رصيد BTC الاستراتيجي يتجاوز 77.4 مليار دولار مع عودة بيتكوين إلى 120 ألف دولار

شهدت شركة Strategy Inc.، وهي شركة خزينة الكريبتو التي شارك في تأسيسها مايكل سايلور المتفائل بالبيتكوين، وصول احتياطياتها من البيتكوين إلى مستوى قياسي تجاوز 77 مليار دولار مع عودة العملة المشفرة الرائدة إلى مستوى 120,000 دولار بعد عدة أسابيع من تقلبات الأسعار.

ملخص وصلت احتياطيات البيتكوين لدى Strategy Inc. إلى أعلى مستوى جديد على الإطلاق مع عودة BTC إلى مستويات فوق 120,000 دولار.

استحوذت الشركة على 11,085 BTC خلال الأسابيع السبعة الماضية.

تعافى مؤشر mNAV لشركة Strategy من مستوى منخفض بلغ 1.195 في سبتمبر إلى أكثر من 1.5.

اعتبارًا من 3 أكتوبر، بلغت قيمة مخزون البيتكوين لدى Strategy، الذي يضم 640,031 BTC، حوالي 77.4 مليار دولار، حيث احتفل سايلور بهذا التطور من خلال منشور على X استذكر فيه استثمار الشركة الأول البالغ 250 مليون دولار والخسارة الأولية غير المحققة التي تلت ذلك.

"بدأت رحلتنا بـ 0.25 مليار دولار في البيتكوين — وخسارة غير محققة فورية بقيمة 0.04 مليار دولار. اليوم، أغلقنا عند أعلى مستوى جديد على الإطلاق: 77.4 مليار دولار في صافي قيمة أصول BTC،" قال سايلور.

ارتفعت معظم هذه القيمة بشكل كبير بعد أن تجاوز سعر البيتكوين حاجز 120,000 دولار، مدعومًا بمشتريات متسقة من قبل Strategy حتى خلال فترات عدم اليقين الأوسع في السوق.

ساعدت موجة الشراء المستمرة للشركة في الحفاظ على مكانتها كأكبر مالك مؤسسي للبيتكوين من حيث القيمة وعدد البيتكوين المملوك. على مدار الأسابيع السبعة الماضية، استحوذت Strategy على 11,085 BTC، مع أحدث عملية شراء لـ 196 BTC تم تسجيلها يوم الاثنين.

تضاعف تقييم Strategy تقريبًا مقارنة بأعلى مستوى على الإطلاق العام الماضي البالغ حوالي 41.8 مليار دولار، وساعد في ارتداد صافي قيمة أصول الشركة المستندة إلى السوق، أو mNAV، بشكل حاد. انخفض هذا المقياس إلى أدنى مستوى له منذ بداية العام عند 1.195 فقط خلال تصحيح سبتمبر، لكنه ارتفع الآن مرة أخرى فوق 1.5. ومع ذلك، لا يزال هذا أقل من عتبة 2.5 التي وجهت سابقًا قرارات الشركة لزيادة رأس المال.

أصبح المستثمرون أكثر حذرًا عندما انخفض مضاعف mNAV إلى ما دون المستويات التي وصفها مايكل سايلور ذات مرة بأنها أرضية لجمع رأس المال، لذلك فإن هذا التعافي لا يعزز فقط قدرة Strategy على إصدار أسهم جديدة بعلاوة، بل يمنح الشركة أيضًا مساحة أكبر لمشتريات البيتكوين المستقبلية دون إثارة أي مخاوف بشأن مخاطر تخفيف قيمة أسهم المساهمين.

وبالمثل، رحب مساهمو Strategy بهذا التحول، مع ارتداد أسهم MSTR بشكل حاد بعد أسابيع من الضغط المرتبط بانخفاض أسعار البيتكوين وضعف المشاعر حول أسهم الأصول الرقمية. في 2 أكتوبر، أغلق سهم MSTR عند 352.33 دولار، بعد ارتفاع بأكثر من 4% في اليوم لاستعادة مستويات لم نشهدها منذ أوائل سبتمبر، وفقًا لبيانات Google Finance.

في حين أن السهم لا يزال يتداول دون مستواه المرتفع في يوليو بالقرب من 457 دولار، فإن الاتجاه الصعودي الأخير قد يكون بداية لتحرك أكبر يساعده على الوصول إلى مستويات قياسية سنوية جديدة أو حتى أعلى مستويات على الإطلاق.

حتى وقت كتابة هذا التقرير، تشير البيانات من BitcoinTreasuries.NET إلى أن Strategy تمثل حوالي 48% من 1.32 مليون BTC التي تحتفظ بها الشركات العامة والخاصة عالميًا.