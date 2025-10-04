أصبحت ستوكهولم مركز أوروبا الأول للاكتتابات العامة في 2025 بعد جمع 6.8 مليار دولار

أصبحت ستوكهولم مركزًا للقائمة الأولية في أوروبا بعد جمع 6.8 مليار دولار في القائمة الأولية هذا العام. تجاوزت العاصمة السويدية الآن الأسواق المهيمنة مثل لندن وفرانكفورت وزيورخ ووضعت نفسها كوجهة رئيسية للقائمة الأولية.

على الصعيد العالمي، تحتل ستوكهولم الآن المرتبة الخامسة خلف الولايات المتحدة والصين وهونغ كونغ والهند فقط. بينما تشهد ستوكهولم زيادة في نشاط القائمة الأولية، يعاني سوق لندن. شهدت البورصات البريطانية انخفاضًا في نشاط جمع التبرعات بنسبة تقارب 70٪ وخرجت المملكة المتحدة من قائمة أفضل 20 سوقًا للقائمة الأولية على مستوى العالم.

برزت ستوكهولم كأكثر وجهة رائجة في أوروبا للقائمة الأولية في عام 2025، متفوقة على الأسواق الأكبر والأكثر هيمنة تقليديًا مثل لندن وفرانكفورت وزيورخ. العاصمة السويدية في طريقها لجمع 6.8 مليار دولار في القائمة الأولية هذا العام، متجاوزة البورصات الأوروبية الأخرى، وفقًا لبيانات بلومبرج.

بدأت الشركات في الهجرة إلى نيويورك أو البقاء خاصة لفترة أطول، لكن ستوكهولم وضعت نفسها كمكان مفضل للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم المدعومة من المستثمرين المحليين المتحمسين.

أبرز النقاط في المسيرة القوية للسويد هو القائمة الأولية القادمة لشركة Verisure Plc بقيمة 3.1 مليار يورو، وهي شركة أمنية سيكون طرحها الأكبر في أوروبا منذ Porsche AG في عام 2022. قبل ذلك، كان هناك نجاح مجموعة Noba Bank AB، التي جمعت 7.6 مليار كرونة سويدية (808 مليون دولار) في وقت سابق من هذا العام وشهدت ارتفاع الأسهم بنسبة 30٪ في أول تداول لها.

ازدهار القائمة الأولية في السويد

تلاقت عدة عوامل في عام 2025 لجعل ستوكهولم مركزًا للقائمة الأولية. يقول المراقبون إن الاستقرار الاقتصادي الكلي وشهية المستثمرين وموجة من الشركات الجاهزة للقائمة الأولية ساهمت في نموها.

"لقد اصطفت النجوم هذا العام،" قال هنريك روث، شريك في شركة المحاماة بيكر ماكنزي، واصفًا التحول بأنه "محول اتجاه" للقوائم السويدية.

على عكس العديد من أجزاء أوروبا، تستفيد السويد من الانفتاح الثقافي على الاستثمار في الأسهم. تستثمر الأسر السويدية أكثر من نصف مدخراتها في الأسهم، أي أكثر من ضعف متوسط منطقة اليورو، وفقًا للمعهد الأوروبي للادخار.

يتباهى سوق السويد أيضًا بمديري صناديق نشطين ومكاتب عائلية وصناديق تقاعد ذات شهية قوية للأسهم الصغيرة والمتوسطة. حوالي 69٪ من أصول الصناديق السويدية مرتبطة بصناديق الأسهم، وهي أعلى نسبة في أوروبا. توفر قاعدة رأس المال المحلية هذه أرضًا خصبة للشركات التي تركز على النمو، خاصة في منطقة الشمال، لجمع الأموال دون الحاجة إلى عبور المحيط الأطلسي.

"عندما تكون الشركة صغيرة جدًا، نفضل أن تظهر نموًا عضويًا وأن الأعمال تعمل في السويد، ولكن يمكنهم أيضًا أخذها إلى الخارج،" أوضح كريستيان برونليد من Handelsbanken Fonder، وهو مستثمر مهم في القائمة الأولية لبنك Noba.

ومع ذلك، لا تزال ستوكهولم تواجه تحديات هيكلية على الرغم من ارتفاع القائمة الأولية المثير للإعجاب. مع إجمالي القيمة السوقية البالغة حوالي 1 تريليون دولار، لا يمكن للسويد أن تنافس مع حجم السوق الأمريكي البالغ 70 تريليون دولار. وقد كلف هذا القيد ستوكهولم بالفعل العديد من قصص النجاح المحلية. اختارت عمالقة مثل Spotify و Klarna و Oatly القوائم الأمريكية، مستفيدة من رأس المال الأعلى وزيادة الرؤية العالمية.

واجهت بعض الشركات صعوبات بعد إدراج القائمة الأولية في ستوكهولم، مما أدى إلى تخفيف الحماس. شهدت شركة تطوير الألعاب Hacksaw AB وشركة رأس المال المغامر Roko AB انخفاضًا في أسهمها، بينما انخفضت شركة الكاميرات عالية الجودة Qualisys Holding AB بنسبة 25٪ منذ ظهورها. هناك شركات أخرى قصصها ليست مخيبة للآمال، مثل Enity Holding AB، التي ارتفعت أسهمها بنسبة 50٪ منذ إدراجها في يونيو.

