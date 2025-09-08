البورصةDEX+
تستحوذ الاستراتيجية على 1,955 BTC إضافية مع استمرار نشاط الخزائن الأصغر

بواسطة: BitcoinEthereumNews
2025/09/08 22:34
أعلنت تجمع الاستراجية عن شراء 1,955 BTC آخر، بعد تحديث من مايكل سايلور. لا تزال الخزائن تستحوذ على BTC من السوق، حيث تتنافس حتى الشركات الأصغر على المزيد من العملات. 

أعلنت تجمع الاستراجية عن عملية الاستحواذ الأسبوعية المعتادة، مضيفة هذه المرة 1,955 BTC إلى رصيدها بمتوسط سعر 111,196 دولار. على مدار الأسبوع الماضي، واصلت تجمع الاستراجية عمليات الشراء، حتى مع انخفاض BTC إلى ما دون 110,000 دولار.

بعد الإعلان، حافظ BTC على تعافيه، حيث تم تداوله عند 112,004 دولار. حدثت عمليات الشراء الأخيرة لتجمع الاستراجية خلال أسبوع من الضعف النسبي. 

أعلن مايكل سايلور عن عملية الشراء الأخيرة بعد الإشارة إلى "يوم النقطة البرتقالية" في وقت متأخر من يوم الأحد. 

كما اشترت ميتابلانيت BTC هذا الاثنين. عادة ما تعلن الشركة اليابانية أيضًا عن إضافاتها للخزينة في بداية الأسبوع الجديد. 

عادت تجمع الاستراجية إلى مشكلات MSTR

بالنسبة لعملية شراء BTC الأخيرة، جاء الجزء الأكبر من السيولة من إصدار MSTR. جاء ما يزيد قليلاً عن 200 مليون دولار لشراء BTC من إضافة MSTR الأخيرة. 

هذا هو الأسبوع الثاني الذي تعود فيه تجمع الاستراجية إلى منشأة MSTR ATM، بعد فترة من الاعتماد على الأسهم المفضلة. حدث الإصدار الجديد بعد أن غيرت تجمع الاستراجية قواعد قيم mNAV، مما سمح لها بسك المزيد من MSTR للمشتريات أو التكاليف الأخرى المتعلقة بنموذج الاستحواذ على BTC. 

خلال فترة الشراء الأخيرة، استخدمت تجمع الاستراجية أيضًا 5.2 مليون دولار من منشأة STRK ATM، محتفظة حاليًا بالأسهم المفضلة الأخرى لعمليات الاستحواذ الجارية. 

تبلغ الخزينة الكاملة الآن 638,460، وهو ما يزال أقل من مستوى صناديق المؤشرات الرائدة. حاليًا، تعمل تجمع الاستراجية بنسبة mNAV تبلغ 1.55، مما يتطلب إضافات MSTR أكثر حذرًا لتجنب التخفيف. عند هذا المستوى، لا تزال النسبة تظهر الثقة في MSTR وقدرتها على تحويل العملات الورقية إلى BTC، ولكنها تشير أيضًا إلى ضعف الحماس من المستويات القصوى. 

بعد الإصدار الأخير، تم تداول MSTR عند 335.87 دولار، بينما تم تداول أسهم STRF المفضلة عند 111.50 دولار. تم تداول STRC بالقرب من القيمة الاسمية عند 97.60 دولار. تم تداول STRK عند 95.55 دولار، بينما قدمت STRD أكبر خصم عند 78.50 دولار. تواصل تجمع الاستراجية تقديم مستويات مختلفة من المخاطر، مما قد يجذب مستثمرين متنوعين. 

زيادة المنافسة على وضع الخزينة

ضمن أفضل 100 شركة خزينة، أصبح الحد الأدنى لحيازة BTC الآن 78 BTC، ارتفاعًا من 20 BTC فقط قبل بضعة أشهر. تستمر عمليات الاستحواذ الصغيرة، إما بالنقد المتاح أو من خلال منشآت جمع التبرعات الخاصة. 

تمتلك الشركات العامة الآن 1,005,879 BTC، مع استمرار احتفاظ أفضل 5 كيانات بالجزء الأكبر. ومع ذلك، لا يزال المشترون الأصغر ومرافق التمويل الجديدة يظهرون. تعلن شركات مثل Capital B عن زيادات صغيرة تصل إلى 5 ملايين يورو (5.86 مليون دولار) لمتابعة خزائنها الخاصة. 

في الوقت الحالي، لم يتحول الشراء إلى أزمة العرض المتوقعة لـ BTC. ومع ذلك، يضيف المشترون الأصغر إلى الطلب المتوقع على المزيد من BTC، حتى عندما تبطئ تجمع الاستراجية وميتابلانيت من عمليات الشراء. 

لا تزال صناديق المؤشرات تحتفظ بالجزء الأكبر من BTC، عند 1.5 مليون عملة، ولكنها أيضًا بائعون نشطون. تحتفظ خزائن الشركات العامة والخاصة إما بـ BTC بشكل سلبي أو تبيعها في حالات نادرة للغاية. في الوقت الحالي، لم تبلغ شركات الخزينة عن تصفية BTC الخاصة بها، مع إظهار معظمها ثقة طويلة المدى. في حين أن بعض خزائن الشركات الصغيرة لـ BTC هي عنصر غرور، فإن الاتجاه العام يساهم في هيكل الاحتفاظ بـ BTC.

إخلاء مسؤولية: المقالات المُعاد نشرها على هذا الموقع مستقاة من منصات عامة، وهي مُقدمة لأغراض إعلامية فقط. لا تُظهِر بالضرورة آراء MEXC. جميع الحقوق محفوظة لمؤلفيها الأصليين. إذا كنت تعتقد أن أي محتوى ينتهك حقوق جهات خارجية، يُرجى التواصل عبر البريد الإلكتروني service@support.mexc.com لإزالته. لا تقدم MEXC أي ضمانات بشأن دقة المحتوى أو اكتماله أو حداثته، وليست مسؤولة عن أي إجراءات تُتخذ بناءً على المعلومات المُقدمة. لا يُمثل المحتوى نصيحة مالية أو قانونية أو مهنية أخرى، ولا يُعتبر توصية أو تأييدًا من MEXC.

