البورصةDEX+
شراء العملات المشفرةالأسواقالعقود الفوريةالعقود الآجلة500Xمدخراتالأحداث
المزيد
سباق CZH
بيتكوين يعود مرة أخرى إلى دائرة الضوء مع توقع ستاندرد تشارترد لارتفاع قياسي محتمل. وأكد رئيس أبحاث الأصول الرقمية في البنك، جيفري كيندريك، على هدفه البالغ 200,000 دولار لأكبر عملة مشفرة في العالم بحلول نهاية العام. وأشار إلى أنه إذا استمر الإغلاق الجاري للحكومة الأمريكية، فإن ارتباط البيتكوين مع أجل الخزانة [...]بيتكوين يعود مرة أخرى إلى دائرة الضوء مع توقع ستاندرد تشارترد لارتفاع قياسي محتمل. وأكد رئيس أبحاث الأصول الرقمية في البنك، جيفري كيندريك، على هدفه البالغ 200,000 دولار لأكبر عملة مشفرة في العالم بحلول نهاية العام. وأشار إلى أنه إذا استمر الإغلاق الجاري للحكومة الأمريكية، فإن ارتباط البيتكوين مع أجل الخزانة [...]

ستاندرد تشارترد ترى بيتكوين يصل إلى 135 ألف دولار قريبًا، و200 ألف دولار بحلول نهاية العام

بواسطة: Tronweekly
2025/10/06 13:00
SOON
SOON$2.1111+3.29%
Lorenzo Protocol
BANK$0.07843-6.11%
Union
U$0.00613-0.22%
بيتكوين
  • يتداول بيتكوين بالقرب من أعلى مستوياته في أغسطس، مع توقعات تشير إلى 200,000 دولار بحلول نهاية العام.
  • ارتفعت تدفقات صناديق المؤشرات إلى 3.24 مليار دولار، مسجلة ثاني أفضل أسبوع منذ الإطلاق.
  • تتحسن المشاعر السوقية وسط توقعات بخفض أسعار الفائدة الأمريكية واستمرار إغلاق الحكومة.

عاد بيتكوين مرة أخرى إلى دائرة الضوء مع توقع ستاندرد تشارترد لارتفاع قياسي محتمل. أكد رئيس أبحاث الأصول الرقمية في البنك، جيفري كيندريك، على هدفه البالغ 200,000 دولار لأكبر عملة مشفرة في العالم بحلول نهاية العام.

وأشار إلى أنه إذا استمر إغلاق الحكومة الأمريكية الجاري، فإن ارتباط بيتكوين بعلاوات أجل الخزانة قد يدفع الأسعار للارتفاع. حاليًا، يتداول BTC عند 123,276.84 دولار، ليحوم أسفل ذروته في أغسطس البالغة 124,480 دولار بقليل.

وفقًا لكيندريك، يمكن أن يصل BTC إلى 135,000 دولار في الأسابيع المقبلة، متأخرًا قليلاً عن توقعاته السابقة. كما سلط الضوء على أن التدفقات القوية لصناديق الاستثمار المتداولة والاتجاهات الاقتصادية الكلية المواتية يمكن أن تدفع المرحلة التالية من الارتفاع.

اقرأ أيضًا: الاستراتيجية تحتفظ الآن بـ 77.4 مليار دولار من بيتكوين، متجاوزة البنوك العالمية في القيمة

تدفقات صناديق بيتكوين المتداولة تشير إلى تجدد ثقة المستثمرين

دخلت صناديق بيتكوين الفورية المدرجة في الولايات المتحدة شهر أكتوبر بقوة. كانت لديها تدفقات صافية تراكمية بلغت 3.24 مليار دولار في الأسبوع الماضي، قريبة من أعلى مستوى لها على الإطلاق البالغ 3.38 مليار دولار في نوفمبر 2024.

تظهر البيانات من SoSoValue أن الأرقام تشير إلى انتعاش سريع من سحوبات الأسبوع السابق البالغة 902 مليون دولار.

