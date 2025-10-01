منصة جسر ستريب تطلق منصة للشركات لإنشاء عملات مستقرة مخصصة

كشفت عملاق المدفوعات Stripe عن منصة جديدة في 30 سبتمبر 2025، تتيح لأي شركة إنشاء وإدارة عملتها المستقرة الخاصة في غضون أيام فقط.

التحرر من عمالقة العملات المستقرة

تحل المنصة الجديدة، المسماة Open Issuance، مشكلة تواجه العديد من الشركات. فقد كانت الشركات تبني على العملات المستقرة الصادرة عن حفنة من المزودين الرئيسيين، مما يعني أنها لا تستطيع التحكم في الاقتصاديات، وتواجه رسومًا غير متوقعة، ويجب عليها اتباع خرائط طريق المصدرين. تغير منصة Bridge هذا من خلال السماح للشركات بإصدار وحرق التوكن بدون حدود، وتخصيص كل جانب تقريبًا من عملتها المستقرة، وكسب المكافآت من الاحتياطيات.

"هناك شيء واحد يعيق الشركات: إنهم يبنون على عملات مستقرة صادرة عن مزود خارجي،" كما أوضحت Bridge في إعلانها. تتعامل المنصة مع العمل المعقد لإدارة الاحتياطي، والأمان، والسيولة، والامتثال لقانون GENIUS، مما يسمح للشركات بالتركيز على عملائها.

أول عميل رئيسي يدخل حيز التنفيذ

أصبحت Phantom، وهي محفظة كريبتو تضم أكثر من 15 مليون مستخدم، أول عميل رئيسي يطلق على Open Issuance. تحول عملتها المستقرة الجديدة، المسماة CASH، Phantom من مجرد محفظة بسيطة إلى تطبيق مالي كامل. يمكن للمستخدمين تمويل حساباتهم على الفور باستخدام بطاقة مصرفية، وشراء وبيع العملات المشفرة بدون رسوم على العملات المستقرة، والدفع باستخدام Visa من خلال Apple Pay أو Google Pay، وإرسال الأموال إلى الآخرين.

المصدر: @stripe

تتضمن المنصة بالفعل العديد من العملات المستقرة الأخرى التي تنتقل من نظام Bridge السابق. وتشمل هذه USDH (العملة المستقرة الأصلية من Hyperliquid التي بناها Native Markets) والتوكن من MetaMask وDakota وSlash وLava وTakenos.

حل ثوري للسيولة

تعالج Open Issuance واحدة من أكبر التحديات للعملات المستقرة الجديدة: بناء السيولة. تنشئ المنصة شبكة مشتركة حيث يمكن للشركات تمكين عملتها المستقرة من التبادل واحد مقابل واحد مع عملات Open Issuance المستقرة الأخرى. مع إطلاق المزيد من العملات المستقرة، تنمو السيولة الإجمالية وتقوي الشبكة بأكملها.

يمكن للمستخدمين الذين يحتفظون بـ 10 دولارات في Phantom CASH تبادلها مباشرة مع 10 دولارات من USDH من خلال معاملة فورية على السلسلة بدون وسيط. في السابق، كان هذا يتطلب الذهاب إلى بورصة، وتحويلها إلى الدولار الأمريكي، ثم شراء العملة المستقرة الأخرى - مما يؤدي إلى تراكم رسوم متعددة على طول الطريق.

استثمار ضخم وراء المنصة

يأتي هذا الإطلاق بعد استحواذ Stripe بقيمة 1.1 مليار دولار على Bridge في فبراير 2025، وهو أكبر استحواذ على الكريبتو في التاريخ. وصف الرئيس التنفيذي لـ Stripe باتريك كوليسون العملات المستقرة بأنها "موصلات فائقة في درجة حرارة الغرفة للخدمات المالية"، مسلطًا الضوء على إمكاناتها في تحسين السرعة والتغطية والتكاليف للمدفوعات العالمية.

كان الاستحواذ منطقيًا لـ Stripe بعد أن أعادت الشركة تقديم مدفوعات الكريبتو في أبريل 2025. في الأسبوع الأول فقط من قبول العملات المستقرة، عالجت Stripe حجمًا أكبر من العملات المستقرة مما كانت عليه خلال فترة تشغيلها السابقة بأكملها مع معاملات البيتكوين. انضم فريق Bridge المكون من حوالي 60 شخصًا إلى مقر Stripe في سان فرانسيسكو لدمج التكنولوجيا.

