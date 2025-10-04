خزينة بيتكوين بقيمة 77 مليار دولار من ستراتيجي تنافس الناتج المحلي الإجمالي للدول

شركة خزينة الأصول الرقمية لمايكل سايلور، Strategy Inc.، وصلت للتو إلى أعلى مستوى جديد على الإطلاق في قيمة التشفير؛ وهي الآن تستحق أكثر من العديد من البنوك الرائدة وتعادل الناتج المحلي الإجمالي لبعض الدول.

"بدأت رحلتنا بـ 0.25 مليار دولار في بيتكوين — وخسارة غير محققة فورية بقيمة 0.04 مليار دولار،" قال سايلور يوم الخميس، مشيرًا إلى أن حيازات بيتكوين لـ Strategy تقدر الآن بـ 77.4 مليار دولار، أي ما يقرب من ضعف قيمتها في عام 2024.

يأتي هذا التقييم مع عودة بيتكوين إلى مستوى 120,000 دولار. وبينما لا يزال بيتكوين منخفضًا بنسبة 3% عن أعلى مستوى له على الإطلاق في منتصف أغسطس، فإن قيمة بيتكوين الجديدة القياسية لـ Strategy تأتي نتيجة لاستحواذها على 11,085 BTC خلال الأسابيع السبعة الماضية.

كانت أحدث عملية شراء لها صغيرة نسبيًا، فقط 196 BTC يوم الاثنين.

مخزون بيتكوين لدى Strategy يستحق الآن أكثر من القيمة السوقية للعديد من البنوك الكبرى، بما في ذلك BNY Mellon وSberbank وUS Bancorp وCIBC وING وBarclays وDeutsche Bank وANZ Bank وLloyds.

مخزون أكبر من الناتج المحلي الإجمالي لدولة بأكملها

المصدر: مايكل سايلور

تمتلك Strategy حاليًا 640,031 BTC، أي ما يعادل 3.2% من إجمالي العرض المتداول. أكبر خزينة بيتكوين DAT التالية هي MARA Holdings، التي تمتلك 52,477 BTC، بقيمة تقريبية تبلغ 6.3 مليار دولار.

مع بيتكوين بقيمة 77 مليار دولار، يمكنك شراء 2,566,667 سيارة بسعر 30,000 دولار لكل منها أو 385,000 منزل بسعر 200,000 دولار لكل منها.

كما أنها قابلة للمقارنة مع الناتج المحلي الإجمالي الكامل لدول مثل أوروغواي وسريلانكا وسلوفينيا، مما يعني أن حيازات بيتكوين لـ Strategy تساوي الإنتاج الاقتصادي السنوي لدول بأكملها.

حيازات بيتكوين في السلفادور أقل قليلاً من أعلى مستوى على الإطلاق (ATH)

أكبر خزينة بيتكوين للدولة تنتمي إلى السلفادور، والتي تمتلك حاليًا 6,338 BTC، بقيمة تقريبية تبلغ 762.5 مليون دولار، وفقًا لمكتب بيتكوين في السلفادور.

هذا أقل قليلاً من أعلى تقييم لها على الإطلاق البالغ ما يقرب من 770 مليون دولار في منتصف أغسطس، حيث كانت الدولة تتراكم بوتيرة أبطأ بكثير تبلغ BTC واحد في اليوم، على الرغم من أن ما إذا كانت تشتري بيتكوين لا يزال موضوعًا ساخنًا للنقاش داخل دوائر التشفير.

Strategy تمتلك ما يقرب من نصف إجمالي حيازات خزينة BTC

إجمالي كمية BTC التي تحتفظ بها الشركات العامة والخاصة هو 1.32 مليون BTC، أو 6.6% من إجمالي العرض، بقيمة تقريبية تبلغ 159 مليار دولار بأسعار السوق الحالية، وفقًا لـ BitcoinTreasuries.NET.

Strategy هي الغوريلا الضخمة من DATs، حيث تمتلك نسبة هائلة تبلغ 48% من إجمالي كمية BTC التي تحتفظ بها حوالي 266 شركة عامة وخاصة.

