البيع المسبق للعملة المشفرة من SpacePay يتجاوز 1.3 مليون دولار - إليك سبب حماس المستثمرين بواسطة: Coinstats 2025/09/22 08:00

جمعت المبيعات المسبقة لـ SpacePay أكثر من 1.3 مليون دولار مع دعم المستثمرين للشركة الناشئة في لندن التي تمكّن مدفوعات الكريبتو من خلال أجهزة البطاقات الحالية دون تكاليف أجهزة جديدة.