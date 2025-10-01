أداة Stripe الجديدة يمكنها إنشاء العملات المستقرة 'بمجرد بضعة أسطر من الرمز'

ستمكن أداة "الإصدار المفتوح" الجديدة من Stripe الشركات من بناء وإطلاق عملاتها المستقرة الخاصة بسهولة، بالإضافة إلى إدارة احتياطيات الرمز المميز.

تعمق شركة المدفوعات العالمية Stripe عروضها في مجال الكريبتو من خلال أداة تقول إنها ستسمح لأي شركة بإطلاق وإدارة عملتها المستقرة الخاصة "بمجرد بضعة أسطر من الكود."

قالت Stripe يوم الثلاثاء إن الأداة، التي تسمى "الإصدار المفتوح"، ستسمح للشركات "بإنشاء وحرق العملات بحرية، وتخصيص احتياطياتها لإدارة النسبة بين النقد والخزانة واختيار شركائها المفضلين".

ستكون الخدمة، وهي واحدة من أكثر من 40 عرضًا أعلنت عنها Stripe هذا الأسبوع، مدعومة من Bridge - وهي شركة بنية تحتية للعملات المستقرة استحوذت عليها Stripe مقابل 1.1 مليار دولار في أكتوبر 2024 - بينما ستتم إدارة الخزانة من قبل عمالقة إدارة الأصول BlackRock وFidelity Investments ومدير الأصول القائم على البلوكتشين Superstate.

