمال في أبريل.

كما ذكرت المصادر أن شركة Cohen & Co. هي المستشار الرئيسي في هذه الصفقة. ورفضوا الكشف عن أسمائهم لأن المحادثات خاصة. يضيف هذا الجهد طبقة أخرى إلى التعاون طويل الأمد بين Tether وAntalpha.

تعمل الشركتان بالفعل معًا على Tether Gold، والذي وفقًا لموقع Tether يبلغ رأس ماله السوقي 1.5 مليار دولار. تم إطلاق هذا التوكن في عام 2020 من خلال شركة تابعة لـ Tether وهو مدعوم بالكامل بسبائك ذهبية مادية مخزنة في خزائن.

Tether وAntalpha توسعان خطط توكن الذهب

في 29 سبتمبر، أعلنت Antalpha أنها كانت توسع شراكتها مع Tether لجعل الوصول إلى XAUt أسهل. وقالت إنها ستقدم إقراضًا مضمونًا مقابل التوكن وستنشئ خزائن مادية في المراكز المالية الرئيسية حتى يتمكن الحاملون من تبديل توكناتهم الرقمية بسبائك ذهبية حقيقية.

أكدت Antalpha أن Tether اشترت حصة 8.1% في شركتها في يونيو الماضي، مما عزز رابطهما المالي.

في الوقت نفسه، ارتفع الطلب على الذهب بنسبة 46% هذا العام وسط مخاوف بشأن التضخم والتوترات السياسية العالمية. تظهر بيانات CoinGecko أن القيمة السوقية لتوكن الذهب الخاص بـ Tether تضاعفت خلال نفس الفترة.

أثناء العمل على جمع هذه الأموال البالغة 200 مليون دولار، تحاول Tether أيضًا جمع ما يصل إلى 20 مليار دولار لأعمالها الرئيسية في العملات المستقرة. إذا نجح ذلك، فستقدر قيمة الشركة بحوالي 500 مليار دولار، مما سيجعلها واحدة من أكبر الشركات المملوكة للقطاع الخاص في العالم، كما ذكرت Cryptopolitan.

تظهر البيانات من PitchBook أن أكثر من 80 شركة قد أنشأت شركات خزينة للأصول الرقمية هذا العام. العديد منها يتبع نموذجًا مستوحى من استراتيجية مايكل سايلور، التي اشترت كميات كبيرة من بيتكوين.

غالبًا ما تستخدم هذه الشركات عمليات الاستحواذ العكسية أو مركبات الاستحواذ ذات الأغراض الخاصة لبناء وكلاء مدرجين لأصول مثل بيتكوين أو إيثر.

في أبريل الماضي، شاركت Tether أنها تعاونت مع شركة تابعة لـ Cantor Fitzgerald LP ومجموعة SoftBank لإنشاء شركة خزينة بيتكوين تسمى Twenty One Capital.

ولكن حتى مع تضاعف خزائن الكريبتو هذه، شهد عدد متزايد منها انخفاضًا في أسعار أسهمها مؤخرًا مع تراجع اهتمام المستثمرين المؤسسيين.

