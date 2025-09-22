حالة العملات المشفرة: أصبحت قوائم ETF أسهل

وافقت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية على تغيير في كيفية إدراج الشركات وتداول أسهم صناديق المؤشرات المتداولة، مما يجب أن يبسط عملية طرح المنتجات الجديدة في المستقبل.

السرد

صوتت أغلبية المفوضين في هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية لتبسيط العملية التي يمكن للشركات من خلالها إدراج وتداول أسهم صناديق المؤشرات المتداولة للعملات الرقمية الفورية (ETFs)، بالإضافة إلى أنواع أخرى من صناديق المؤشرات، من خلال الموافقة على معيار إدراج عام.

لماذا هذا مهم

لأكثر من عقد، كانت عملية (محاولة) إدراج صندوق مؤشرات متداول للعملات الرقمية الفورية عملية تستغرق 270 يومًا وعادة ما تنتهي برفض طلب صندوق المؤشرات المتداولة. في العام الماضي، تحت إشراف رئيس هيئة الأوراق المالية والبورصات السابق غاري غينسلر، وافق المنظم على أول صناديق مؤشرات متداولة للعملات الرقمية الفورية، للبيتكوين والإيثر. على مدار العام الماضي، رأينا طلبات لعدد من الأصول الأخرى.

تفصيل الأمر

تمت مناقشة فكرة أن هيئة الأوراق المالية والبورصات ستنشئ معايير إدراج عامة لبضعة أشهر، على الأقل منذ أن أوقف المنظم إطلاق صندوق Grayscale للأصول الرقمية ذات القيمة السوقية الكبيرة في وقت سابق من هذا العام.

في يوليو، وافقت هيئة الأوراق المالية والبورصات على GDLC للإدراج كصندوق مؤشرات متداول، لكنها أوقفت العملية تقريبًا على الفور. في ذلك الوقت، قال شخص مطلع إن التوقف كان من المحتمل أن يهدف إلى منح هيئة الأوراق المالية والبورصات وقتًا كافيًا لتطوير معايير الإدراج العامة تلك.

في يوم الأربعاء الماضي، وافقت هيئة الأوراق المالية والبورصات على تلك المعايير، مما يسمح للشركات بتجاوز عملية قانون البورصة إذا كانت منتجاتها المقترحة تلبي المعايير.

في بيان، قال رئيس هيئة الأوراق المالية والبورصات بول أتكينز: "من خلال الموافقة على معايير الإدراج العامة هذه، نضمن أن أسواق رأس المال لدينا تظل أفضل مكان في العالم للمشاركة في الابتكار المتطور للأصول الرقمية. تساعد هذه الموافقة على تعظيم خيارات المستثمرين وتعزيز الابتكار من خلال تبسيط عملية الإدراج وتقليل الحواجز للوصول إلى منتجات الأصول الرقمية داخل أسواق رأس المال الموثوقة في أمريكا."

كان عدد من طلبات صناديق المؤشرات المتداولة للعملات الرقمية الفورية ينتظر قرارًا نهائيًا من المنظم، ويبدو من المحتمل أن عددًا من المنتجات الجديدة ستدخل السوق في الأشهر المقبلة.

هيئة الأوراق المالية والبورصات تجعل عملية إدراج صناديق المؤشرات المتداولة للعملات الرقمية الفورية أسهل، وتوافق على صندوق Grayscale للعملات الرقمية ذات القيمة السوقية الكبيرة

فتح "بوابات الفيضان" لصناديق المؤشرات المتداولة للعملات الرقمية مع معايير إدراج هيئة الأوراق المالية والبورصات، لكن تأثير الأسعار قد يكون غير متكافئ

الخميس

14:00 UTC (10:00 صباحًا بتوقيت الساحل الشرقي) ستكون هناك جلسة استماع للأدلة في قضية وزارة العدل ضد المدافع السابق عن العملات الرقمية والمرشح السابق للكونغرس ميشيل بوند.

