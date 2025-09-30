ستاركنت تسعى لجعل البيتكوين منتجاً مع دفعة BTCfi الجديدة

تكثف Starknet جهودها لجذب بيتكوين إلى شبكتها من الطبقة الثانية. إنها تطرح برنامج حوافز بقيمة 100 مليون STRK إلى جانب آليات Staking جديدة على أمل وضع الـ rollup كـ "طبقة تنفيذ" للبيتكوين.

تأتي الحملة، التي تحمل اسم BTCFi على Starknet، مع طرح المشاريع المنافسة Babylon و Botanix لنماذجها الخاصة المتنافسة لتشغيل BTC الخامل. تقوم Babylon بتوجيه البيتكوين لتأمين سلاسل إثبات الحصة الخارجية، بينما أطلقت Botanix في وقت سابق من هذا الشهر stBTC، وهو خزنة تعيد توزيع نصف رسوم الغاز الخاصة بها - المدفوعة بالبيتكوين - مباشرة إلى المستخدمين.

عرض Starknet مختلف، وفقًا لتوم براند، رئيس المنتجات في StarkWare. سيساعد مستخدمو الرهان على البيتكوين في تأمين الـ rollup نفسه.

"تركز Babylon على الرهان على BTC لتأمين سلاسل [إثبات الحصة] الخارجية، وتبني Botanix سلسلة EVM على البيتكوين،" قال براند لـ Blockworks. "Starknet، على النقيض من ذلك، تتيح لـ BTC تأمين zk-rollup حقيقي عالي الإنتاجية مع استخدام نشط لـ DeFi و BTCFi، لذلك فإن البيتكوين المرهون يدعم النشاط الاقتصادي الحقيقي، وليس مجرد أمان نظري."

في الوقت الحالي، ومع ذلك، يعتمد الرهان في Starknet على الأصول المغلفة مثل tBTC و LBTC و WBTC و SolvBTC بدلاً من البيتكوين الأصلي. هذا يعني أن المستخدمين يكتسبون التعرض عبر العقود الذكية على Starknet، لكن الحفظ يعتمد في النهاية على سلامة البنية التحتية للتغليف والجسور عبر السلاسل.

"الرهان 'بدون ثقة' بمعنى أن المستخدمين يحتفظون بالسيطرة عبر العقود الذكية على Starknet ولا يسلمون BTC إلى أمين مركزي،" قال براند، معترفًا بأن "BTC مغلف ومجسر، مما يدخل افتراضات الثقة المرتبطة بالبنية التحتية للتغليف والجسر نفسه."

هناك تحذيرات أخرى. على عكس أنظمة إثبات الحصة حيث يخاطر المدققون بفقدان الأموال إذا أساءوا التصرف، فإن رهان BTC في Starknet ليس لديه آلية تخفيض اليوم. "تسمح البنية المعمارية بإضافة التخفيض في المستقبل، ولكن لا يوجد أي منها نشط الآن،" قال براند.

هذا لم يمنع Starknet من الاستفادة من زخم البيتكوين. برنامج الحوافز لمدة ستة أشهر من مؤسسة Starknet يهدف إلى بذر السيولة المبكرة حول استراتيجيات الإقراض والعائد. وصفه براند بأنه "تأثير العجلة الدوارة، مما يساعد في أهم حالات الاستخدام للبيتكوين، الإقراض والعائد، وهناك لخلق زخم سيكون ذاتي الاستدامة."

تحول Botanix استخدام الشبكة نفسها إلى عائد مع sBTC. يودع المستخدمون البيتكوين في خزنة ERC-4626 بدون إذن على سلسلة Botanix EVM ويتلقون stBTC، التي ترتفع قيمتها بسبب 50% من رسوم غاز Botanix (المدفوعة بـ BTC) والتي يتم إعادة توزيعها تلقائيًا على الحاملين. الاسترداد عند الطلب بدون إغلاق، ويتم سحب البيتكوين مرة أخرى إلى البيتكوين مباشرة، دون الاعتماد على أمين مركزي أو Ethereum.

ستسعى Starknet بالشراكة مع مدير الأصول الأصلي في DeFi، Re7 Capital، الذي يقوم بتنظيم العديد من خزائن Ethereum DeFi، للحصول على عائد من خلال استراتيجيات على غرار الصناديق (مثل المشتقات و DeFi المنظمة) بدلاً من تدفقات رسوم BTC على مستوى البروتوكول.

الرهان الأكبر مع مساحة BTCfi المتنامية هو أن دور البيتكوين كذهب رقمي غير كافٍ؛ نسبة كبيرة من حاملي BTC لا يريدونها أن تكون مجرد مخزن سلبي للقيمة بل أصلًا نشطًا للنشر في الأسواق الأصلية للعملات المشفرة.

ما إذا كان الحاملون سيفضلون Botanix التي تدفع رسوم البيتكوين الأصلية، أو Babylon التي تبيع خدمات الأمان لتراكم الرسوم في عدد لا يحصى من الرموز، أو Starknet التي تضع مطالبتها الخاصة لـ DeFi البيتكوين على نطاق واسع، لا يزال يتعين رؤيته.

