صندوق بيتكوين المتداول في البورصة يصل إلى حجم 5 مليار دولار مع تجاوز بيتكوين 120 ألف دولار

ملخص سريع

تجاوزت صناديق المؤشرات الفورية للبيتكوين 5 مليارات دولار في حجم التداول في 1 أكتوبر، مدفوعة بطلب قوي من المؤسسات.

ارتفع سعر البيتكوين إلى أكثر من 120,000 دولار، مسجلاً مكاسب أسبوعية بنسبة 10% من أدنى مستويات أواخر سبتمبر.

قدمت بلاك روك وفيديليتي مساهمات كبيرة في الارتفاع، حيث شهد صندوق بيتكوين من بلاك روك تدفقات بقيمة 405 مليون دولار.

تعيد فانغارد تقييم موقفها من صناديق المؤشرات للعملات المشفرة، مع النظر في إمكانية وصول عملائها البالغ عددهم 50 مليون إليها.

حققت صناديق المؤشرات للبيتكوين والإيثيريوم من بلاك روك أكثر من 260 مليون دولار في الإيرادات السنوية، مما يعزز هيمنتها في مجال الأصول الرقمية.

في 1 أكتوبر، شهدت صناديق المؤشرات الفورية للبيتكوين ارتفاعاً كبيراً، متجاوزة 5 مليارات دولار في حجم التداول. ارتفع سعر البيتكوين فوق 120,000 دولار، مسجلاً زيادة أسبوعية بنسبة 10% من أدنى مستوى للشهر السابق البالغ 109,000 دولار. لعب المستثمرون المؤسسيون، بما في ذلك بلاك روك وفيديليتي، دوراً رئيسياً في دفع هذا الارتفاع من خلال تدفقات كبيرة.

صناديق المؤشرات للبيتكوين تشهد تدفقات قياسية واهتماماً مؤسسياً قوياً

كان الارتفاع مدفوعاً بشكل رئيسي من قبل المستثمرين المؤسسيين، الذين ساهموا بتدفقات صافية قدرها 676 مليون دولار في 1 أكتوبر وحده. سجل صندوق iShares Bitcoin Trust من بلاك روك تدفقات صافية كبيرة بلغت 405 مليون دولار. بالإضافة إلى ذلك، قامت فيديليتي باستحواذ مثير للإعجاب على 1,570 بيتكوين، بقيمة 179 مليون دولار، في يوم واحد.

مع تجاوز سعر البيتكوين 120,500 دولار، وصل حجم التداول عبر جميع الأسواق إلى أكثر من 50 مليار دولار. يمثل هذا الارتفاع تحولاً كبيراً في سلوك المستثمرين، حيث أصبحت صناديق المؤشرات الفورية للبيتكوين بشكل متزايد وسيلة أساسية للاعبين المؤسسيين. تمتلك بلاك روك الآن 773,000 بيتكوين، بقيمة حوالي 93 مليار دولار، مما يجعلها أكبر أمين مؤسسي للبيتكوين، بحصة 3.88% من إجمالي العرض.

شهدت صناديق المؤشرات الفورية للبيتكوين، التي تم إطلاقها في يناير 2024، تدفقات صافية مثيرة للإعجاب بلغت 58.44 مليار دولار. حتى الآن، وصل إجمالي الأصول الصافية إلى 155.89 مليار دولار، وهو ما يمثل 6.66% من إجمالي القيمة السوقية للبيتكوين. تؤكد هذه الأرقام على الاهتمام المتزايد من المستثمرين المؤسسيين، الذين يتجهون بشكل متزايد إلى صناديق المؤشرات للبيتكوين كوسيلة استثمارية أساسية.

موقف فانغارد المتغير تجاه صناديق المؤشرات للبيتكوين يثير تساؤلات

تعيد فانغارد، ثاني أكبر مدير أصول في العالم، النظر في موقفها من صناديق المؤشرات للعملات المشفرة. أزالت الشركة مؤخراً منشوراً رئيسياً في مدونتها رفض فيه البيتكوين باعتباره يفتقر إلى "قيمة اقتصادية متأصلة". تحت قيادة الرئيس التنفيذي الجديد سليم رامجي، الذي لديه خبرة سابقة في بلاك روك، تقوم فانغارد الآن بتقييم ما إذا كانت ستسمح لعملائها البالغ عددهم 50 مليون بالوصول إلى صناديق المؤشرات للبيتكوين والإيثيريوم.

هذا التحول المحتمل في موقف فانغارد مهم، نظراً لحجم الشركة وتأثيرها في مجال الاستثمار. يمكن أن يكون لنسبة صغيرة من قاعدة عملاء فانغارد الضخمة تأثير كبير على الطلب على صناديق المؤشرات للبيتكوين. إذا قرر 1% فقط من عملائها، حوالي 500,000 شخص، الاستثمار، فقد يجلب ذلك سيولة جديدة كبيرة إلى السوق.

تسلط إعادة تقييم فانغارد لموقفها الضوء على الأهمية المتزايدة لصناديق المؤشرات للبيتكوين في مشهد الاستثمار. لا يزال من غير الواضح ما إذا كانت الشركة ستتبنى بالكامل صناديق المؤشرات للعملات المشفرة، لكن نهجها المتغير يشير إلى اتجاه أوسع في الاهتمام المؤسسي.

صناديق المؤشرات للبيتكوين والإيثيريوم من بلاك روك تواصل قيادة السوق

تبرز هيمنة بلاك روك المستمرة في مجال صناديق المؤشرات للبيتكوين التزامها بالأصول الرقمية. حققت صناديق المؤشرات للبيتكوين التابعة للشركة بالفعل أكثر من 260 مليون دولار في الإيرادات السنوية. من هذا المبلغ، يأتي 218 مليون دولار من منتجات البيتكوين، بينما تساهم صناديق المؤشرات للإيثيريوم بمبلغ 42 مليون دولار.

قدمت بلاك روك مؤخراً طلباً لإنشاء صندوق مؤشرات للدخل المميز للبيتكوين، مصمم كاستراتيجية مكالمة مغطاة لتوفير عائد على حيازات البيتكوين. تتجاوز حضانة الأصول الرقمية الإجمالية للشركة الآن 101 مليار دولار، وتشمل استثمارات في البيتكوين والإيثيريوم. في الأسبوع الماضي، سجل صندوق الإيثيريوم من بلاك روك وحده تدفقات صافية بقيمة 512 مليون دولار، مما يظهر الاهتمام المتزايد بكلتا العملتين المشفرتين الرئيسيتين.

مع تدفقات الأصول الرقمية البالغة 14.1 مليار دولار في الربع الثاني، أصبحت عروض الأصول الرقمية من بلاك روك واحدة من القطاعات الأسرع نمواً داخل الشركة. يشير توسع الشركة المستمر في صناديق المؤشرات للبيتكوين إلى إيمان قوي بالإمكانات طويلة المدى لسوق العملات المشفرة. تعكس هيمنتها في هذا المجال ثقة مؤسسية متزايدة في البيتكوين كفئة أصول شرعية.

مع استمرار ارتفاع سعر البيتكوين، مع توقعات المحللين الفنيين لمستويات محتملة من 128,000 إلى 135,000 دولار، من المرجح أن تظل صناديق المؤشرات الفورية للبيتكوين مكوناً حاسماً في نظام استثمار العملات المشفرة. على الرغم من التراجعات المحتملة، يظهر اتجاه البيتكوين نمطاً متسقاً من التوحيد يتبعه اختراقات، مما يدعم استمرار الزخم التصاعدي.

