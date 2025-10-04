البورصةDEX+
العملات المستقرة تصل إلى رقم قياسي قدره 300 مليار دولار مع انضمام فيزا وباي بال إلى السباق

بواسطة: Coindoo
2025/10/04 02:00

تم تسجيل هذا الإنجاز في 3 أكتوبر، وفقًا لبيانات DeFiLlama، بعد تدفقات بقيمة 40 مليار دولار تقريبًا خلال الربع الثالث وحده.

تأتي هذه الطفرة وسط منافسة متزايدة بين المصدرين وموجة جديدة من إطلاق المنتجات. لا تزال الشركات الرائدة في السوق مثل Tether (USDT) و USDC من Circle مهيمنة، ولكن شهد عام 2025 أيضًا نموًا استثنائيًا من الوافدين الجدد مثل USDe من Ethena Labs، الذي قفز من 6 مليارات دولار في بداية العام إلى ما يقرب من 15 مليار دولار بحلول أكتوبر.

لا تزال الإيثريوم تستضيف الجزء الأكبر من العملات المستقرة المتداولة - بقيمة تزيد عن 170 مليار دولار - على الرغم من أن الأنظمة البيئية الأخرى تلحق بالركب. تضاعفت العملات المستقرة القائمة على سولانا ثلاث مرات تقريبًا هذا العام، حيث ارتفعت من أقل من 5 مليارات دولار إلى ما يقرب من 14 مليار دولار. كما أبلغت Arbitrum و Aptos عن توسعات بنسبة تزيد عن 70٪ و 90٪ على التوالي، مما يؤكد كيف أصبح اعتماد العملة المستقرة متعدد السلاسل.

تجادل أصوات الصناعة بأن القصة الحقيقية ليست عنوان الـ 300 مليار دولار، بل المسار. وقال فيل جورج، مؤسس EarnOS: "تضاعف العرض في عامين وقد يتضاعف مرة أخرى في الأشهر الـ 12 المقبلة"، الذي توقع أن تصل أحجام المعاملات إلى 100 تريليون دولار في عام 2026 إذا استمر الاعتماد بوتيرته الحالية. وأشار إلى مبادرات من Stripe و Circle و PayPal وحتى Visa كإشارات على أن العملات المستقرة على وشك الاندماج بشكل أعمق في المدفوعات السائدة.

عدد قليل فقط من خزائن التشفير ستنجو، يحذر رئيس أبحاث Coinbase

يرى آخرون أن هذه مجرد البداية. وصف آريان شيخاليان من CMT Digital هذا الإنجاز بأنه "علامة على النضج"، لكنه اقترح أن 500 مليار دولار ستكون نقطة الانتشار الحقيقي، مع إمكانية الوصول إلى 1 تريليون دولار بحلول نهاية العقد. وجادل بأن خزائن الشركات وعمالقة التجزئة مثل Amazon أو Walmart يمكن أن تقلب الميزان، إما من خلال إصدار الرموز الخاصة بهم أو من خلال دمج العملات المستقرة مباشرة في أنظمة الدفع الخاصة بهم.

يسلط زخم السوق الضوء أيضًا على تحول في السرد: بعد أن كانت تُعتبر أدوات تداول متخصصة، يتم تصوير العملات المستقرة بشكل متزايد على أنها العمود الفقري للتمويل المستقبلي. مع إعادة بناء سكك المدفوعات العالمية حول الأموال المرمزة، يقول قادة الصناعة إن 300 مليار دولار اليوم ستبدو صغيرة مقارنة بالتريليونات المتوقعة في التداول بحلول ثلاثينيات القرن الحالي.

