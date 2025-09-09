تراهن الاستراتيجية بمبلغ 217 مليون دولار على بيتكوين مع استجابة BTC

النقاط الرئيسية

شركة خزينة البيتكوين ستراتيجي تمتلك الآن 638,460 بيتكوين، بعد استحواذ جديد على 1,955 بيتكوين.

مخزون الشركة بالكامل من البيتكوين يبلغ قيمته 71.5 مليار دولار.

تجاوزت شركة ستراتيجي رفض إدراجها في مؤشر S&P 500.

زادت شركة خزينة ستراتيجي إنك إجمالي حيازاتها إلى 638,460 بيتكوين.

أعلنت مؤخرًا عن استحواذ جديد، مشيرة إلى أنها اشترت 1,955 بيتكوين إضافية. واجهت الشركة انتكاسة من رفضها من مؤشر S&P 500، لكن عملية الشراء الأخيرة تشير إلى أنها لم تتأثر بتغير الأحداث.







استحواذ آخر على البيتكوين في الحقيبة

وسعت ستراتيجي، أو مايكروستراتيجي كما كانت تُعرف سابقًا، حيازاتها من البيتكوين بعملية شراء جديدة بقيمة 271 مليون دولار.

تم شراء كل بيتكوين بمتوسط سعر 111,196 دولار. سعر البيتكوين حاليًا هو 111,959.15 دولار، بزيادة 0.74% خلال الـ 24 ساعة الماضية.

بهذا المعدل، تقدر قيمة 638,460 بيتكوين التي تملكها ستراتيجي بحوالي 71.5 مليار دولار. رفع الاستحواذ الأخير متوسط سعر شراء البيتكوين للشركة إلى 73,880 دولار لكل بيتكوين.

قبل الإعلان صباح يوم الاثنين مباشرة، ارتفع سعر البيتكوين من 110,500 دولار إلى 112,200 دولار. على الرغم من أنه انخفض الآن قليلاً إلى حوالي 111,900 دولار بعد انتشار الخبر.

في ملف 8-K قُدم الأسبوع الماضي إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC)، ذكرت ستراتيجي أنها اشترت 4,048 بيتكوين بين 26 أغسطس و1 سبتمبر 2025.

في هذه الحالة، كان متوسط سعر البيتكوين 110,981 دولار، ليصل إجمالي الشراء إلى حوالي 449.3 مليون.

جاءت الأموال لهذا الشراء من مبيعات السوق للأسهم العادية من الفئة A لشركة ستراتيجي، MSTR، وأسهم Strike المفضلة الدائمة، STRK، وأسهم Strife المفضلة الدائمة، STRF، وأسهم Stride المفضلة الدائمة، STRD.

على الرغم من أن الشركة تستمر في بيع أسهمها لجمع الأموال، إلا أنها ليس لديها خطط للتخلص من حيازاتها من البيتكوين.

S&P 500 يرفض إدراج ستراتيجي، وسايلور يرد

من ناحية أخرى، تم رفض ستراتيجي من الانضمام إلى مؤشر S&P 500 في 5 سبتمبر، مما أثار بعض ردود الفعل من مجتمع العملات المشفرة الأوسع.

تمت إضافة روبن هود ماركتس إنك (ناسداك: HOOD) إلى المؤشر، بدلاً من شركة برمجيات ذكاء الأعمال التي يقودها مايكل سايلور، لتحل محل سيزرز إنترتينمنت.

بناءً على الأداء المالي القوي لستراتيجي وأنشطتها المالية، شكك مراقبو السوق في إضافة روبن هود مكانها. يعتقد العديد من المستثمرين أنه قد تكون هناك بعض المشاكل أو التحيز في معايير ومنطق عملية اختيار مؤشر S&P 500.

بدلاً من الانزعاج، تباهى سايلور بكيفية تفوق أسهم MSTR على مؤشر S&P 500 منذ فترة طويلة. شارك رسومًا بيانية لإثبات ادعاءاته، مشيرًا إلى أن تبني ستراتيجي لاحتياطي بيتكوين قوي كان له دور فعال في نمو أسهمها.

تفوقت MSTR حتى على البيتكوين على مر السنين. بينما ارتفعت MSTR بنسبة 92%، ارتفع مؤشر S&P 500 بنسبة 14% فقط، ويظهر البيتكوين نموًا سنويًا بنسبة 55% استنادًا إلى "عائد عصر معيار البيتكوين".

بنجامين جودفري هو متحمس للبلوكشين وصحفي يستمتع بالكتابة عن التطبيقات الواقعية لتكنولوجيا البلوكشين والابتكارات لدفع القبول العام والتكامل العالمي للتكنولوجيا الناشئة. رغبته في تثقيف الناس حول العملات المشفرة تلهم مساهماته في وسائل الإعلام والمواقع البلوكشين المرموقة. جودفري بنجامين على X



