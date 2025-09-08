استراتيجية تضيف المزيد من بيتكوين وسط تجاهل S&P 500؛ انخفاض سهم MSTR

أعلنت شركة Strategy، المعروفة سابقًا باسم MicroStrategy، عن عملية شراء أسبوعية أخرى للبيتكوين رغم فشلها في الانضمام إلى مؤشر S&P 500 الأسبوع الماضي. يأتي هذا مع انتعاش سعر البيتكوين، متجاوزًا 112,000 دولار اليوم، على الرغم من أن سهم MSTR لا يزال منخفضًا في تداولات ما قبل السوق.

Strategy تستحوذ على 1,955 بيتكوين مقابل 217 مليون دولار

في بيان صحفي، أعلنت الشركة أنها استحوذت على 1,955 بيتكوين مقابل 217.4 مليون دولار الأسبوع الماضي بمتوسط سعر 111,196 دولار للبيتكوين الواحد. كما حققت عائدًا على البيتكوين بنسبة 25.8% منذ بداية العام حتى تاريخه (YTD) وتمتلك الآن 638,460 بيتكوين، استحوذت عليها مقابل 41.17 مليار دولار بمتوسط سعر 73,880 دولار للبيتكوين.

يُظهر إيداع هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية أن Strategy باعت مرة أخرى أسهم MSTR بشكل رئيسي لتمويل عملية الشراء هذه. جمعت الشركة 200.5 مليون دولار من بيع 591,606 سهم من MSTR و11.6 مليون دولار و5.2 مليون دولار إضافية من بيع أسهم STRF وSTRK.

المصدر: إيداع Strategy لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية

من الجدير بالذكر أن عملية الشراء الأخيرة هذه تأتي وسط فشل الشركة في الانضمام إلى مؤشر S&P 500 الأسبوع الماضي. كانت قد استوفت جميع المعايير للإدراج المحتمل في مؤشر الأسهم. ومع ذلك، اختارت اللجنة Robinhood وAppLovin وEmcor بدلاً من شركة مايكل سايلور.

في غضون ذلك، ألمح سايلور إلى عملية الشراء أمس في منشوره التقليدي على X. شارك صورة لمتتبع محفظة البيتكوين الخاصة بـ Strategy، مع تعليق "يحتاج إلى المزيد من اللون البرتقالي"، مما يشير إلى عملية شراء جديدة.

هذه هي عملية الشراء الأسبوعية السادسة على التوالي للبيتكوين من قبل الشركة. الأسبوع الماضي، أعلنت عن شراء 4,048 بيتكوين مقابل 444 مليون دولار. من الجدير بالذكر أن Strategy تمتلك الآن أكثر من 3% من إجمالي المعروض من BTC مع عمليات الشراء الأخيرة هذه.

انخفاض سهم MSTR بأكثر من 2%

انخفض سهم Strategy بأكثر من 2% في تداولات ما قبل السوق وسط الإعلان عن عملية شراء البيتكوين الأخيرة هذه. تُظهر بيانات TradingView أن السهم يتداول حاليًا عند حوالي 327 دولارًا، منخفضًا من إغلاق الأسبوع الماضي البالغ 335 دولارًا.

المصدر: TradingView؛ الرسم البياني اليومي لـ MSTR

انخفض سهم MSTR بعد قرار لجنة S&P 500، الذي جاء بعد ساعات التداول يوم الجمعة. من الجدير بالذكر أن السهم تداول بشكل مستقر الأسبوع الماضي لكنه انخفض بأكثر من 10% في الشهر الماضي.

يتزامن هذا مع بداية استئناف شركة سايلور لبيع أسهم MSTR لتمويل عمليات شراء BTC، متراجعة عن وعد سابق بعدم استخدام الأسهم العادية لشراء الأسهم عندما يكون mNAV أقل من 2.5 مرة.

في غضون ذلك، حدث الانخفاض في سهم Strategy على الرغم من انتعاش سعر البيتكوين اليوم. ارتفع BTC فوق 112,000 دولار اليوم، لكن MSTR لم يستجب بشكل إيجابي لهذا بعد على الرغم من الارتباط بين الأصلين بسبب تعرض الشركة للبيتكوين.

Boluwatife Adeyemi بولوواتيفي أديمي هو كاتب ومحرر أخبار متمرس في مجال العملات المشفرة وقد غطى موضوعات تمتد عبر عدة مجالات. سرعته وخفة حركته في تغطية التحديثات العاجلة لا مثيل لها. لديه موهبة في تبسيط المفاهيم التقنية الأكثر تعقيدًا وجعلها سهلة الفهم للمبتدئين في عالم العملات المشفرة.



بولوواتيفي هو أيضًا محامٍ، حاصل على شهادة في القانون من جامعة إيبادان. كما يحمل شهادة في التسويق الرقمي.



بعيدًا عن الكتابة، هو عاشق متحمس لكرة السلة، ومسافر، ومضارب بدوام جزئي.