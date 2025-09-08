تستحوذ ستراتيجي على 1,955 BTC أخرى مقابل 217 مليون دولار بعد فقدان فرصة الإدراج في S&P 500

أعلنت تجمع الاستراجية (MSTR) عن شراء 1,955 BTC آخر مقابل 217 مليون دولار يوم الاثنين، مما رفع إجمالي عقد الشركة التكنولوجية إلى 638,460 BTC، وفقًا لملف هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية.

تمت عمليات الشراء الأخيرة بسعر 111,196 دولار، مما رفع متوسط سعر الشراء إلى 73,880 دولار للبيتكوين.

يأتي الإعلان مع ارتفاع BTC من 110,500 دولار إلى 112,200 دولار صباح يوم الاثنين، مع انخفاض الأسعار قليلاً إلى 111,800 دولار بعد انتشار الخبر.

تأتي هذه الخطوة بينما واجهت MSTR مؤخرًا بعض الانتقادات من مساهميها، خاصة بسبب وعد mNAV الخاص بها. قالت الشركة في يوليو إنها لن تصدر أي أسهم إذا انخفض مؤشر mNAV الخاص بها إلى أقل من 2.5 ضعف، لتتخلى عن الوعد بعد شهر، قائلة إنها عدلت التوجيهات، مما يسمح بتخفيف محتمل لحائزيها.

تم تخفيض هذا المقياس، وهو نسبة توضح تقييم الأسهم مقارنة بقيمة عقد البيتكوين، إلى حوالي 1.5 ضعف مؤخرًا إلى جانب انخفاض في أسعار أسهم MSTR. يتم تداول السهم حاليًا عند 335 دولارًا، بعد أن فقد 26% من قيمته منذ يوليو.

تأتي عمليات الشراء الجديدة أيضًا بينما فقدت تجمع الاستراجية الأسبوع الماضي فرصة إضافتها إلى مؤشر S&P 500، حيث تفوقت عليها روبن هود (HOOD)، على الرغم من آمال الإدراج بعد أن سجلت MSTR أحد أقوى الأرباع في تاريخها واستوفت جميع معايير الانضمام إلى المؤشر.

