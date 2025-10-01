البورصةDEX+
TLDR أطلقت Stripe خدمة الإصدار المفتوح (Open Issuance)، وهي منصة تتيح للشركات إنشاء وإدارة عملاتها المستقرة الخاصة. تهدف الخدمة الجديدة إلى زعزعة هيمنة مصدري العملات المستقرة الكبار، مثل Tether وCircle. تعد Phantom، وهي مزود محفظة الكريبتو، أول من يستخدم الإصدار المفتوح لعملتها المستقرة CASH، التي تدعم ميزات المحفظة.

ستريب تكشف عن الإصدار المفتوح، محولة عملية إنشاء العملات المستقرة للشركات

بواسطة: Blockonomi
2025/10/01 04:22
ملخص سريع

  • أطلقت Stripe خدمة Open Issuance، وهي منصة تتيح للشركات إصدار وإدارة العملات المستقرة الخاصة بها.
  • تهدف الخدمة الجديدة إلى زعزعة هيمنة مصدري العملات المستقرة الرئيسيين، مثل Tether وCircle.
  • Phantom، مزود محفظة الكريبتو، هي أول من يستخدم Open Issuance لإصدار عملتها المستقرة CASH، التي تدعم ميزات المحفظة.
  • توفر المنصة للشركات تحكمًا كاملًا في احتياطيات العملات المستقرة الخاصة بها، بما في ذلك خيارات النقد وسندات الخزانة الأمريكية.
  • تضمن بنية Stripe التحتية قدرة الشركات على توسيع نطاق عملاتها المستقرة بأمان مع الالتزام بالمعايير التنظيمية الناشئة.

أطلقت Stripe منصة Open Issuance، وهي منصة جديدة تتيح للشركات إنشاء وإدارة العملات المستقرة الخاصة بها. تهدف هذه المنصة، التي تم الاستحواذ عليها من خلال شركة البنية التحتية للكريبتو Bridge، إلى زعزعة هيمنة مصدري العملات المستقرة الرئيسيين الحاليين، مثل Tether وCircle. توفر الخدمة للشركات فرصة إصدار وحرق وتخصيص العملات المستقرة الخاصة بها، مع تقديم ميزات محسنة للسيولة والتوافق. مع تزايد الطلب على العملات المستقرة في التمويل العالمي، تضع Stripe منصة Open Issuance كعامل تغيير للشركات التي تسعى إلى مزيد من التحكم.

Phantom تقود بإطلاق عملة مستقرة

أصبحت Phantom، مزود محفظة الكريبتو الشهير الذي يضم أكثر من 15 مليون مستخدم، أول شركة تطلق عملة مستقرة من خلال منصة Open Issuance من Stripe. ستدعم العملة الجديدة، المسماة CASH، ميزات الدفع في المحفظة، بما في ذلك التحويلات من نظير إلى نظير ومعاملات التمويل اللامركزي (DeFi). يسلط قرار Phantom الضوء على إمكانية استفادة الشركات من منصة Stripe لبناء وإدارة العملات المستقرة الخاصة بها.

من خلال استخدام Open Issuance، تستفيد Phantom من البنية التحتية لـ Stripe، التي تتعامل مع الأمان وإدارة الاحتياطي والسيولة. نتيجة لذلك، يمكن لـ Phantom التركيز على ابتكار المنتجات واعتماد المستخدمين، وترك المهام التقنية المعقدة لـ Stripe.

تخطط العديد من الشركات الأخرى بالفعل لنقل عملاتها المستقرة إلى منصة Open Issuance. ستستفيد USDH من Hyperliquid وmUSD من MetaMask، إلى جانب الرموز المرتبطة بـ Dakota وSlash وLava وTakenos، من مجمع السيولة المشترك. تهدف هذه السيولة المشتركة إلى جعل هذه العملات المستقرة قابلة للتشغيل البيني للبلوكتشين وتنافسية في سوق الرموز المميزة الراسخة المزدحمة.

Open Issuance تقدم التخصيص والتوافق

تؤكد Stripe أن Open Issuance توفر للشركات تحكمًا كاملًا في احتياطيات العملات المستقرة الخاصة بها. يمكن للشركات هيكلة احتياطياتها بأرصدة نقدية وسندات الخزانة الأمريكية وأصول آمنة أخرى، تديرها شركات مثل BlackRock وFidelity. يتيح هذا المستوى من التخصيص للمصدرين تصميم عروض الرموز المميزة الخاصة بهم لتلبية احتياجات الأعمال المحددة مع ضمان الامتثال التنظيمي.

تم تصميم Open Issuance لتلبية المشهد التنظيمي المتطور، خاصة في ظل قانون GENIUS وتشريعات العملات المستقرة الناشئة الأخرى. يضمن التزام Stripe بقواعد التوافق أن الشركات يمكنها توسيع نطاق عملاتها المستقرة دون مخاوف تنظيمية. تضمن البنية التحتية لـ Stripe أيضًا الحفاظ على الأمان والسيولة باستمرار عبر جميع الرموز المميزة المشاركة.

مع استمرار نمو العملات المستقرة في التمويل العالمي، تهدف منصة Open Issuance من Stripe إلى تزويد الشركات بمنصة موثوقة وقابلة للتخصيص ومتوافقة لإصدار العملات المستقرة. مع التوسع السريع للسوق، تصبح البنية التحتية لـ Stripe ضرورية للشركات التي تسعى للاستفادة من فئة الأصول المتنامية هذه. توفر القدرة على إصدار وإدارة العملات المستقرة وفقًا لشروطها ميزة تنافسية في مجال تهيمن عليه عدد قليل من اللاعبين الرئيسيين.

ظهر المنشور Stripe تكشف عن Open Issuance، وتحول إنشاء العملات المستقرة للشركات لأول مرة على Blockonomi.

