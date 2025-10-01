ارتفع سهم تسلا بنسبة 30% هذا الشهر، مقترباً من أعلى مستوى له على الإطلاق

البورصةDEX+
ارتفع سهم تسلا بأكثر من 30% في سبتمبر، وفقًا لبيانات من بلومبرج، حيث يتجمع المتداولون والمساهمون حول عودة إيلون ماسك إلى الشركة. وضع هذا الارتفاع السهم بين أفضل 10 أداءً في مؤشر S&P 500 لشهر سبتمبر، والآن لدينا نتائج مبيعات الربع الثالث المستحقة في وقت لاحق من هذا الأسبوع. كان ارتفاع السهم دراماتيكيًا منذ 8 أبريل، اليوم الذي أوقف فيه الرئيس دونالد ترامب التعريفات الجمركية العالمية، متزامنًا مع أدنى نقطة لتسلا في العام. من هناك، ارتفع السهم بنسبة تقارب 100%، وهو أفضل أداء لأي شركة في مجموعة السبعة الرائعة. تتداول تسلا الآن عند حوالي 440 دولارًا، مقتربة من أعلى مستوى قياسي لها عند 479.86 دولارًا تم تسجيله في 17 ديسمبر. المحللون يرفعون المستهدفات مع توجه تسلا نحو رهانات الذكاء الاصطناعي تستند موجة الشراء الجديدة على توقعات بأن إيلون يمكنه توجيه تسلا بعيدًا عن كونها مجرد شركة لصناعة السيارات وإلى عالم الذكاء الاصطناعي. في وقت سابق من هذا الشهر، قدم مجلس إدارة تسلا حزمة أجور بقيمة تريليون دولار له، مما يثبت مرة أخرى مدى دعمهم القوي لفكرة تحويل تسلا إلى شركة تبني روبوتات بشرية وتشغل أساطيل من سيارات الأجرة ذاتية القيادة. لكن حتى مع الارتفاع، المخاوف عالية. قالت إيرين تونكل، كبيرة استراتيجيي الأسهم الأمريكية في BCA Research: "تتداول تسلا بمضاعف مذهل، وأرباحها تتقلص وسط ضعف الطلب على السيارات الكهربائية والمنافسة الشرسة، وائتمانات السيارات الكهربائية على وشك الانتهاء، مما يزيد من تراجع المبيعات". تختفي ائتمانات السيارات الكهربائية هذه بعد يوم الثلاثاء، عندما تنهي إدارة ترامب برنامج الحوافز. يقول المحللون إن مبيعات الربع ستظهر على الأرجح اندفاعًا في اللحظة الأخيرة من المشترين الذين يحاولون تأمين الخصم قبل أن يتراجع الطلب في الأشهر المقبلة. في الوقت نفسه، قام محللو وول ستريت بترقية تسلا. رفع دان إيفز من ويدبوش السعر المستهدف إلى 600 دولار من 500 دولار، وهو أعلى هدف لتسلا في الوقت الحالي. وقال إن الشركة كانت تدخل "المرحلة التالية من مسار الذكاء الاصطناعي المستقل". كما تلقى السهم العديد من الترقيات الأخرى حيث ينظر المتداولون إلى ما هو أبعد من السيارات إلى إيرادات الذكاء الاصطناعي المحتملة. المستثمرون يطاردون حلم الذكاء الاصطناعي رغم ضعف مبيعات السيارات الكهربائية أجج إيلون هذا الجنون بادعاءات جريئة. على منصته X الأسبوع الماضي، قال إن تسلا ستشعر قريبًا "تقريبًا كما لو كانت كائنًا واعيًا". كما توقع أن 80% من إيرادات تسلا ستأتي من روبوتات الذكاء الاصطناعي في المستقبل. وقد وصلت تلك الرسالة بقوة إلى المستثمرين الأفراد. قالت تونكل: "تسلا هي المفضلة لدى المستثمرين الأفراد". "لقد تم تغذية الارتفاع الحاد لتسلا بحماس هؤلاء المستثمرين لمستقبلها بعد السيارات الكهربائية، حيث يتصورون شركة تنتج بكميات كبيرة سيارات أجرة آلية وروبوتات بشرية، مع احتمال مضاعفة قيمتها ثلاث مرات على طول الطريق." لكن الأساسيات لا تزال ترسم صورة أضعف. كافحت مبيعات السيارات الكهربائية، وكانت جهود تسلا في مجال المركبات ذاتية القيادة بطيئة البداية. ردًا على ذلك، حول إيلون الانتباه إلى مشروع روبوتات أوبتيموس، مقدمًا إياه كمحرك النمو التالي لتسلا. يعكس هذا التحول اتجاهًا أوسع حيث كان الذكاء الاصطناعي المحرك الرئيسي لمكاسب الأسهم عبر مجموعة السبعة الرائعة. ومع ذلك، على عكس نفيديا وألفابت وميتا ومايكروسوفت، لا تمتلك تسلا حتى الآن منتجات ذكاء اصطناعي تدر أرباحًا متسقة. أثارت تلك الفجوة الشكوك. قال ديف مازا، الرئيس التنفيذي لشركة Roundhill Financial: "من المرجح أن تكون جرعة من الشك مبررة". "لكن السوق يكافئ قيادة الذكاء الاصطناعي، وتسلا لديها تقدم مبكر في الذكاء المتجسد. في الوقت الحالي، النتائج أقل أهمية من الرؤية." كما قال إن تسلا لديها "زخم حقيقي وراءها" ويمكن أن تكسر إلى مستوى جديد مرتفع لأن المستثمرين لديهم "حلم جديد للمطاردة". لكنه حذر من أن الشركة تحتاج إلى إظهار تقدم حقيقي في المشاريع إذا أرادت أن يستمر الارتفاع. الرهانات واضحة. قد يضيف تقرير المبيعات هذا الأسبوع وقودًا على المدى القصير، لكن الاختبار طويل المدى يكمن في ما إذا كان إيلون يمكنه بالفعل تحقيق قصة الذكاء الاصطناعي الكبرى. قالت تونكل: "إيلون يبيع حلمًا، والعديد من المستثمرين الأفراد يشترونه". "هل يمكن أن يستمر الارتفاع؟ بالتأكيد - مدفوعًا بالزخم والاندفاع للمشاركة بسبب خوف عدم الحصول على فرصة. ومع ذلك، إذا كانت هناك فقاعة في سوق اليوم الساخن، فإن تسلا هي 'هي'." ارتفع سهم تسلا بنسبة 30% هذا الشهر، مقترباً من أعلى مستوى له على الإطلاق

بواسطة: Coinstats
2025/10/01 02:50
هل سينهي البيتكوين العام فوق أعلى مستوى على الإطلاق البالغ 126,198 دولار؟ انقسام المحللين حول احتمالات اختراق الحدود

الدولار الكندي ينخفض بشكل طفيف قبيل قرار سعر الفائدة لبنك كندا - سكوتيابنك

