ستاركنت تطلق خدمة تخزين BTC مع مكافآت للحائزين بواسطة: CoinPedia 2025/09/30 14:27 مشاركة

ظهر المنشور "ستاركنت تطلق رهان BTC مع مكافآت للحائزين" لأول مرة على Coinpedia Fintech News يمكن لحاملي بيتكوين الآن رهان BTC على ستاركنت دون التخلي عن الحضانة، وكسب المكافآت مع المساعدة في تأمين شبكة الطبقة الثانية الخاصة بها. تدعم مؤسسة ستاركنت هذا التوسع في BTCFi بـ 100 مليون توكن STRK كحوافز. تستخدم "استراتيجية البيتكوين للمستخدمين القدامى" إصدارات BTC المغلفة مثل WBTC وtBTC وLiquid Bitcoin وSolvBTC التي يمكن للمستخدمين تفويضها على ستاركنت. سيتبع ذلك قريبًا منتج عائد بيتكوين جديد من الدرجة المؤسسية من Re7، مما يوفر المزيد من فرص الكسب. يحافظ الحل على الطبقة الأساسية للبيتكوين دون تغيير وبدون الحاجة للثقة.