ارتفع سهم تسلا بنسبة 30% هذا الشهر، مقترباً من أعلى مستوى له على الإطلاق

ارتفعت أسهم تسلا بأكثر من 30% في سبتمبر، وفقًا لبيانات من بلومبرج، حيث يتجمع المتداولون والمساهمون على حد سواء حول عودة إيلون ماسك إلى الشركة.
وضع هذا الارتفاع السهم بين أفضل 10 أداءً في مؤشر S&P 500 لشهر سبتمبر، والآن لدينا نتائج مبيعات الربع الثالث المقرر صدورها في وقت لاحق من هذا الأسبوع.
كان ارتفاع السهم دراماتيكيًا منذ 8 أبريل، اليوم الذي أوقف فيه الرئيس دونالد ترامب التعريفات الجمركية العالمية، متزامنًا مع أدنى نقطة لتسلا في العام.
من هناك، ارتفع السهم بنسبة تقارب 100%، وهو أفضل أداء لأي شركة في مجموعة السبعة الرائعة. تتداول تسلا الآن عند حوالي 440 دولارًا، مقتربة من أعلى مستوى قياسي لها عند 479.86 دولارًا تم تسجيله في 17 ديسمبر.
تستند الموجة الجديدة من الشراء على توقعات بأن إيلون يمكنه توجيه تسلا بعيدًا عن كونها مجرد شركة لصناعة السيارات وإلى عالم الذكاء الاصطناعي.
في وقت سابق من هذا الشهر، قدم مجلس إدارة تسلا حزمة أجور بقيمة 1 تريليون دولار له، مما يثبت مرة أخرى مدى دعمهم القوي لفكرة تحويل تسلا إلى شركة تبني روبوتات بشرية وتدير أساطيل من سيارات الأجرة ذاتية القيادة.
لكن حتى مع الارتفاع، المخاوف عالية. "تتداول تسلا بمضاعف مرتفع للغاية، وأرباحها تتقلص وسط تراجع الطلب على السيارات الكهربائية والمنافسة الشرسة، وائتمانات السيارات الكهربائية على وشك الانتهاء، مما يؤدي إلى تراجع المبيعات أكثر،" قالت إيرين تونكل، كبيرة استراتيجيي الأسهم الأمريكية في BCA Research.
تختفي ائتمانات السيارات الكهربائية هذه بعد يوم الثلاثاء، عندما تنهي إدارة ترامب برنامج الحوافز. يقول المحللون إن مبيعات الربع ستظهر على الأرجح اندفاعًا في اللحظة الأخيرة من المشترين الذين يحاولون تأمين الخصم قبل أن يتراجع الطلب في الأشهر المقبلة.
في الوقت نفسه، قام محللو وول ستريت بترقية تسلا. رفع دان إيفز من ويدبوش سعره المستهدف إلى 600 دولار من 500 دولار، وهو أعلى هدف لتسلا في الوقت الحالي. وقال إن الشركة كانت تدخل "المرحلة التالية من مسارها الذاتي القائم على الذكاء الاصطناعي". كما تلقى السهم العديد من الترقيات الأخرى حيث ينظر المتداولون إلى ما هو أبعد من السيارات إلى إيرادات الذكاء الاصطناعي المحتملة.
أجج إيلون هذا الجنون بادعاءات جريئة. على منصته X الأسبوع الماضي، قال إن تسلا ستشعر قريبًا "تقريبًا كما لو كانت كائنًا واعيًا". كما توقع أن 80% من إيرادات تسلا ستأتي من روبوتات الذكاء الاصطناعي في المستقبل. وقد وصلت تلك الرسالة بقوة إلى المستثمرين الأفراد.
"تسلا هي المفضلة لدى المستثمرين الأفراد،" قالت تونكل. "لقد تم تغذية الارتفاع الحاد لتسلا بحماس هؤلاء المستثمرين لمستقبلها بعيدًا عن السيارات الكهربائية، حيث يتصورون شركة تنتج بكميات كبيرة سيارات أجرة ذاتية القيادة وروبوتات بشرية، مع احتمال مضاعفة قيمتها ثلاث مرات على طول الطريق."
لكن الأساسيات لا تزال ترسم صورة أضعف. كافحت مبيعات السيارات الكهربائية، وكانت جهود تسلا في مجال المركبات ذاتية القيادة بطيئة البداية. ردًا على ذلك، حول إيلون الانتباه إلى مشروع روبوتات أوبتيموس، مقدمًا إياه كمحرك النمو التالي لتسلا.
يعكس هذا التحول اتجاهًا أوسع حيث كان الذكاء الاصطناعي المحرك الرئيسي لمكاسب الأسهم عبر السبعة الرائعة. ومع ذلك، على عكس نفيديا وألفابت وميتا ومايكروسوفت، لا تمتلك تسلا بعد منتجات ذكاء اصطناعي تحقق أرباحًا متسقة.
أثارت تلك الفجوة الشكوك. "من المرجح أن تكون جرعة من الشك مبررة،" قال ديف مازا، الرئيس التنفيذي لشركة راوندهيل المالية. "لكن السوق يكافئ قيادة الذكاء الاصطناعي، وتسلا لديها تقدم مبكر في الذكاء المتجسد. في الوقت الحالي، النتائج أقل أهمية من الرؤية."
كما قال إن تسلا لديها "زخم حقيقي وراءها" ويمكن أن تكسر إلى مستوى جديد مرتفع لأن المستثمرين لديهم "حلم جديد للمطاردة." لكنه حذر من أن الشركة تحتاج إلى إظهار تقدم حقيقي في المشاريع إذا أرادت أن يستمر الارتفاع.
الرهانات واضحة. قد يضيف تقرير المبيعات هذا الأسبوع وقودًا على المدى القصير، لكن الاختبار طويل المدى يكمن في ما إذا كان إيلون يمكنه بالفعل تحقيق قصة الذكاء الاصطناعي الكبرى. "إيلون يبيع حلمًا، والعديد من المستثمرين الأفراد يشترونه،" قالت تونكل. "هل يمكن أن يستمر الارتفاع؟ بالتأكيد - مدفوعًا بالزخم والاندفاع للمشاركة بسبب خوف عدم الحصول على فرصة. ومع ذلك، إذا كانت هناك فقاعة في سوق اليوم الساخن، فإن تسلا هي 'هي'."
صقل استراتيجيتك مع التوجيه + أفكار يومية - 30 يومًا من الوصول المجاني إلى برنامج التداول الخاص بنا