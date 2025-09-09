المحكمة العليا ستتناول تعريفات ترامب — والقضية واضحة وصريحة

ظهر المنشور "المحكمة العليا ستتناول رسوم ترامب الجمركية — والقضية واضحة وصريحة" على موقع BitcoinEthereumNews.com. تعرضت مجموعة من الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس ترامب مؤخرًا لانتكاسة قانونية أخرى — هذه المرة في محكمة الاستئناف. في حكم بنتيجة 7-4، قالت محكمة الاستئناف الأمريكية للدائرة الفيدرالية إن ترامب تجاوز سلطته الرئاسية من خلال استدعاء قانون سلطات الطوارئ الاقتصادية الدولية (IEEPA) لفرض الرسوم الجمركية. في "غرفة أخبار فوربس"، ناقش السيناتور السابق جون دانفورث (جمهوري-ميسوري)، رئيس "إرثنا الجمهوري"، المعركة القانونية لإلغاء الرسوم الجمركية للرئيس ترامب، وهي قضية قدم من أجلها مذكرة صديق المحكمة. شاهد المقابلة الكاملة أعلاه. المصدر: https://www.forbes.com/sites/forbestv/2025/09/08/former-gop-senator-john-danforth-supreme-court-will-take-on-trump-tariffs–and-case-is-cut-and-dry/ ظهر المنشور "المحكمة العليا ستتناول رسوم ترامب الجمركية — والقضية واضحة وصريحة" على موقع BitcoinEthereumNews.com. تعرضت مجموعة من الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس ترامب مؤخرًا لانتكاسة قانونية أخرى — هذه المرة في محكمة الاستئناف. في حكم بنتيجة 7-4، قالت محكمة الاستئناف الأمريكية للدائرة الفيدرالية إن ترامب تجاوز سلطته الرئاسية من خلال استدعاء قانون سلطات الطوارئ الاقتصادية الدولية (IEEPA) لفرض الرسوم الجمركية. في "غرفة أخبار فوربس"، ناقش السيناتور السابق جون دانفورث (جمهوري-ميسوري)، رئيس "إرثنا الجمهوري"، المعركة القانونية لإلغاء الرسوم الجمركية للرئيس ترامب، وهي قضية قدم من أجلها مذكرة صديق المحكمة. شاهد المقابلة الكاملة أعلاه. المصدر: https://www.forbes.com/sites/forbestv/2025/09/08/former-gop-senator-john-danforth-supreme-court-will-take-on-trump-tariffs–and-case-is-cut-and-dry/