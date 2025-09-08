البورصةDEX+
أعلنت تجمع الاستراجية (MSTR) عن شراء 1,955 BTC أخرى مقابل 217 مليون دولار يوم الاثنين، مما رفع إجمالي حيازات شركة التكنولوجيا إلى 638,460 BTC، وفقًا لملف هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية. تمت عمليات الشراء الأخيرة بسعر 111,196 دولار، مما رفع متوسط سعر الشراء إلى 73,880 دولار لكل بيتكوين. يأتي الإعلان بينما ارتفع سعر BTC من 110,500 دولار إلى 112,200 دولار صباح يوم الاثنين، مع انخفاض الأسعار قليلاً إلى 111,800 دولار بعد انتشار الخبر. تأتي هذه الخطوة بينما واجهت MSTR مؤخرًا بعض الانتقادات من مساهميها، خاصة بسبب وعدها بـ mNAV. قالت الشركة في يوليو إنها لن تصدر أي أسهم إذا انخفض مؤشر mNAV لديها إلى أقل من 2.5 مرة، فقط لتتخلى عن الوعد بعد شهر، قائلة إنها عدلت التوجيهات، مما يسمح بتخفيف محتمل لحامليها. تم تخفيض المقياس، وهو نسبة توضح تقييم الأسهم مقارنة بقيمة حيازات البيتكوين، إلى حوالي 1.5 مرة مؤخرًا إلى جانب انخفاض في أسعار أسهم MSTR. يتم تداول السهم حاليًا عند 335 دولارًا، بعد أن فقد 26% من قيمته منذ يوليو. تأتي عمليات الشراء الجديدة أيضًا بعد أن فقدت تجمع الاستراجية الأسبوع الماضي فرصة إضافتها إلى مؤشر S&P 500، حيث تفوقت عليها Robinhood (HOOD)، على الرغم من آمال الانضمام بعد أن سجلت MSTR أحد أقوى الأرباع في تاريخها واستوفت جميع معايير الانضمام إلى المؤشر. اقرأ المزيد: رفض استراتيجية مايكل سايلور من قبل S&P 500 وسط مفاجأة انضمام Robinhood المصدر: https://www.coindesk.com/business/2025/09/08/michael-saylor-s-strategy-buys-another-1-955-btc-for-usd217m

تستحوذ ستراتيجي على 1,955 BTC أخرى مقابل 217 مليون دولار بعد فقدان فرصة الإدراج في S&P 500

بواسطة: BitcoinEthereumNews
2025/09/08 22:53
أعلنت تجمع الاستراجية (MSTR) عن شراء 1,955 BTC آخر مقابل 217 مليون دولار يوم الاثنين، مما رفع إجمالي عقد الشركة التكنولوجية إلى 638,460 BTC، وفقًا لملف هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية.

تمت عمليات الشراء الأخيرة بسعر 111,196 دولار، مما رفع متوسط سعر الشراء إلى 73,880 دولار للبيتكوين.

يأتي الإعلان مع ارتفاع BTC من 110,500 دولار إلى 112,200 دولار صباح يوم الاثنين، مع انخفاض الأسعار قليلاً إلى 111,800 دولار بعد انتشار الخبر.

تأتي هذه الخطوة بينما واجهت MSTR مؤخرًا بعض الانتقادات من مساهميها، خاصة بسبب وعد mNAV الخاص بها. قالت الشركة في يوليو إنها لن تصدر أي أسهم إذا انخفض مؤشر mNAV الخاص بها إلى أقل من 2.5 ضعف، لتتخلى عن الوعد بعد شهر، قائلة إنها عدلت التوجيهات، مما يسمح بتخفيف محتمل لحائزيها.

تم تخفيض هذا المقياس، وهو نسبة توضح تقييم الأسهم مقارنة بقيمة عقد البيتكوين، إلى حوالي 1.5 ضعف مؤخرًا إلى جانب انخفاض في أسعار أسهم MSTR. يتم تداول السهم حاليًا عند 335 دولارًا، بعد أن فقد 26% من قيمته منذ يوليو.

تأتي عمليات الشراء الجديدة أيضًا بينما فقدت تجمع الاستراجية الأسبوع الماضي فرصة إضافتها إلى مؤشر S&P 500، حيث تفوقت عليها روبن هود (HOOD)، على الرغم من آمال الإدراج بعد أن سجلت MSTR أحد أقوى الأرباع في تاريخها واستوفت جميع معايير الانضمام إلى المؤشر.

اقرأ المزيد: تم تجاهل تجمع الاستراجية لمايكل سايلور من قبل S&P 500 وسط إدراج روبن هود المفاجئ

المصدر: https://www.coindesk.com/business/2025/09/08/michael-saylor-s-strategy-buys-another-1-955-btc-for-usd217m

إخلاء مسؤولية: المقالات المُعاد نشرها على هذا الموقع مستقاة من منصات عامة، وهي مُقدمة لأغراض إعلامية فقط. لا تُظهِر بالضرورة آراء MEXC. جميع الحقوق محفوظة لمؤلفيها الأصليين. إذا كنت تعتقد أن أي محتوى ينتهك حقوق جهات خارجية، يُرجى التواصل عبر البريد الإلكتروني service@support.mexc.com لإزالته. لا تقدم MEXC أي ضمانات بشأن دقة المحتوى أو اكتماله أو حداثته، وليست مسؤولة عن أي إجراءات تُتخذ بناءً على المعلومات المُقدمة. لا يُمثل المحتوى نصيحة مالية أو قانونية أو مهنية أخرى، ولا يُعتبر توصية أو تأييدًا من MEXC.

