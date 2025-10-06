استراتيجية رهان البيتكوين تؤتي ثمارها مع وصول الأرباح غير المحققة إلى 31 مليار دولار

حققت الاستراتيجية مؤخرًا إنجازًا آخر، بقيادة استراتيجية تراكم بيتكوين ($BTC) العدوانية. وبالتالي، ونتيجة لسوق بيتكوين ($BTC) الصاعدة المستمرة، قفزت الأرباح المحققة للاستراتيجية إلى 31 مليار دولار. وكما كشف محلل CryptoQuant الشهير، JA Maartunn، على وسائل التواصل الاجتماعي، فإن هذا التطور مدفوع بالارتفاع الهائل لبيتكوين. وبالتالي، مع استمرار بيتكوين في سلسلة صعوده، فإن الشركة على وشك الوصول إلى معالم جديدة من حيث الأرباح.
الاستراتيجية تصل إلى 31 مليار دولار من الأرباح غير المحققة وسط ارتفاع بيتكوين إلى أعلى مستوى على الإطلاق جديد
تكشف بيانات السوق أن الاستراتيجية وصلت إلى علامة 31 مليار دولار الجديرة بالملاحظة في الأرباح غير المحققة، بقيادة خطة تراكم بيتكوين ($BTC). بالإضافة إلى ذلك، سوق الصعود الأخيرة للأصل الرقمي الرائد. في هذا الصدد، وصل $BTC مؤخرًا إلى مستوى سعر أعلى مستوى على الإطلاق جديد قدره 125,559 دولارًا، مما أضاف زيادة كبيرة إلى الأرباح غير المحققة للاستراتيجية. على وجه الخصوص، كان الشراء المستمر لبيتكوين ($BTC) من قبل الاستراتيجية على الرغم من الانخفاضات على مدار العام الماضي قوة دافعة وراء الأرباح الكبيرة.
رهان الشركة على بيتكوين يؤتي ثماره وسط التقلبات السعرية الواسعة في السوق
وفقًا لـ JA Maartunn، فإن سوق صعود بيتكوين الحصرية رفعت الأرباح غير المحققة للاستراتيجية إلى المركز المذهل البالغ 31 مليار دولار. وهذا يؤكد من جديد سردية الشركة حول التراكم الاستراتيجي وطويل المدى لـ $BTC للحصول على عوائد ملحوظة. إلى جانب ذلك، يشير التطور أيضًا إلى أهمية السيطرة على المخاطر والتوقيت بصرف النظر عن القناعة خلال الدورات المتقلبة. في النهاية، يعرض هذا الإنجاز إشارة واضحة على أن $BTC لديه إمكانات كأصل مثمر طويل المدى.
المصدر: https://blockchainreporter.net/strategys-bitcoin-bet-pays-off-as-unrealized-profits-hit-31-billion/