خيارات التخصيص والشركاء الماليين

يمكن للشركات التي تستخدم Open Issuance تخصيص سلاسل الكتل التي تدعمها عملتها، ووظائف العقد الذكي المحددة، والمزيج الدقيق من الاحتياطيات التي تدعم عملتها المستقرة. يمكن موازنة مخصصات الاحتياطي بين النقد والخزانة من خلال شراكات مع مؤسسات مالية كبرى بما في ذلك BlackRock وFidelity Investments وSuperstate. تقدم Bridge أيضًا أدوات لزيادة التبني مع منصات الدخول والخروج والمحافظ والبطاقات من Bridge وPrivy وStripe.

تتوافق المنصة مع اللوائح الأمريكية الجديدة، بما في ذلك قانون GENIUS، الذي يتطلب احتياطيات وعمليات تدقيق وضوابط مكافحة غسل الأموال للعملات المستقرة للمدفوعات. جاء هذا الوضوح التنظيمي بعد أن وقع الرئيس دونالد ترامب التشريع التاريخي في 18 يوليو 2025.

نمو السوق يخلق فرصة

يتوافق التوقيت مع النمو المتفجر في سوق العملات المستقرة، الذي تجاوز 290 مليار دولار في عام 2025. في عام 2024، نقلت العملات المستقرة 15.6 تريليون دولار من القيمة - مطابقة لحجم معاملات Visa. وصلت التدفقات الصافية إلى 56.5 مليار دولار على مدى ستة أشهر، مع وصول ما يقرب من 46 مليار دولار في الربع الثالث وحده.

لا تزال USDT من Tether هي الرائدة في السوق، حيث أصدرت 19.6 مليار دولار في الربع الأخير، بينما أضافت USDC من Circle 12.3 مليار دولار. ومع ذلك، تحتفظ كلتا الشركتين بجميع العائدات من سندات الخزانة الأمريكية التي تدعم توكناتهما. أبلغت Tether عن صافي ربح قدره 4.9 مليار دولار للربع الثاني من عام 2025، مما أثار تساؤلات حول سبب عدم حصول حاملي العملات المستقرة على أي من هذه العوائد.

هذا يخلق فرصة لمنصة Bridge. يمكن للشركات الآن الاستفادة من اقتصاديات عملاتها المستقرة الخاصة واختيار مشاركة المكافآت مع مستخدميها. مع استثمار الاحتياطيات في سندات الخزانة الأمريكية التي تحقق 3-4٪، لدى الشركات حافز حقيقي لإصدار توكناتها الخاصة.

تتوقع ستاندرد تشارترد أن تنمو العملات المستقرة إلى 10٪ من معاملات الصرف الأجنبي، ارتفاعًا من 1٪ فقط اليوم. يتوقع محللون آخرون أن يصل السوق إلى 2 تريليون دولار بحلول عام 2028.

الطريق إلى الأمام

تخطط Bridge للإعلان عن المزيد من إطلاقات العملات المستقرة في الأسابيع المقبلة وستشارك تفاصيل إضافية حول تصميم المنصة. تهدف الشركة إلى تزويد المطورين بأدوات لإنشاء تجارب مالية أفضل مع السماح لهم بالتحكم في رؤية منتجهم وامتلاك اقتصادياتهم.

يتوقع نائب الرئيس الأول للمدفوعات في Fireblocks ران جولدي رؤية ما يصل إلى 50 عملة مستقرة جديدة بحلول نهاية عام 2025، مدفوعة باللوائح الأكثر وضوحًا والمنصات مثل Open Issuance التي تبسط عملية الإصدار.

مشهد العملات المستقرة الجديد

تمثل منصة Open Issuance من Stripe تحولًا أساسيًا في إنشاء العملات المستقرة. من خلال إزالة الحواجز التقنية وتوفير السيولة المشتركة، تمكّن Bridge الشركات من التحكم في بنيتها التحتية للدولار الرقمي دون الاعتماد على Tether أو Circle. مع قيادة Phantom للمبادرة وتحسن الوضوح التنظيمي، يبدو أن سوق العملات المستقرة جاهز لمرحلته التالية من النمو - حيث يمكن للشركات من جميع الأحجام المشاركة في اقتصاديات الدولارات الرقمية.