ستاركنت تطلق خدمة الرهان على بيتكوين وصندوق STRK بقيمة 100 مليون دولار

أبرز النقاط

يمكن لحاملي البيتكوين الآن كسب مكافآت الرهان دون فقدان الحضانة

صندوق STRK بقيمة 100 مليون دولار يعزز السيولة وفرص التمويل اللامركزي

استراتيجيات المؤسسات تلتقي بوصول التجزئة لتحقيق أقصى المكاسب

Starknet تطلق رهان البيتكوين وصندوق حوافز بقيمة 100 مليون دولار

أطلقت شبكة Starknet L2 رسميًا رهان البيتكوين جنبًا إلى جنب مع صندوق STRK ضخم بقيمة 100 مليون دولار يهدف إلى تعزيز نظام BTCFi البيئي. تشير هذه المبادرة إلى عصر جديد من اعتماد الذهب الرقمي، مما يسمح لحاملي البيتكوين بكسب المكافآت مع تعزيز لامركزية الشبكة.

يمكن لحاملي البيتكوين الآن المشاركة في الرهان دون التخلي عن أصولهم، مما يمثل المرة الأولى التي يكون فيها لأي حل rollup مصدر دخل أصلي للبيتكوين. يمكن للمستخدمين تفويض إصدارات مرمزة من البيتكوين، مثل WBTC وtBTC وLiquid Bitcoin وSolvBTC إلى جانب رمز STRK، كما تمت الموافقة عليه في تصويت عبر الإنترنت.

الأمان مضمون من خلال تشفير zk-STARK، وهي تقنية مشهورة بحمايتها ما بعد الكمية. "البيتكوين هو أفضل شكل من أشكال الضمانات،" قال الرئيس التنفيذي لشركة StarkWare إيلي بن ساسون. "أريدك أن تقترض مقابل BTC وتستثمر العائدات مع المساهمة في أمان الشبكة."

فرص المؤسسات والتجزئة

في أكتوبر، ستطلق Starknet صندوق العائد المؤسسي للبيتكوين عبر Re7 Capital، الذي يدير أكثر من مليار دولار. يستهدف الصندوق المستثمرين المؤسسيين ولكنه سيكون متاحًا أيضًا لمستخدمي التجزئة من خلال نسخة مرمزة على MidasRWA. وفقًا لمؤسس Re7 إيفجيني جوخبرج، يهدف الصندوق إلى تنمية البيتكوين بشكل مستدام باستخدام المشتقات واستراتيجيات التمويل اللامركزي ورهان Starknet.

وسعت Starknet أيضًا إمكانية الوصول من خلال XverseApp وHyperlane وAtomiq Labs وGarden Finance، مع عمليات تكامل قادمة تشمل LayerZero وBitGo وStargate Finance.

يأتي هذا التطور بعد انقطاع قصير في الشبكة في أوائل سبتمبر، مما يدل على التزام Starknet المستمر بتحسين الموثوقية مع تقديم استراتيجيات كسب مبتكرة لحاملي البيتكوين.