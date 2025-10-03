تحرك SWIFT نحو البلوكتشين مع الإيثيريوم: هل هو جيد لـ Ripple؟

سويفت، التعاونية المملوكة للأعضاء عالميًا والمزود الرائد عالميًا لخدمات المراسلات المالية الآمنة، قدمت مؤخرًا دفتر أستاذ قائم على البلوكتشين يمكن أن يعرض دور XRP في التمويل العالمي للخطر. تقوم سويفت حسب التقارير ببناء دفتر أستاذ مشترك قائم على البلوكتشين في شبكة تحويل الأموال العالمية الحالية بمشاركة أكثر من 30 بنكًا معروفًا، بما في ذلك بنك أوف أمريكا، وسيتي، وجيه بي مورغان تشيس، وبنك تورونتو-دومينيون. وفقًا لخبرائنا الماليين، فإن هذه المبادرة المنفذة حديثًا من سويفت قد لا تكون تحديًا مباشرًا لـ XRP، لكنها ستحدث تأثيرًا كبيرًا في سباق التريليون دولار لإعادة تشكيل مستقبل المال الرقمي.

سويفت تقدم دفتر أستاذ قائم على البلوكتشين بالشراكة مع الإيثريوم

بدأ عملاق المدفوعات العالمية سويفت خططه لدمج تقنية البلوكتشين في بنيته التحتية المالية العالمية مع إطلاق دفتر أستاذ جديد قائم على البلوكتشين. ذكر البيان الصحفي الرسمي لسويفت أن مهمتهم كانت دائمًا الابتكار المستمر ورفع مستوى تجربة المدفوعات عبر الحدود. وأضاف أنهم يتخذون خطوة محورية إلى الأمام من خلال إضافة دفتر أستاذ مشترك قائم على البلوكتشين إلى بنيتهم التحتية التكنولوجية. قال الرئيس التنفيذي لسويفت خافيير بيريز-تاسو إنه سعيد جدًا بالإعلان عن أنهم سيضيفون دفتر أستاذ قائم على البلوكتشين إلى بنيتهم التحتية التكنولوجية للسماح بالحركة الموثوقة للقيمة المرمزة عبر النظم البيئية الرقمية.

تتعاون سويفت مع مجموعة من أكثر من 30 مؤسسة مالية عالمية لتطوير دفتر الأستاذ المشترك هذا، وهم يركزون بشكل أساسي على توفير مدفوعات عبر الحدود في الوقت الفعلي على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع. لقد أكدوا أنهم يخططون لبناء منصة تسوية مدفوعات البلوكتشين الخاصة بهم على Linea، وهو حل التوسع من الطبقة الثانية للإيثريوم. يتحمس فريق سويفت بأكمله لدمج التمويل التقليدي والتمويل اللامركزي، ويدعون أنهم يهدفون إلى المستقبل فقط. صرح خافيير بيريز-تاسو أن هذه كانت متناقضات: سويفت والبلوكتشين، التمويل التقليدي والتمويل اللامركزي، وتساءل عما إذا كان يمكن أن يجتمعوا حقًا. وذكر أنه في النظام المنظم للمستقبل، يعتقدون أنهم يستطيعون. وأشار إلى أن البنوك مستعدة لذلك وأنها تطلب منهم لعب دور أكبر. وفقًا له، فإن الجمع بين دفتر أستاذ مشترك مع الرسائل الحالية لسويفت، وواجهات برمجة التطبيقات، وISO 20022 يخلق بنية أكثر تقدمًا وقوة للمدفوعات المصرفية عبر الحدود على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع.

هل خطوة سويفت جيدة لريبل؟ لماذا قد يظل XRP الخيار الأفضل؟

يشير تبني سويفت لتقنية البلوكتشين إلى الدور المعزز للبلوكتشين كمستقبل للمدفوعات عبر الحدود. سيجلب دخول عملاق مالي تقليدي إلى نظام مالي لامركزي الكثير من التغييرات والتحديات لمقدمي الخدمات الحاليين مثل ريبل. ومع ذلك، ستكون مبادرة البلوكتشين الأخيرة من سويفت دفتر أستاذ مسموح به حصريًا بشكل أساسي للبنوك والكيانات المنظمة، لكن دفتر الأستاذ اللامركزي لـ XRP يركز على المدفوعات عبر الحدود السريعة ومنخفضة التكلفة. على الرغم من دخول سويفت إلى التمويل اللامركزي، يرى الخبراء أن XRP لا يزال بلا شك الخيار الأفضل للمدفوعات عبر الحدود القابلة للتوسع واللامركزية اليوم.

يمكن أن يزيد دخول سويفت من المنافسة ويخلق الكثير من التحديات لـ XRP، ولكن في النهاية، يمكن أن تضفي الخطوة شرعية على المساحة وتخلق فرصًا سوقية أفضل لريبل للتكامل والتعايش. يعتقد خبراؤنا الماليون أن XRP قد يستفيد على المدى الطويل من زيادة القبول المؤسسي لمدفوعات البلوكتشين بشكل عام، حتى مع بناء سويفت لنظامها البيئي الخاص. إن تبني سويفت للبلوكتشين إيجابي للاعتراف المعزز بحلول مدفوعات البلوكتشين. وسط الاعتراف الذي حصلت عليه سويفت، لا يزال XRP يتمتع بميزة للمدفوعات عبر الحدود القابلة للتوسع والمفتوحة، حيث لديه شبكة وبنية تحتية للسيولة أكثر نضجًا.

لماذا XRP هو الخيار الأفضل ولديه ميزة على سويفت

تنص أحدث البيانات على أن دفتر أستاذ XRP يقدم بالفعل ميزات مثل الأداء على مستوى المؤسسات، مع معاملات سريعة (3-5 ثوانٍ) ومنخفضة التكلفة، ويعد بنظام بيئي يضم أكثر من 100 بنك وجهة تنظيمية، واعتماد في العالم الحقيقي، وما إلى ذلك، لذا سيمنح هذا ميزة كبيرة لـ XRP على سويفت. أنهت ريبل مؤخرًا نزاعها طويل الأمد مع هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) وحصلت على وضوح تنظيمي مع السلطة للسماح بالحفظ المؤسسي والتبني المؤسسي الأوسع.

تتشارك سويفت حاليًا مع الإيثريوم، ووفقًا لمحللين مختلفين، عندما يتعلق الأمر بالمدفوعات عبر الحدود القابلة للتوسع والمفتوحة، فإن XRP أكثر كفاءة من الإيثريوم، مما يمنح فرصة أفضل لـ XRP للبقاء كخيار أفضل. ذكر خبراء السوق أن الإيثريوم واجه تحديات في قابلية التوسع وتكاليف المعاملات، بينما كان لدى ريبل شبكة مثبتة ومستخدمة على نطاق واسع مُحسنة للمدفوعات عبر الحدود.

لا يمكن استبعاد إمكانية وصول سويفت إلى القمة بشكل كامل أيضًا. وفقًا لوثائقهم الرسمية، يقدم المشروع الجديد فوائد مثل الرؤية في الوقت الفعلي وإمكانية التنبؤ بالمدفوعات، والامتثال الآلي من خلال العقود الذكية، وقابلية التشغيل البيني مع السكك التقليدية والشبكات الناشئة، والقدرة على نقل القيمة المرمزة المنظمة بشكل آمن. بيريز-تاسو واثق من المشروع وقال: "هذه منصة قوية للمستقبل. ويمكن أن تكون أكثر تحويلية في المستقبل."

