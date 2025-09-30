سويفت تكشف عن دفتر أستاذ بلوكتشين: أكثر من 30 بنكًا عالميًا يدعمون PUSH للمدفوعات العابرة للحدود على مدار الساعة

عملاق المدفوعات SWIFT يطور دفتر أستاذ قائم على البلوكتشين مع أكثر من 30 بنكًا كبيرًا وConsensys، بهدف تمكين المدفوعات عبر الحدود على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع.

SWIFT تعمل مع أكثر من 30 مؤسسة مالية عالمية على دفتر أستاذ بلوكتشين

كما كشف بيان صحفي، تخطط SWIFT لإضافة دفتر أستاذ قائم على البلوكتشين إلى بنيتها التحتية، بالتعاون مع مجموعة تضم أكثر من 30 مؤسسة مالية كبرى. SWIFT، اختصار لجمعية الاتصالات المالية العالمية بين البنوك، هي تعاونية مقرها بلجيكا تربط البنوك حول العالم بشبكة مراسلة آمنة لبدء المدفوعات الدولية.

تغطي SWIFT أكثر من 11,500 مؤسسة في أكثر من 220 دولة ومنطقة، وتسهل ما يقدر بنحو 150 تريليون دولار في المعاملات عبر الحدود كل عام. عملاق رسائل المدفوعات يأخذ الآن بنيته التحتية خطوة أخرى إلى الأمام مع دمج نظام دفتر الأستاذ القائم على البلوكتشين، وهي نفس التقنية الأساسية التي تدعم العملات المشفرة مثل بيتكوين.

الهدف وراء النظام هو توفير مدفوعات عبر الحدود في الوقت الفعلي على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع. وأشار البيان الصحفي إلى أن SWIFT قد بدأت بالفعل العمل مع البنوك العالمية الكبرى لتصميم وبناء دفتر الأستاذ، بدءًا بنموذج أولي مفاهيمي من Consensys. Consensys هي شركة برمجيات بلوكتشين أسسها المؤسس المشارك لـ Ethereum جوزيف لوبين، وتشتهر بأنها مطور Metamask ومساهم في ترقيات شبكة ETH الرئيسية.

قال الرئيس التنفيذي لـ SWIFT خافيير بيريز-تاسو:

حاليًا، تقدم البنوك من 16 دولة ملاحظات حول نظام دفتر الأستاذ. بعد التطوير الناجح، تخطط SWIFT للعمل مع مجتمعها العالمي على التنفيذ. من بين المؤسسات الكبرى المشاركة بالفعل عدة بنوك ذات أهمية نظامية عالمية (G-SIBs)، بما في ذلك JPMorgan Chase وBank of America وCitigroup.

قالت غاياثري فاسوديف، الرئيس العالمي لسكك المدفوعات الأساسية في JP Morgan، البنك الذي يعتبر الأكثر أهمية للاستقرار الاقتصادي العالمي من قبل مجلس الاستقرار المالي (FSB):

وفقًا للبيان الصحفي، ستضيف SWIFT أيضًا قدرات قابلية التشغيل البيني للبلوكتشين، مما يسمح للبنوك بالتنقل بسلاسة بين سكك العملات القانونية الحكومية الحالية والأنظمة الناشئة.

وأضافت منصة رسائل المدفوعات:

سعر بيتكوين يحقق بعض التعافي

انتهى الأسبوع الماضي ببيتكوين بانخفاض إلى مستويات متدنية، لكن العملة المشفرة يبدو أنها بدأت يوم الاثنين بتحول آخر حيث ارتفع سعرها مرة أخرى إلى 112,300 دولار.

أدى الانتعاش عبر بيتكوين والأصول الرقمية الأخرى إلى كمية كبيرة من التصفيات للرهانات الهابطة في بورصات المشتقات.