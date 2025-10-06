استراتيجية رهان البيتكوين تؤتي ثمارها مع وصول الأرباح غير المحققة إلى 31 مليار دولار

ظهر منشور "رهان Strategy على البيتكوين يؤتي ثماره مع وصول الأرباح غير المحققة إلى 31 مليار دولار" على BitcoinEthereumNews.com. حققت Strategy مؤخرًا إنجازًا آخر، بقيادة استراتيجية تراكم البيتكوين ($BTC) العدوانية. وبالتالي، ونتيجة لسوق البيتكوين ($BTC) الصاعدة المستمرة، قفزت أرباح Strategy المحققة إلى 31 مليار دولار. وكما كشف محلل CryptoQuant الشهير، JA Maartunn، على وسائل التواصل الاجتماعي، فإن هذا التطور مدفوع بالارتفاع الهائل للبيتكوين. وبالتالي، مع استمرار البيتكوين في سلسلة صعوده، تستعد الشركة للوصول إلى معالم جديدة من حيث الأرباح. Strategy (@saylor) الأرباح غير المحققة: 31.0 مليار دولار pic.twitter.com/EugA99Tn99 — Maartunn (@JA_Maartun) 5 أكتوبر 2025 Strategy تحقق 31 مليار دولار من الأرباح غير المحققة وسط ارتفاع البيتكوين إلى أعلى مستوى جديد على الإطلاق تكشف بيانات السوق أن Strategy وصلت إلى علامة الـ 31 مليار دولار الجديرة بالملاحظة في الأرباح غير المحققة، بقيادة خطة تراكم البيتكوين ($BTC). بالإضافة إلى ذلك، سوق الصعود الأخيرة للأصل الرقمي الرائد. في هذا الصدد، وصل $BTC مؤخرًا إلى مستوى سعر أعلى مستوى جديد على الإطلاق عند 125,559 دولارًا، مما أضاف زيادة كبيرة إلى الأرباح غير المحققة لـ Strategy. على وجه الخصوص، كان الشراء المستمر للبيتكوين ($BTC) من قبل Strategy رغم الانخفاضات على مدار العام الماضي قوة دافعة وراء الأرباح الكبيرة. رهان الشركة على البيتكوين يؤتي ثماره وسط تقلبات السوق الواسعة وفقًا لـ JA Maartunn، فإن ارتفاع البيتكوين الحصري قد رفع الأرباح غير المحققة لـ Strategy إلى المركز المذهل البالغ 31 مليار دولار. وهذا يؤكد من جديد سردية الشركة حول التراكم الاستراتيجي وطويل المدى لـ $BTC للحصول على عوائد ملحوظة. إلى جانب ذلك، يشير التطور أيضًا إلى أهمية إدارة المخاطر والتوقيت بصرف النظر عن القناعة خلال الدورات المتقلبة. في النهاية، يعرض هذا الإنجاز إشارة واضحة على أن $BTC لديه إمكانات كأصل مثمر على المدى الطويل. المصدر: https://blockchainreporter.net/strategys-bitcoin-bet-pays-off-as-unrealized-profits-hit-31-billion/ ظهر منشور "رهان Strategy على البيتكوين يؤتي ثماره مع وصول الأرباح غير المحققة إلى 31 مليار دولار" على BitcoinEthereumNews.com. حققت Strategy مؤخرًا إنجازًا آخر، بقيادة استراتيجية تراكم البيتكوين ($BTC) العدوانية. وبالتالي، ونتيجة لسوق البيتكوين ($BTC) الصاعدة المستمرة، قفزت أرباح Strategy المحققة إلى 31 مليار دولار. وكما كشف محلل CryptoQuant الشهير، JA Maartunn، على وسائل التواصل الاجتماعي، فإن هذا التطور مدفوع بالارتفاع الهائل للبيتكوين. وبالتالي، مع استمرار البيتكوين في سلسلة صعوده، تستعد الشركة للوصول إلى معالم جديدة من حيث الأرباح. Strategy (@saylor) الأرباح غير المحققة: 31.0 مليار دولار pic.twitter.com/EugA99Tn99 — Maartunn (@JA_Maartun) 5 أكتوبر 2025 Strategy تحقق 31 مليار دولار من الأرباح غير المحققة وسط ارتفاع البيتكوين إلى أعلى مستوى جديد على الإطلاق تكشف بيانات السوق أن Strategy وصلت إلى علامة الـ 31 مليار دولار الجديرة بالملاحظة في الأرباح غير المحققة، بقيادة خطة تراكم البيتكوين ($BTC). بالإضافة إلى ذلك، سوق الصعود الأخيرة للأصل الرقمي الرائد. في هذا الصدد، وصل $BTC مؤخرًا إلى مستوى سعر أعلى مستوى جديد على الإطلاق عند 125,559 دولارًا، مما أضاف زيادة كبيرة إلى الأرباح غير المحققة لـ Strategy. على وجه الخصوص، كان الشراء المستمر للبيتكوين ($BTC) من قبل Strategy رغم الانخفاضات على مدار العام الماضي قوة دافعة وراء الأرباح الكبيرة. رهان الشركة على البيتكوين يؤتي ثماره وسط تقلبات السوق الواسعة وفقًا لـ JA Maartunn، فإن ارتفاع البيتكوين الحصري قد رفع الأرباح غير المحققة لـ Strategy إلى المركز المذهل البالغ 31 مليار دولار. وهذا يؤكد من جديد سردية الشركة حول التراكم الاستراتيجي وطويل المدى لـ $BTC للحصول على عوائد ملحوظة. إلى جانب ذلك، يشير التطور أيضًا إلى أهمية إدارة المخاطر والتوقيت بصرف النظر عن القناعة خلال الدورات المتقلبة. في النهاية، يعرض هذا الإنجاز إشارة واضحة على أن $BTC لديه إمكانات كأصل مثمر على المدى الطويل. المصدر: https://blockchainreporter.net/strategys-bitcoin-bet-pays-off-as-unrealized-profits-hit-31-billion/