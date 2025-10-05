"الفريق والمستثمرون مقفلون" - مؤسس دبل زيرو ينفي تعرض 2Z للاحتيال وسط عمليات البيع بواسطة: Coinstats 2025/10/05 17:00 مشاركة

لا يزال المتداولون يقومون بالبيع على المكشوف بنشاط لمشروع DEPIN رغم نفي المؤسس لعملية بيع من قبل الفريق. لا يزال المتداولون يقومون بالبيع على المكشوف بنشاط لمشروع DEPIN رغم نفي المؤسس لعملية بيع من قبل الفريق.