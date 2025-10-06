ستاندرد تشارترد ترى بيتكوين يصل إلى 135 ألف دولار قريبًا، و200 ألف دولار بحلول نهاية العام

يتداول بيتكوين بالقرب من أعلى مستوياته في أغسطس، مع توقعات تشير إلى 200,000 دولار بحلول نهاية العام.

ارتفعت تدفقات صناديق المؤشرات إلى 3.24 مليار دولار، مسجلة ثاني أفضل أسبوع منذ الإطلاق.

تتحسن المشاعر السوقية وسط توقعات بخفض أسعار الفائدة الأمريكية واستمرار إغلاق الحكومة.

عاد بيتكوين مرة أخرى إلى دائرة الضوء مع توقع ستاندرد تشارترد لارتفاع قياسي محتمل. أكد رئيس أبحاث الأصول الرقمية في البنك، جيفري كيندريك، على هدفه البالغ 200,000 دولار لأكبر عملة مشفرة في العالم بحلول نهاية العام.

وأشار إلى أنه إذا استمر إغلاق الحكومة الأمريكية الجاري، فإن ارتباط بيتكوين بعلاوات أجل الخزانة قد يدفع الأسعار للارتفاع. حاليًا، يتداول BTC عند 123,276.84 دولار، ليحوم أسفل ذروته في أغسطس البالغة 124,480 دولار بقليل.

وفقًا لكيندريك، يمكن أن يصل BTC إلى 135,000 دولار في الأسابيع المقبلة، متأخرًا قليلاً عن توقعاته السابقة. كما سلط الضوء على أن التدفقات القوية لصناديق الاستثمار المتداولة والاتجاهات الاقتصادية الكلية المواتية يمكن أن تدفع المرحلة التالية من الارتفاع.

تدفقات صناديق بيتكوين المتداولة تشير إلى تجدد ثقة المستثمرين

دخلت صناديق بيتكوين الفورية المدرجة في الولايات المتحدة شهر أكتوبر بقوة. كانت لديها تدفقات صافية تراكمية بلغت 3.24 مليار دولار في الأسبوع الماضي، قريبة من أعلى مستوى لها على الإطلاق البالغ 3.38 مليار دولار في نوفمبر 2024.

تظهر البيانات من SoSoValue أن الأرقام تشير إلى انتعاش سريع من سحوبات الأسبوع السابق البالغة 902 مليون دولار.

صرح خبير الإرسال في بورصة الأصول الرقمية Nexo، إيليا كالتشيف، أن الانتعاش كان بسبب تزايد الآمال في خفض آخر لأسعار الفائدة الأمريكية. وأضاف أن مثل هذا "التغيير في المشاعر السوقية" قد حفز تدفقات بقيمة 4 مليارات دولار تقريبًا في أربعة أسابيع.

بهذا المعدل، ستقوم تدفقات صناديق المؤشرات في الربع الرابع بتخفيض الرافعة المالية لأكثر من 100,000 BTC من الإصدار، متجاوزة ضعف هذا المبلغ من الإصدار الجديد.

هذا الامتصاص السريع، إلى جانب انخفاض توزيع الاحتفاظ طويل المدى، سمح لبيتكوين بالاستقرار بالقرب من مستويات الدعم. يرى المستثمرون الآن نشاط صناديق المؤشرات كأبرز منارة لاتجاه السوق.

يتزايد زخم "أكتوبر الصاعد" قبل الأحداث الأمريكية الرئيسية

تاريخيًا، كان أكتوبر أحد أقوى شهور بيتكوين، ويشار إليه عادة باسم "Uptober" بين المتداولين. هذا العام ليس استثناءً. تتآمر تدفقات صناديق المؤشرات والموسمية وتلاشي الضغوط الاقتصادية الكلية لتشكيل خلفية مشجعة للأصول الرقمية.

لكن قد تؤدي الأحداث القادمة المختلفة إلى تغيير اتجاه بيتكوين في اتجاهه التالي. كان المتداولون يراقبون بحرص خطاب رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول القادم، بالإضافة إلى نشر أحدث محاضر اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة.

كما يظل تقرير الوظائف الأمريكي المتأخر، الذي يعتمد على مدة إغلاق الحكومة، عاملاً رئيسيًا.

