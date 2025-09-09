ستراي كيدز يظهرون لأول مرة في العديد من مخططات بيلبورد

البورصةDEX+
ظهر منشور "ستراي كيدز يدخلون قوائم بيلبورد المتعددة للمرة الأولى" على BitcoinEthereumNews.com. حقق ألبوم "كارما" لفرقة ستراي كيدز أول ظهور للمجموعة على قائمتي بيلبورد للألبومات الفينيل وأفضل الألبومات المتدفقة، حيث تصدر قائمة بيلبورد 200. نيويورك، نيويورك - 16 يونيو: بانغ تشان، لي نو، تشانغبين، هيونجين، هان، فيليكس، سيونغمين، وآي.إن من ستراي كيدز يزورون استوديوهات SiriusXM في 16 يونيو 2025 في مدينة نيويورك. (تصوير: نعام جالاي/صور غيتي) صور غيتي ستراي كيدز — إحدى أنجح المجموعات الموسيقية في السنوات الأخيرة في أمريكا — سجلت ألبومات رقم 1 أكثر مما ستحققه معظم الفرق في عقود. تعود المجموعة إلى المركز الأول في العديد من القوائم التي سيطر عليها الموسيقيون من قبل مع إصدارهم الجديد "كارما"، الذي يجلب أيضًا مفضلي الكيبوب إلى قائمتين من بيلبورد لم تصل إليهما الفرقة من قبل. ظهور ستراي كيدز لأول مرة في قائمة ألبومات الفينيل يفتتح "كارما" في المركز الرابع على قائمة بيلبورد لألبومات الفينيل، التي تنظر إلى أفضل العناوين مبيعًا بهذا التنسيق. يمثل هذا الإطلاق أول ظهور للمجموعة في القائمة، وتصل الفرقة إلى أفضل 10 في محاولتها الأولى. أسبوع تنافسي للفينيل يحقق "كارما" ثالث أعلى ظهور في الأسبوع على قائمة ألبومات الفينيل. تطلق لوفي "A Matter of Time" في المركز الأول، ويفتتح "Private Music" من ديفتونز في المركز الثاني، ويعود "Cherry Bomb" من تايلر، ذا كرييتور في المركز الثالث — وهو أعلى مستوى جديد على الإطلاق، رغم أن مشروع الهيب هوب ليس جديدًا على القائمة. تتضمن أفضل 10 هذا الأسبوع أيضًا ظهورًا لأول مرة من مغنية بلاكبينك جيني، وبيلي جويل، ورويل أوتيس، من بين آخرين. أول ظهور في قائمة أفضل الألبومات المتدفقة تصل ستراي كيدز أيضًا إلى قائمة بيلبورد لأفضل الألبومات المتدفقة للمرة الأولى. يفتتح "كارما" في المركز 38 على التصنيف. "كارما" هو واحد من سبعة عناوين تظهر لأول مرة هذا الأسبوع. تحتل ستراي كيدز...

ألبوم "كارما" لفرقة ستراي كيدز يحقق للمجموعة أول ظهور لها على مخططات بيلبورد للألبومات الفينيل وأفضل الألبومات المتدفقة حيث يتصدر البيلبورد 200. نيويورك، نيويورك - 16 يونيو: بانغ تشان، لي نو، تشانغبين، هيونجين، هان، فيليكس، سيونغمين، وآي.إن من ستراي كيدز يزورون استوديوهات سيريوس إكس إم في 16 يونيو 2025 في مدينة نيويورك. (تصوير: نعوم جالاي/صور غيتي)

صور غيتي

ستراي كيدز — إحدى أنجح المجموعات الموسيقية في السنوات الأخيرة في أمريكا — سجلت ألبومات رقم 1 أكثر مما ستحققه معظم الفرق في عقود. تعود المجموعة إلى المركز الأول في العديد من القوائم التي سيطر عليها الموسيقيون من قبل مع إصدارهم الجديد كارما، والذي يجلب أيضًا مفضلات الكيبوب إلى قائمتين من قوائم بيلبورد لم تصل إليهما الفرقة من قبل.

ظهور ستراي كيدز الأول على مخطط ألبومات الفينيل

يفتتح كارما في المركز الرابع على قائمة بيلبورد لألبومات الفينيل، التي تنظر إلى العناوين الأكثر مبيعًا بهذا التنسيق. يمثل الإطلاق أول ظهور للمجموعة على القائمة، وتصل الفرقة إلى أفضل 10 في محاولتها الأولى.

أسبوع تنافسي للفينيل

يحقق كارما ثالث أعلى ظهور أول في الأسبوع على مخطط ألبومات الفينيل. تطلق لوفي مسألة وقت في المركز الأول، ويفتتح الموسيقى الخاصة من ديفتونز في المركز الثاني، ويعود تشيري بومب من تايلر، ذا كرييتور في المركز الثالث — وهو أعلى مستوى جديد على الإطلاق، رغم أن مشروع الهيب هوب هذا ليس جديدًا على القائمة. تتضمن أفضل 10 هذا الأسبوع أيضًا ظهورات أولى من مغنية بلاكبينك جيني، وبيلي جويل، ورويل أوتيس، من بين آخرين.

أول ظهور على قائمة أفضل الألبومات المتدفقة

تصل ستراي كيدز أيضًا إلى مخطط بيلبورد لأفضل الألبومات المتدفقة للمرة الأولى. يفتتح كارما في المركز 38 على التصنيف.

كارما هو أحد سبعة عناوين تظهر لأول مرة هذا الأسبوع. تحتل ستراي كيدز أدنى مدخل جديد، بينما تتضمن أفضل 10 ثلاثية من الوافدين الجدد، بما في ذلك آمل أن تكون سعيدًا لبيغ إكس ذا بلاغ (رقم 3)، والقلب يباع بشكل منفصل لماريا ذا ساينتست (رقم 8)، وبالكاد أعرفها لسومبر (رقم 9).

ثلاثية أخرى من المراكز الأولى لستراي كيدز

يظهر كارما لأول مرة على ثلاثة مخططات أخرى من بيلبورد أيضًا، ويصعد مباشرة إلى المركز الأول في جميعها. يصبح المشروع القائد السابع للمجموعة في تصنيفات بيلبورد 200، وألبومات العالم، وأفضل مبيعات الألبومات. تبدأ المجموعة بـ 313,000 وحدة مكافئة، 296,000 منها مشتريات خالصة.

المصدر: https://www.forbes.com/sites/hughmcintyre/2025/09/08/stray-kids-debut-on-multiple-billboard-charts-for-the-first-time/

إخلاء مسؤولية: المقالات المُعاد نشرها على هذا الموقع مستقاة من منصات عامة، وهي مُقدمة لأغراض إعلامية فقط. لا تُظهِر بالضرورة آراء MEXC. جميع الحقوق محفوظة لمؤلفيها الأصليين. إذا كنت تعتقد أن أي محتوى ينتهك حقوق جهات خارجية، يُرجى التواصل عبر البريد الإلكتروني service@support.mexc.com لإزالته. لا تقدم MEXC أي ضمانات بشأن دقة المحتوى أو اكتماله أو حداثته، وليست مسؤولة عن أي إجراءات تُتخذ بناءً على المعلومات المُقدمة. لا يُمثل المحتوى نصيحة مالية أو قانونية أو مهنية أخرى، ولا يُعتبر توصية أو تأييدًا من MEXC.

