البورصةDEX+
شراء العملات المشفرةالأسواقالعقود الفوريةالعقود الآجلة500Xمدخراتالأحداث
المزيد
سباق CZH
أصبحت ستوكهولم مركزًا للاكتتابات العامة الأولية في أوروبا بعد جمع 6.8 مليار دولار في أول تداول هذا العام. تجاوزت العاصمة السويدية الآن الأسواق المهيمنة مثل لندن وفرانكفورت وزيورخ ووضعت نفسها كوجهة رئيسية للاكتتابات العامة الأولية. على الصعيد العالمي، تحتل ستوكهولم الآن المرتبة الخامسة خلف الولايات المتحدة والصين وهونغ كونغ والهند فقط. بينما ستوكهولم [...]أصبحت ستوكهولم مركزًا للاكتتابات العامة الأولية في أوروبا بعد جمع 6.8 مليار دولار في أول تداول هذا العام. تجاوزت العاصمة السويدية الآن الأسواق المهيمنة مثل لندن وفرانكفورت وزيورخ ووضعت نفسها كوجهة رئيسية للاكتتابات العامة الأولية. على الصعيد العالمي، تحتل ستوكهولم الآن المرتبة الخامسة خلف الولايات المتحدة والصين وهونغ كونغ والهند فقط. بينما ستوكهولم [...]

أصبحت ستوكهولم مركز أوروبا الأول للاكتتابات العامة في 2025 بعد جمع 6.8 مليار دولار

بواسطة: Cryptopolitan
2025/10/04 03:50
TOP Network
TOP$0.000096--%
Nowchain
NOW$0.00233+0.43%
Wink
LIKE$0.005304+0.43%
Major
MAJOR$0.1004-2.50%
CyberKongz
KONG$0.00355-1.11%

أصبحت ستوكهولم مركزًا للقائمة الأولية في أوروبا بعد جمع 6.8 مليار دولار في القائمة الأولية هذا العام. تجاوزت العاصمة السويدية الآن الأسواق المهيمنة مثل لندن وفرانكفورت وزيورخ ووضعت نفسها كوجهة رئيسية للقائمة الأولية.

على الصعيد العالمي، تحتل ستوكهولم الآن المرتبة الخامسة خلف الولايات المتحدة والصين وهونغ كونغ والهند فقط. بينما تشهد ستوكهولم زيادة في نشاط القائمة الأولية، يعاني سوق لندن. شهدت البورصات البريطانية انخفاضًا في نشاط جمع التبرعات بنسبة تقارب 70٪ وخرجت المملكة المتحدة من قائمة أفضل 20 سوقًا للقائمة الأولية على مستوى العالم.

أصبحت ستوكهولم وجهة شعبية للقائمة الأولية في أوروبا

برزت ستوكهولم كأكثر وجهة رائجة في أوروبا للقائمة الأولية في عام 2025، متفوقة على الأسواق الأكبر والأكثر هيمنة تقليديًا مثل لندن وفرانكفورت وزيورخ. العاصمة السويدية في طريقها لجمع 6.8 مليار دولار في القائمة الأولية هذا العام، متجاوزة البورصات الأوروبية الأخرى، وفقًا لبيانات بلومبرج.

بدأت الشركات في الهجرة إلى نيويورك أو البقاء خاصة لفترة أطول، لكن ستوكهولم وضعت نفسها كمكان مفضل للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم المدعومة من المستثمرين المحليين المتحمسين.

أبرز النقاط في المسيرة القوية للسويد هو القائمة الأولية القادمة لشركة Verisure Plc بقيمة 3.1 مليار يورو، وهي شركة أمنية سيكون طرحها الأكبر في أوروبا منذ Porsche AG في عام 2022. قبل ذلك، كان هناك نجاح مجموعة Noba Bank AB، التي جمعت 7.6 مليار كرونة سويدية (808 مليون دولار) في وقت سابق من هذا العام وشهدت ارتفاع الأسهم بنسبة 30٪ في أول تداول لها.

ازدهار القائمة الأولية في السويد

تلاقت عدة عوامل في عام 2025 لجعل ستوكهولم مركزًا للقائمة الأولية. يقول المراقبون إن الاستقرار الاقتصادي الكلي وشهية المستثمرين وموجة من الشركات الجاهزة للقائمة الأولية ساهمت في نموها.

