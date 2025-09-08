البورصةDEX+
ظهر منشور "تجمع الاستراجية يكدس 1,955 بيتكوين بقيمة 217 مليون دولار في الأسبوع الثامن من المشتريات المستمرة" على BitcoinEthereumNews.com. النقاط الرئيسية وكيل البيتكوين "تجمع الاستراجية" اشترى 1,955 بيتكوين بقيمة 217 مليون دولار في أسبوعه الثامن على التوالي من الاستحواذات. وصل إجمالي حيازات البيتكوين للشركة إلى 638,460 BTC، مع عائد منذ بداية العام يبلغ حوالي 26%. اشترت "تجمع الاستراجية"، المعروفة سابقًا باسم MicroStrategy، 1,955 بيتكوين بين 2-7 سبتمبر بقيمة تقريبية 217 مليون دولار، مسجلة أسبوعها الثامن على التوالي من مشتريات الأصول المشفرة، كما أفادت الشركة اليوم. استحوذت "تجمع الاستراجية" على 1,955 BTC مقابل ~217.4 مليون دولار بسعر ~111,196 دولار للبيتكوين وحققت عائد BTC بنسبة 25.8% منذ بداية عام 2025. اعتبارًا من 9/7/2025، نحتفظ بـ 638,460 $BTC تم الاستحواذ عليها مقابل ~47.17 مليار دولار بسعر ~73,880 دولار للبيتكوين. $MSTR $STRC $STRK $STRF $STRD https://t.co/QNIuAWRwEW — مايكل سايلور (@saylor) 8 سبتمبر 2025 دفع أكبر حامل للبيتكوين على مستوى الشركات في العالم متوسط 111,196 دولار لكل عملة خلال فترة التراكم الأخيرة هذه، وفقًا لملف هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية. تبلغ حيازات "تجمع الاستراجية" الإجمالية من البيتكوين الآن 638,460 BTC، تم الاستحواذ عليها مقابل 47 مليار دولار بمتوسط سعر 73,880 دولار للعملة. حققت الشركة معدل عائد BTC بنسبة 26% تقريبًا منذ بداية العام. تم تمويل مشتريات البيتكوين الأخيرة من خلال برامج أسهم "تجمع الاستراجية" في السوق، بما في ذلك إصدارات الأسهم المفضلة من السلسلة A وإصدارات الأسهم العادية من الفئة A. جمعت الشركة أكثر من 217 مليون دولار من خلال هذه العروض خلال نفس الفترة، موجهة الأموال إلى استحواذات البيتكوين. المصدر: https://cryptobriefing.com/bitcoin-corporate-accumulation-strategy/

استراتيجية تكدس 1,955 بيتكوين بقيمة 217 مليون دولار في الأسبوع الثامن من المشتريات المستمرة

بواسطة: BitcoinEthereumNews
2025/09/08 20:33
أبرز النقاط

  • اشترت استراتيجية وكيل بيتكوين 1,955 بيتكوين مقابل 217 مليون دولار في أسبوعها الثامن على التوالي من عمليات الاستحواذ.
  • وصل إجمالي حيازات بيتكوين للشركة إلى 638,460 BTC، بمعدل عائد يبلغ حوالي 26% منذ بداية العام حتى تاريخه.

اشترت استراتيجية، المعروفة سابقًا باسم MicroStrategy، 1,955 بيتكوين بين 2-7 سبتمبر بقيمة تقريبية 217 مليون دولار، مسجلة أسبوعها الثامن على التوالي من مشتريات الأصول المشفرة، كما أفادت الشركة اليوم.

دفع أكبر حامل للبيتكوين على مستوى الشركات في العالم متوسط 111,196 دولار لكل عملة خلال فترة التراكم الأخيرة هذه، وفقًا لملف هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية. تبلغ حيازات استراتيجية الإجمالية من البيتكوين الآن 638,460 BTC، تم الحصول عليها مقابل 47 مليار دولار بمتوسط سعر 73,880 دولار للعملة الواحدة.

حققت الشركة عائد BTC بنسبة تقريبية 26% منذ بداية العام حتى تاريخه.

تم تمويل مشتريات البيتكوين الأخيرة من خلال برامج أسهم استراتيجية في السوق، بما في ذلك أسهم السلسلة A المفضلة وإصدارات الأسهم العادية من الفئة A.

جمعت الشركة أكثر من 217 مليون دولار من خلال هذه العروض خلال نفس الفترة، موجهة الأموال إلى استحواذات البيتكوين.

المصدر: https://cryptobriefing.com/bitcoin-corporate-accumulation-strategy/

إخلاء مسؤولية: المقالات المُعاد نشرها على هذا الموقع مستقاة من منصات عامة، وهي مُقدمة لأغراض إعلامية فقط. لا تُظهِر بالضرورة آراء MEXC. جميع الحقوق محفوظة لمؤلفيها الأصليين. إذا كنت تعتقد أن أي محتوى ينتهك حقوق جهات خارجية، يُرجى التواصل عبر البريد الإلكتروني service@support.mexc.com لإزالته. لا تقدم MEXC أي ضمانات بشأن دقة المحتوى أو اكتماله أو حداثته، وليست مسؤولة عن أي إجراءات تُتخذ بناءً على المعلومات المُقدمة. لا يُمثل المحتوى نصيحة مالية أو قانونية أو مهنية أخرى، ولا يُعتبر توصية أو تأييدًا من MEXC.

