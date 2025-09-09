المحكمة العليا ستتناول تعريفات ترامب — والقضية واضحة وصريحة

تعرضت مجموعة من الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس ترامب مؤخرًا لانتكاسة قانونية أخرى - هذه المرة في محكمة الاستئناف. في حكم بنتيجة 7-4، قالت محكمة الاستئناف الأمريكية للدائرة الفيدرالية إن ترامب تجاوز سلطته الرئاسية من خلال استدعاء قانون سلطات الطوارئ الاقتصادية الدولية (IEEPA) لفرض الرسوم الجمركية. في برنامج "غرفة أخبار فوربس"، ناقش السناتور السابق جون دانفورث (جمهوري-ميسوري)، رئيس "إرثنا الجمهوري"، المعركة القانونية لإلغاء الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس ترامب، وهي قضية قدم من أجلها مذكرة صديق المحكمة.
شاهد المقابلة الكاملة أعلاه.
المصدر: https://www.forbes.com/sites/forbestv/2025/09/08/former-gop-senator-john-danforth-supreme-court-will-take-on-trump-tariffs–and-case-is-cut-and-dry/