"لقد اصطفت النجوم هذا العام،" قال هنريك روث، شريك في شركة المحاماة بيكر ماكنزي، واصفًا التحول بأنه "محول اتجاه" للقوائم السويدية.

على عكس العديد من أجزاء أوروبا، تستفيد السويد من الانفتاح الثقافي على الاستثمار في الأسهم. تستثمر الأسر السويدية أكثر من نصف مدخراتها في الأسهم، أي أكثر من ضعف متوسط منطقة اليورو، وفقًا للمعهد الأوروبي للادخار.

يتباهى سوق السويد أيضًا بمديري صناديق نشطين ومكاتب عائلية وصناديق تقاعد ذات شهية قوية للأسهم الصغيرة والمتوسطة. حوالي 69٪ من أصول الصناديق السويدية مرتبطة بصناديق الأسهم، وهي أعلى نسبة في أوروبا. توفر قاعدة رأس المال المحلية هذه أرضًا خصبة للشركات التي تركز على النمو، خاصة في منطقة الشمال، لجمع الأموال دون الحاجة إلى عبور المحيط الأطلسي.

"عندما تكون الشركة صغيرة جدًا، نفضل أن تظهر نموًا عضويًا وأن الأعمال تعمل في السويد، ولكن يمكنهم أيضًا أخذها إلى الخارج،" أوضح كريستيان برونليد من Handelsbanken Fonder، وهو مستثمر مهم في القائمة الأولية لبنك Noba.

ومع ذلك، لا تزال ستوكهولم تواجه تحديات هيكلية على الرغم من ارتفاع القائمة الأولية المثير للإعجاب. مع إجمالي القيمة السوقية البالغة حوالي 1 تريليون دولار، لا يمكن للسويد أن تنافس مع حجم السوق الأمريكي البالغ 70 تريليون دولار. وقد كلف هذا القيد ستوكهولم بالفعل العديد من قصص النجاح المحلية. اختارت عمالقة مثل Spotify و Klarna و Oatly القوائم الأمريكية، مستفيدة من رأس المال الأعلى وزيادة الرؤية العالمية.

واجهت بعض الشركات صعوبات بعد إدراج القائمة الأولية في ستوكهولم، مما أدى إلى تخفيف الحماس. شهدت شركة تطوير الألعاب Hacksaw AB وشركة رأس المال المغامر Roko AB انخفاضًا في أسهمها، بينما انخفضت شركة الكاميرات عالية الجودة Qualisys Holding AB بنسبة 25٪ منذ ظهورها. هناك شركات أخرى قصصها ليست مخيبة للآمال، مثل Enity Holding AB، التي ارتفعت أسهمها بنسبة 50٪ منذ إدراجها في يونيو.

أذكى عقول الكريبتو يقرأون نشرتنا الإخبارية بالفعل. هل تريد الانضمام إليهم؟

إخلاء مسؤولية: المقالات المُعاد نشرها على هذا الموقع مستقاة من منصات عامة، وهي مُقدمة لأغراض إعلامية فقط. لا تُظهِر بالضرورة آراء MEXC. جميع الحقوق محفوظة لمؤلفيها الأصليين. إذا كنت تعتقد أن أي محتوى ينتهك حقوق جهات خارجية، يُرجى التواصل عبر البريد الإلكتروني service@support.mexc.com لإزالته. لا تقدم MEXC أي ضمانات بشأن دقة المحتوى أو اكتماله أو حداثته، وليست مسؤولة عن أي إجراءات تُتخذ بناءً على المعلومات المُقدمة. لا يُمثل المحتوى نصيحة مالية أو قانونية أو مهنية أخرى، ولا يُعتبر توصية أو تأييدًا من MEXC.

قد يعجبك أيضاً

انخفاض سهم MSTR مع تراجع البيتكوين يثير مخاوف بشأن قيمة الشركة

انخفاض سهم MSTR مع تراجع البيتكوين يثير مخاوف بشأن قيمة الشركة

ملخص: انخفض سهم MSTR بنسبة 60% من أعلى مستوياته على الإطلاق، ويتم تداوله حالياً بسعر 224.20 دولار للسهم. يرتبط انخفاض سهم MSTR مباشرة بانخفاض سعر البيتكوين الأخير بأكثر من 10%. يقترب مؤشر mNAV الاستراتيجي من 1.0، مما قد يدفع الشركة لبيع البيتكوين لإعادة شراء الأسهم. إجمالي حيازات MSTR من البيتكوين [...] ظهر المنشور "انزلاق سهم MSTR مع تراجع البيتكوين يثير مخاوف بشأن قيمة الشركة" لأول مرة على CoinCentral.
Moonveil
MORE$0.003943+1.78%
1
1$0.01965-15.48%
EPNS
PUSH$0.01689+8.26%
مشاركة
Coincentral2025/11/13 04:50
مؤشر العملات البديلة يشير إلى انتعاش مبكر: هل الارتفاع القادم قريب؟

