تهدف Tether إلى جمع 200 مليون دولار للخزينة الجديدة

تستعد أكبر شركة مصدرة للعملات المستقرة في العالم لخطوة جديدة جريئة. تعمل مجموعة تيدا القابضة، المعروفة بإدارة USDT، على جمع 200 مليون دولار لتمويل مشروع عام مصمم لتجميع كميات كبيرة من الذهب المرمز.

ما يميز المشروع هو اختيار الشركة لشريكها: أنتالفا، وهي مجموعة خدمات مالية مرتبطة ببيتمين، الشركة المصنعة المهيمنة على أجهزة تعدين بيتكوين. معًا، تريد الشركتان إنشاء خزينة رقمية مبنية حول رمز XAUt من تيثر، وتوسيع بصمتهما في قطاع الأصول العالمية الحقيقية سريع النمو.

على عكس USDT، الذي يهيمن على أزواج تداول الكريبتو، يمثل XAUt ملكية مباشرة للسبائك المادية المخزنة في خزائن آمنة. ازداد الطلب على مثل هذه المنتجات هذا العام مع تحطيم أسعار الذهب للأرقام القياسية وسط مخاوف التضخم والضغوط الجيوسياسية. بدأت تيثر بالفعل في تقديم قروض مضمونة مدعومة بـ XAUt وتدرس إنشاء شبكات خزائن في المراكز المالية حيث يمكن استبدال التوكن بالسبائك المادية.

تسلط هذه الخطوة الضوء على مدى سرعة انتشار نموذج الخزينة المؤسسية الذي ابتكرته Strategy Inc وشركات أخرى تعتمد بشكل كبير على بيتكوين. تم إطلاق أكثر من 80 شركة خزينة أصول رقمية في عام 2025 وحده، والعديد منها يستخدم عمليات الاستحواذ العكسية أو SPACs لتأمين الإدراج العام. تبدو تيثر حريصة على تكييف هذا النهج مع السلع، مما يمنح المؤسسات بوابة جديدة على السلسلة للدخول إلى الذهب.

طموحات تيثر تتجاوز المعادن الثمينة بكثير. تستهدف الشركة ما يصل إلى 20 مليار دولار من رأس المال الجديد لتعزيز عمليات العملة المستقرة الأساسية وقد قدمت بالفعل عملة مستقرة بالدولار الأمريكي، USAT، مع تعيين بو هاينز كرئيس تنفيذي. في وقت سابق من هذا العام، كشفت أيضًا عن مشروع خزينة بيتكوين مدعوم من كانتور فيتزجيرالد وسوفت بنك.

اهتمام المستثمرين الكبار زاد من الزخم فقط. تشير التقارير إلى أن ARK Invest تفكر في الاستثمار بينما تسعى تيثر للوصول إلى تقييم بقيمة 500 مليار دولار مما سيضعها بين أكثر الشركات الخاصة قيمة في العالم. كان الرئيس التنفيذي باولو أردوينو صريحًا بشأن دور الذهب في الأسواق المضطربة، واصفًا XAUt بأنه الطريقة الأكثر كفاءة "لنقل وحفظ وتداول" السبائك.

مع ارتفاع الطلب العالمي على الذهب بنسبة تقارب 50% في عام 2025، لا يمكن أن يكون التوقيت أفضل من ذلك. إذا نجح جمع التمويل، فقد تعيد مبادرة تيثر للذهب تشكيل كيفية تفاعل المستثمرين مع السلع المرمزة وتزيد من طمس الخط الفاصل بين البلوكتشين والتمويل التقليدي.

