تشتري الاستراتيجية 217 مليون دولار إضافية من بيتكوين بعد تجاهل S&P 500

باختصار اشترت شركة Strategy 1,955 BTC مقابل 217.4 مليون دولار بسعر 111,196 دولار للعملة الواحدة، بعد رفض S&P 500 يوم الجمعة.

تمتلك الشركة الآن 638,460 BTC بقيمة 71.5 مليار دولار، محققة "عائد BTC بنسبة 25.8% منذ بداية العام حتى 2025" للمساهمين.

اشترت شركة Metaplanet اليابانية أيضًا 136 BTC مقابل 15.2 مليون دولار يوم الاثنين، مواصلة اتجاه الشراء المؤسسي العالمي.

أعلنت شركة Strategy Inc. التابعة لمايكل سايلور يوم الاثنين أنها استحوذت على 1,955 BTC مقابل 217.4 مليون دولار بمتوسط سعر 111,196 دولار لكل بيتكوين، بعد أيام من تجاوزها للإدراج في مؤشر S&P 500.

تمتلك الشركة التي تتخذ من فيرجينيا مقراً لها، والمعروفة سابقاً باسم MicroStrategy، الآن 638,460 BTC بقيمة تقريبية 71.5 مليار دولار بالأسعار الحالية، محافظة على مكانتها كأكبر شركة عامة تمتلك البيتكوين في العالم.

جاء الشراء بعد أيام فقط من استبعاد Strategy من مؤشر S&P 500 رغم النتائج القوية في الربع الثاني، بينما احتلت Robinhood المكان، مع ارتفاع سهمها بنسبة 7% بينما انخفضت Strategy بنحو 3% في تداولات ما بعد الإغلاق يوم الجمعة.

أشارت شركة QCP Capital في أحدث تقاريرها إلى أن قدرة البيتكوين على الحفاظ على مستويات فوق 110,000 دولار "رغم استبعاد Strategy من S&P500" تظهر "المرونة".

يتم تداول البيتكوين حول 112,000 دولار، محققاً مكاسب بنسبة 0.9% خلال الـ 24 ساعة الماضية، وفقاً لـ CoinGecko.

حقق آخر شراء لـ Strategy "عائد BTC بنسبة 25.8% منذ بداية العام حتى 2025" للمساهمين، وفقاً لإيداعها في نموذج 8-K.

مولت الشركة عملية الشراء يوم الاثنين من خلال برامج العرض في السوق، حيث باعت 591,606 سهم عادي مقابل 200.5 مليون دولار كعائدات صافية إلى جانب مبيعات الأسهم المفضلة التي بلغت 16.9 مليون دولار خلال الفترة من 2-7 سبتمبر.

تأتي هذه الخطوة بعد عمليات استحواذ مماثلة من قبل كبار حاملي البيتكوين المؤسسيين الآخرين، حيث أعلنت شركة Metaplanet Inc. اليابانية يوم الاثنين أنها اشترت 136 BTC مقابل 15.2 مليون دولار، ليصل إجمالي حيازاتها إلى 20,136 BTC.

في غضون ذلك، احتفلت السلفادور بالذكرى السنوية الرابعة لقانون البيتكوين كعملة قانونية من خلال شراء 21 BTC يوم الأحد، مواصلة استراتيجيتها اليومية لتراكم البيتكوين.

"لقد راكمت شركات خزينة البيتكوين الآن أكثر من مليون BTC ومع استمرارها في الشراء والنمو، ستوفر قاعدة شراء قوية جدًا للأصل،" كما قال براناف أغاروال، المدير المستقل في Jetking Infotrain India - أول شركة خزينة بيتكوين مدرجة في البلاد، لـ Decrypt سابقًا.

أغلق سهم Strategy (MSTR) اليوم عند 335.87 دولار (+2.53%) ويتم تداوله بانخفاض في السوق المبدئي عند حوالي 329.20 دولار، وفقًا لـ Google Finance.