مؤشر العملات البديلة يشير إلى انتعاش مبكر: هل الارتفاع القادم قريب؟

تظهر البيانات الجديدة استقرار المضاربة على العملات البديلة رغم انخفاض سعر البيتكوين، مما يشير إلى علامات مبكرة لإعادة دخول المخاطرة ودورة أكثر نضجًا للعملات البديلة في المستقبل. على الرغم من انخفاض البيتكوين (BTC) بنسبة 10% في أكتوبر، ظل مؤشر المضاربة على العملات البديلة من Capriole Investments مستقرًا عند حوالي 25%، مما يشير إلى أن النشاط المضاربي في سوق العملات البديلة يحافظ على استقراره بدلاً من الانهيار مع BTC. قد يشير هذا الاستقرار النسبي إلى مرحلة مبكرة من إعادة الدخول بين المشاركين في السوق، حيث يقوم المستثمرون بالتناوب بشكل انتقائي إلى أصول الكريبتو ذات المخاطر الأعلى على الرغم من الحذر الاقتصادي الكلي. النقاط الرئيسية: تظل المضاربة على العملات البديلة مستقرة رغم تراجع البيتكوين في أكتوبر إلى 100,000 دولار. اقرأ المزيد
Index Cooperative
INDEX$0.814-3.55%
Moonveil
MORE$0.003943+1.78%
Bitcoin
BTC$101,939.89-1.18%
مشاركة
Coinstats2025/11/13 04:22
هيئة المصارف الأوروبية تقول إن قواعد العملات الرقمية الحالية في الاتحاد الأوروبي (MiCA) تغطي بالفعل المخاطر المرتبطة بالعملات المستقرة

هيئة المصارف الأوروبية تقول إن قواعد العملات الرقمية الحالية في الاتحاد الأوروبي (MiCA) تغطي بالفعل المخاطر المرتبطة بالعملات المستقرة

تتصدى السلطات التنظيمية في أوروبا لمخاطر العملات المستقرة وتدفع نحو ضوابط أكثر صرامة. على عكس اللوائح المجزأة للولايات المتحدة بشأن العملات المستقرة، وضع صانعو السياسات الأوروبيون نظامًا موحدًا يعتقدون أنه سيعزز الابتكار، ويحمي المستهلكين، ويحسن الاستقرار المالي. يمكن للقواعد الحالية للعملات المشفرة التعامل مع مخاطر العملات المستقرة على الرغم من التحذيرات الأخيرة [...]
Believe
BELIEVE$0.01241+2.13%
مشاركة
Cryptopolitan2025/11/13 04:50

الأخبار الرائجة

المزيد

انخفاض سهم MSTR مع تراجع البيتكوين يثير مخاوف بشأن قيمة الشركة

مؤشر العملات البديلة يشير إلى انتعاش مبكر: هل الارتفاع القادم قريب؟

هيئة المصارف الأوروبية تقول إن قواعد العملات الرقمية الحالية في الاتحاد الأوروبي (MiCA) تغطي بالفعل المخاطر المرتبطة بالعملات المستقرة

هل سينهي البيتكوين العام فوق أعلى مستوى على الإطلاق البالغ 126,198 دولار؟ انقسام المحللين حول احتمالات اختراق الحدود

الدولار الكندي ينخفض بشكل طفيف قبيل قرار سعر الفائدة لبنك كندا - سكوتيابنك

أسعار الكريبتو

mc_price_img_alt

Bitcoin

BTC

$101,930.74
$101,930.74$101,930.74

-0.30%

mc_price_img_alt

Ethereum

ETH

$3,417.03
$3,417.03$3,417.03

-0.32%

mc_price_img_alt

Solana

SOL

$153.66
$153.66$153.66

-1.31%

mc_price_img_alt

XRP

XRP

$2.3875
$2.3875$2.3875

+0.81%

mc_price_img_alt

KernelDAO

KERNEL

$0.11143
$0.11143$0.11143

+4.13%