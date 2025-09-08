استراتيجية تكدس 1,955 بيتكوين بقيمة 217 مليون دولار في الأسبوع الثامن من المشتريات المستمرة

أبرز النقاط

اشترت استراتيجية وكيل بيتكوين 1,955 بيتكوين مقابل 217 مليون دولار في أسبوعها الثامن على التوالي من عمليات الاستحواذ.

وصل إجمالي حيازات بيتكوين للشركة إلى 638,460 BTC، بمعدل عائد يبلغ حوالي 26% منذ بداية العام حتى تاريخه.

اشترت استراتيجية، المعروفة سابقًا باسم MicroStrategy، 1,955 بيتكوين بين 2-7 سبتمبر بقيمة تقريبية 217 مليون دولار، مسجلة أسبوعها الثامن على التوالي من مشتريات الأصول المشفرة، كما أفادت الشركة اليوم.

دفع أكبر حامل للبيتكوين على مستوى الشركات في العالم متوسط 111,196 دولار لكل عملة خلال فترة التراكم الأخيرة هذه، وفقًا لملف هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية. تبلغ حيازات استراتيجية الإجمالية من البيتكوين الآن 638,460 BTC، تم الحصول عليها مقابل 47 مليار دولار بمتوسط سعر 73,880 دولار للعملة الواحدة.

حققت الشركة عائد BTC بنسبة تقريبية 26% منذ بداية العام حتى تاريخه.

تم تمويل مشتريات البيتكوين الأخيرة من خلال برامج أسهم استراتيجية في السوق، بما في ذلك أسهم السلسلة A المفضلة وإصدارات الأسهم العادية من الفئة A.

جمعت الشركة أكثر من 217 مليون دولار من خلال هذه العروض خلال نفس الفترة، موجهة الأموال إلى استحواذات البيتكوين.