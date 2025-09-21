سوي وأفالانش يثيران ضجة في السوق بينما ينضم BullZilla إلى صفوف كبار المبيعات المسبقة الجديدة في سبتمبر 2025 بواسطة: Coinstats 2025/09/21 11:15 مشاركة

لقد تكشف سبتمبر 2025 كواحد من أكثر الشهور إثارة للاهتمام في تاريخ الكريبتو الحديث. أظهرت سوق البلوكتشين، التي غالباً ما تُتهم بعدم القدرة على التنبؤ، مرة أخرى قدرتها على جذب رأس المال الجديد وإعادة إحياء الحماس. لقد جذب لاعبان راسخان، Sui وAvalanche، الانتباه بنشاط شبكتهما ونموهما التقني. وفي الوقت نفسه، منافس جديد، BullZilla [...]