صرح خبير الإرسال في بورصة الأصول الرقمية Nexo، إيليا كالتشيف، أن الانتعاش كان بسبب تزايد الآمال في خفض آخر لأسعار الفائدة الأمريكية. وأضاف أن مثل هذا "التغيير في المشاعر السوقية" قد حفز تدفقات بقيمة 4 مليارات دولار تقريبًا في أربعة أسابيع.

بهذا المعدل، ستقوم تدفقات صناديق المؤشرات في الربع الرابع بتخفيض الرافعة المالية لأكثر من 100,000 BTC من الإصدار، متجاوزة ضعف هذا المبلغ من الإصدار الجديد.

هذا الامتصاص السريع، إلى جانب انخفاض توزيع الاحتفاظ طويل المدى، سمح لبيتكوين بالاستقرار بالقرب من مستويات الدعم. يرى المستثمرون الآن نشاط صناديق المؤشرات كأبرز منارة لاتجاه السوق.

يتزايد زخم "أكتوبر الصاعد" قبل الأحداث الأمريكية الرئيسية

تاريخيًا، كان أكتوبر أحد أقوى شهور بيتكوين، ويشار إليه عادة باسم "Uptober" بين المتداولين. هذا العام ليس استثناءً. تتآمر تدفقات صناديق المؤشرات والموسمية وتلاشي الضغوط الاقتصادية الكلية لتشكيل خلفية مشجعة للأصول الرقمية.

لكن قد تؤدي الأحداث القادمة المختلفة إلى تغيير اتجاه بيتكوين في اتجاهه التالي. كان المتداولون يراقبون بحرص خطاب رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول القادم، بالإضافة إلى نشر أحدث محاضر اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة.

كما يظل تقرير الوظائف الأمريكي المتأخر، الذي يعتمد على مدة إغلاق الحكومة، عاملاً رئيسيًا.

اقرأ أيضًا: بيتكوين يكسر حواجز أعلى مستوى جديد على الإطلاق، هل يمكن للثيران الدفع نحو 140 ألف دولار؟

إخلاء مسؤولية: المقالات المُعاد نشرها على هذا الموقع مستقاة من منصات عامة، وهي مُقدمة لأغراض إعلامية فقط. لا تُظهِر بالضرورة آراء MEXC. جميع الحقوق محفوظة لمؤلفيها الأصليين. إذا كنت تعتقد أن أي محتوى ينتهك حقوق جهات خارجية، يُرجى التواصل عبر البريد الإلكتروني service@support.mexc.com لإزالته. لا تقدم MEXC أي ضمانات بشأن دقة المحتوى أو اكتماله أو حداثته، وليست مسؤولة عن أي إجراءات تُتخذ بناءً على المعلومات المُقدمة. لا يُمثل المحتوى نصيحة مالية أو قانونية أو مهنية أخرى، ولا يُعتبر توصية أو تأييدًا من MEXC.

قد يعجبك أيضاً

انخفاض سهم MSTR مع تراجع البيتكوين يثير مخاوف بشأن قيمة الشركة

انخفاض سهم MSTR مع تراجع البيتكوين يثير مخاوف بشأن قيمة الشركة

ملخص: انخفض سهم MSTR بنسبة 60% من أعلى مستوياته على الإطلاق، ويتم تداوله حالياً بسعر 224.20 دولار للسهم. يرتبط انخفاض سهم MSTR مباشرة بانخفاض سعر البيتكوين الأخير بأكثر من 10%. يقترب مؤشر mNAV الاستراتيجي من 1.0، مما قد يدفع الشركة لبيع البيتكوين لإعادة شراء الأسهم. إجمالي حيازات MSTR من البيتكوين [...] ظهر المنشور "انزلاق سهم MSTR مع تراجع البيتكوين يثير مخاوف بشأن قيمة الشركة" لأول مرة على CoinCentral.
Moonveil
MORE$0.003943+1.78%
1
1$0.01965-15.48%
EPNS
PUSH$0.01689+8.26%
مشاركة
Coincentral2025/11/13 04:50
مؤشر العملات البديلة يشير إلى انتعاش مبكر: هل الارتفاع القادم قريب؟

