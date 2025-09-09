ستراي كيدز يظهرون لأول مرة في العديد من مخططات بيلبورد

ألبوم "كارما" لفرقة ستراي كيدز يحقق للمجموعة أول ظهور لها على مخططات بيلبورد للألبومات الفينيل وأفضل الألبومات المتدفقة حيث يتصدر البيلبورد 200. نيويورك، نيويورك - 16 يونيو: بانغ تشان، لي نو، تشانغبين، هيونجين، هان، فيليكس، سيونغمين، وآي.إن من ستراي كيدز يزورون استوديوهات سيريوس إكس إم في 16 يونيو 2025 في مدينة نيويورك. (تصوير: نعوم جالاي/صور غيتي) صور غيتي

ستراي كيدز — إحدى أنجح المجموعات الموسيقية في السنوات الأخيرة في أمريكا — سجلت ألبومات رقم 1 أكثر مما ستحققه معظم الفرق في عقود. تعود المجموعة إلى المركز الأول في العديد من القوائم التي سيطر عليها الموسيقيون من قبل مع إصدارهم الجديد كارما، والذي يجلب أيضًا مفضلات الكيبوب إلى قائمتين من قوائم بيلبورد لم تصل إليهما الفرقة من قبل.

ظهور ستراي كيدز الأول على مخطط ألبومات الفينيل

يفتتح كارما في المركز الرابع على قائمة بيلبورد لألبومات الفينيل، التي تنظر إلى العناوين الأكثر مبيعًا بهذا التنسيق. يمثل الإطلاق أول ظهور للمجموعة على القائمة، وتصل الفرقة إلى أفضل 10 في محاولتها الأولى.

أسبوع تنافسي للفينيل

يحقق كارما ثالث أعلى ظهور أول في الأسبوع على مخطط ألبومات الفينيل. تطلق لوفي مسألة وقت في المركز الأول، ويفتتح الموسيقى الخاصة من ديفتونز في المركز الثاني، ويعود تشيري بومب من تايلر، ذا كرييتور في المركز الثالث — وهو أعلى مستوى جديد على الإطلاق، رغم أن مشروع الهيب هوب هذا ليس جديدًا على القائمة. تتضمن أفضل 10 هذا الأسبوع أيضًا ظهورات أولى من مغنية بلاكبينك جيني، وبيلي جويل، ورويل أوتيس، من بين آخرين.

أول ظهور على قائمة أفضل الألبومات المتدفقة

تصل ستراي كيدز أيضًا إلى مخطط بيلبورد لأفضل الألبومات المتدفقة للمرة الأولى. يفتتح كارما في المركز 38 على التصنيف.

كارما هو أحد سبعة عناوين تظهر لأول مرة هذا الأسبوع. تحتل ستراي كيدز أدنى مدخل جديد، بينما تتضمن أفضل 10 ثلاثية من الوافدين الجدد، بما في ذلك آمل أن تكون سعيدًا لبيغ إكس ذا بلاغ (رقم 3)، والقلب يباع بشكل منفصل لماريا ذا ساينتست (رقم 8)، وبالكاد أعرفها لسومبر (رقم 9).

ثلاثية أخرى من المراكز الأولى لستراي كيدز

يظهر كارما لأول مرة على ثلاثة مخططات أخرى من بيلبورد أيضًا، ويصعد مباشرة إلى المركز الأول في جميعها. يصبح المشروع القائد السابع للمجموعة في تصنيفات بيلبورد 200، وألبومات العالم، وأفضل مبيعات الألبومات. تبدأ المجموعة بـ 313,000 وحدة مكافئة، 296,000 منها مشتريات خالصة.