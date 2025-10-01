سوي تعرض الابتكار في أسبوع كوريا للبلوكشين 2025



كان أسبوع البلوكشين الكوري (KBW) 2025 بمثابة منصة مهمة لـ Sui، حيث جمع قيادتها وشركائها ومجتمعها لتسليط الضوء على تأثيرها المتزايد في عالم الأصول الرقمية. وفقًا لمؤسسة Sui، أكدت سلسلة الفعاليات التي استمرت أسبوعًا على أهمية Sui المؤسسية وتأثيرها الثقافي في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.

EastPoint: تمهيد المسرح

بدأ الحدث مع EastPoint:Seoul، وهو مؤتمر خاص حيث ناقشت الشخصيات الرئيسية، بما في ذلك كيفن بون، رئيس مختبرات Mysten، مستقبل الأصول الرقمية في كوريا. قدمت رؤى بون حول التطورات التنظيمية الأمريكية منظورًا عالميًا لأصحاب المصلحة المحليين المتلهفين لفهم الآثار المترتبة على الأسواق الكورية.

التأثير والابتكار في KBW

خلال مؤتمر KBW: IMPACT، أظهرت Sui قيادتها الفكرية ومشاركة المجتمع. تضمنت الجلسات البارزة عروضًا تقديمية من أدينيي أبيودون وكوستاس تشالكياس، وكلاهما من المؤسسين المشاركين لمختبرات Mysten. قدم أبيودون Sui Stack كطبقة تنسيق للتطبيقات والذكاء الاصطناعي، بينما استكشف تشالكياس تقاطع البلوكشين مع الذكاء الاصطناعي، مسلطًا الضوء على آفاق جديدة في التكنولوجيا الرقمية.

مشاركة المجتمع والتركيز على الألعاب

ركزت فعاليات منتصف الأسبوع على بناء المجتمع والألعاب، حيث حضر أكثر من 800 شريك ومطور تجمعًا مسائيًا أنيقًا في سيونغسو. ناقش قادة الصناعة مرونة بنية Sui في تصميم الألعاب ونشرها. واختتم اليوم بحدث ألعاب تفاعلي، "Ready. Sui. Play!" في غانغنام، مشاركة المطورين واللاعبين في تجارب عملية.

Sui Builder House: APAC

توجت الأسبوع بحدث Sui Builder House: APAC، الذي جذب 600 مشارك متلهفين لاستكشاف الاستراتيجيات الإقليمية وابتكارات المنتجات. تضمن البرنامج إعلانات مهمة، بما في ذلك معالم منتجات جديدة مثل تكاملات Slush وBTCfi، وأظهر كيف يستفيد الشركاء في المدفوعات والألعاب والذكاء الاصطناعي من Sui Stack لتحويل صناعاتهم.

آفاق المستقبل

أظهرت فعاليات "Sui في سيول" تقارب التنظيم والتكنولوجيا والثقافة مع استمرار Sui في تعزيز وجودها في منطقة آسيا والمحيط الهادئ. مع نجاح KBW 2025، تستعد Sui لمزيد من النمو والابتكار، مع أحداث قادمة مثل SuiFest في سنغافورة التي تعد ببناء هذا الزخم.