مؤشر العملات البديلة يشير إلى انتعاش مبكر: هل الارتفاع القادم قريب؟

تظهر البيانات الجديدة استقرار المضاربة على العملات البديلة رغم انخفاض سعر البيتكوين، مما يشير إلى علامات مبكرة لإعادة دخول المخاطرة ودورة أكثر نضجًا للعملات البديلة في المستقبل. على الرغم من انخفاض البيتكوين (BTC) بنسبة 10% في أكتوبر، ظل مؤشر المضاربة على العملات البديلة من Capriole Investments مستقرًا عند حوالي 25%، مما يشير إلى أن النشاط المضاربي في سوق العملات البديلة يحافظ على استقراره بدلاً من الانهيار مع BTC. قد يشير هذا الاستقرار النسبي إلى مرحلة مبكرة من إعادة الدخول بين المشاركين في السوق، حيث يقوم المستثمرون بالتناوب بشكل انتقائي إلى أصول الكريبتو ذات المخاطر الأعلى على الرغم من الحذر الاقتصادي الكلي. النقاط الرئيسية: تظل المضاربة على العملات البديلة مستقرة رغم تراجع البيتكوين في أكتوبر إلى 100,000 دولار. اقرأ المزيد
Index Cooperative
INDEX$0.814-3.55%
Moonveil
MORE$0.003943+1.78%
Bitcoin
BTC$101,939.89-1.18%
مشاركة
Coinstats2025/11/13 04:22
هيئة المصارف الأوروبية تقول إن قواعد العملات الرقمية الحالية في الاتحاد الأوروبي (MiCA) تغطي بالفعل المخاطر المرتبطة بالعملات المستقرة

هيئة المصارف الأوروبية تقول إن قواعد العملات الرقمية الحالية في الاتحاد الأوروبي (MiCA) تغطي بالفعل المخاطر المرتبطة بالعملات المستقرة

تتصدى السلطات التنظيمية في أوروبا لمخاطر العملات المستقرة وتدفع نحو ضوابط أكثر صرامة. على عكس اللوائح المجزأة للولايات المتحدة بشأن العملات المستقرة، وضع صانعو السياسات الأوروبيون نظامًا موحدًا يعتقدون أنه سيعزز الابتكار، ويحمي المستهلكين، ويحسن الاستقرار المالي. يمكن للقواعد الحالية للعملات المشفرة التعامل مع مخاطر العملات المستقرة على الرغم من التحذيرات الأخيرة [...]
Believe
BELIEVE$0.01241+2.13%
مشاركة
Cryptopolitan2025/11/13 04:50

الأخبار الرائجة

المزيد

انخفاض سهم MSTR مع تراجع البيتكوين يثير مخاوف بشأن قيمة الشركة

مؤشر العملات البديلة يشير إلى انتعاش مبكر: هل الارتفاع القادم قريب؟

هيئة المصارف الأوروبية تقول إن قواعد العملات الرقمية الحالية في الاتحاد الأوروبي (MiCA) تغطي بالفعل المخاطر المرتبطة بالعملات المستقرة

هل سينهي البيتكوين العام فوق أعلى مستوى على الإطلاق البالغ 126,198 دولار؟ انقسام المحللين حول احتمالات اختراق الحدود

الدولار الكندي ينخفض بشكل طفيف قبيل قرار سعر الفائدة لبنك كندا - سكوتيابنك

أسعار الكريبتو

mc_price_img_alt

Bitcoin

BTC

$101,912.22
$101,912.22$101,912.22

-0.32%

mc_price_img_alt

Ethereum

ETH

$3,417.48
$3,417.48$3,417.48

-0.31%

mc_price_img_alt

Solana

SOL

$153.67
$153.67$153.67

-1.31%

mc_price_img_alt

XRP

XRP

$2.3883
$2.3883$2.3883

+0.85%

mc_price_img_alt

KernelDAO

KERNEL

$0.11143
$0.11143$0.11143

+4.13%