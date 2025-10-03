سهم شركة تسلا ($TSLA): تسارع التوسع في الشرق الأوسط مع وصول سايبرتراك إلى قطر

الملخصات؛

تطلق تسلا سيارة Cybertruck في قطر، مما يمثل توسعًا كبيرًا في الشرق الأوسط خارج أمريكا الشمالية.

ارتفعت الأسهم بنسبة 29% في الشهر الماضي، على الرغم من انخفاض بنسبة 0.85% يوم الجمعة في تداول NasdaqGS.

وصلت عمليات التسليم العالمية في الربع الثالث إلى رقم قياسي بلغ 497,099 سيارة، متجاوزة توقعات السوق.

تزداد المنافسة في قطاع السيارات الكهربائية في الخليج، مع توسع BYD وZeekr وLucid في المنطقة.

بدأت تسلا رسميًا بيع سيارة Cybertruck في قطر، مما يشير إلى دفعة كبيرة في الشرق الأوسط ويضع البلاد كواحدة من أولى الأسواق خارج أمريكا الشمالية للوصول إلى السيارة التي طال انتظارها.

يأتي هذا الإطلاق بعد ظهور تسلا الأول في السعودية في أبريل ويبني على العمليات في الإمارات العربية المتحدة، التي حافظت عليها الشركة منذ عام 2017.

إطلاق Cybertruck في سوق قطر

يأتي تقديم Cybertruck في قطر جنبًا إلى جنب مع طراز Model Y المحدث، الذي كشفت عنه تسلا أيضًا في وقت سابق من هذا العام في الرياض.

لدعم مبيعاتها الإقليمية، نشرت تسلا مزيجًا من منصات الطلب عبر الإنترنت، وصالات العرض المنبثقة، ومحطات Supercharger، ومراكز الخدمة المخصصة، مما يضمن حصول المشترين على تجربة ملكية شاملة.

في حين أن الشركة لا تكشف عن أرقام المبيعات الإقليمية المحددة، تشير الملفات الأمريكية إلى أنه تم إنتاج 46,100 سيارة Cybertruck بين نوفمبر 2023 وأوائل 2025.

يؤكد هذا التوسع على الدفعة الاستراتيجية لتسلا في منطقة الخليج، حيث ينمو اعتماد السيارات الكهربائية بسرعة. إن إضافة قطر إلى بصمة تسلا في الشرق الأوسط يعزز الموقف التنافسي للشركة في منطقة تجذب بشكل متزايد مصنعي السيارات الكهربائية العالميين.

اتجاهات الأسهم وسط التسليمات العالمية

شهد سهم تسلا حركة كبيرة في الأسابيع الأخيرة. على الرغم من انخفاض بنسبة 0.85% يوم الجمعة، ارتفعت الأسهم بنحو 29% خلال الشهر الماضي. جاء الانخفاض وسط تقلبات أوسع في السوق، لكن معنويات المستثمرين لا تزال مدعومة بأداء الشركة القوي في الربع الثالث.

Tesla, Inc. (TSLA)

أبلغت تسلا عن تسليم قياسي بلغ 497,099 سيارة عالميًا في الربع الثالث، متجاوزة تقديرات بلومبرج الإجماعية البالغة 439,800 وحدة و462,890 وحدة تم تسليمها قبل عام.

تم تغذية هذه الزيادة في التسليمات جزئيًا من قبل المشترين الأمريكيين الذين يسرعون عمليات الشراء قبل انتهاء الائتمان الضريبي الفيدرالي للسيارات الكهربائية البالغ 7,500 دولار.

تكثيف المنافسة في قطاع السيارات الكهربائية

يحدث النمو الإقليمي لتسلا وسط منافسة متزايدة في الشرق الأوسط. تقوم شركات السيارات الصينية BYD وZeekr، إلى جانب Lucid التي مقرها الولايات المتحدة، والتي تستفيد من دعم صندوق الاستثمارات العامة السعودي، بتوسيع بصمتها بنشاط في الخليج.

في حين تظل تسلا قوة مهيمنة، فإن الوجود المتزايد لهؤلاء المنافسين يسلط الضوء على الحاجة إلى الابتكار المستمر والنشر الاستراتيجي في أسواق السيارات الكهربائية الناشئة.

بعيدًا عن مبيعات السيارات، تتقدم تسلا أيضًا في أعمال تخزين الطاقة، حيث نشرت رقمًا قياسيًا بلغ 12.5 جيجاواط ساعة من المنتجات عالميًا في الربع الثالث. تراهن الشركة على الطلب المتزايد على حلول الطاقة المستدامة مع توسيع نطاق الإنتاج والتسليم في جميع أنحاء العالم. يؤكد المحللون أن تركيز تسلا على تقنيات الاستقلالية والذكاء الاصطناعي، بما في ذلك خدمة سيارات الأجرة الآلية الناشئة، يستمر في تمييزها عن شركات السيارات الأخرى ويدفع تفاؤل المستثمرين.

ظهر منشور سهم Tesla Inc. ($TSLA): توسع الشرق الأوسط يتسارع مع وصول Cybertruck إلى قطر لأول مرة على CoinCentral.