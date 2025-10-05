تعرضت الدفاعات الرقمية في كوريا الجنوبية لانتقادات متزايدة بعد موجة الهجمات الإلكترونية الأخيرة المسجلة في البلاد. وفقًا للتقارير، كان هناك خرق واحد على الأقل كل شهر منذ بداية عام 2025.

تُعرف كوريا الجنوبية بإنترنتها فائق السرعة، وتغطية النطاق العريض شبه الشاملة، وكونها رائدة في المجال الرقمي. تستضيف البلاد علامات تجارية تقنية عالمية مثل هيونداي وإل جي وسامسونج، من بين أخرى. ومع ذلك، جعل هذا النجاح البلاد هدفًا رئيسيًا للمتسللين، وهو تطور كشف مدى هشاشة دفاعاتها السيبرانية، مما دفع المستخدمين إلى مطالبة العديد من الشركات التي تأثرت في الماضي بتحسين أدائها.

دفاعات كوريا الجنوبية الرقمية تحت النار بسبب خروقات الأمن السيبراني

وفقًا للتقارير، تعاني كوريا الجنوبية حاليًا من سلسلة من عمليات الاختراق البارزة التي استهدفت شركات تتعامل في خدمات مثل بطاقات الائتمان والاتصالات والشركات الناشئة التقنية وحتى الوكالات الحكومية. بالإضافة إلى ذلك، خرج بعض هؤلاء المجرمين مؤقتًا عن أهدافهم المعتادة، مستهدفين السكان الكوريين في فترات متعددة. في كل حالة، شهد كل اختراق تسارع الوزارات والجهات التنظيمية للحصول على المساعدة.

ذكر بعض النقاد أن الدفاعات في الفضاء السيبراني الكوري الجنوبي تعيقها النظام المجزأ للوزارات والوكالات الحكومية. كما لامت وسائل الإعلام المحلية الاستجابات البطيئة وغير المنسقة من الوكالات المسؤولة عن النظر في هذه القضايا. مع عدم وجود وكالة حكومية واضحة مكلفة بالاستجابة الأولى عندما يتعلق الأمر بالهجمات الإلكترونية، تكافح دفاعات البلاد لمواكبة طموحاتها الرقمية.

"لا يزال نهج الحكومة تجاه الأمن السيبراني تفاعليًا إلى حد كبير، حيث تتعامل معه كقضية إدارة أزمات بدلاً من كونه بنية تحتية وطنية حيوية،" قال بريان باك، المدير التقني لشركة الأمن السيبراني Theori ومقرها سيول. وأشار باك، الذي يعمل أيضًا كمستشار للجنة الخاصة بابتكارات الأمن السيبراني في الشركة الأم لـ SK Telecom، إلى أنه نظرًا لأن الوكالات الحكومية المكلفة بالأمن السيبراني تعمل في عزلة، غالبًا ما يتم تجاهل تطوير الدفاعات وتدريب العاملين.

نقص الخبراء المهرة يفاقم المشاكل

ذكر بريان باك أيضًا أن البلاد تواجه نقصًا حادًا في العمال المهرة في مجال الأمن السيبراني. "[هذا] بشكل رئيسي لأن النهج الحالي أعاق تطوير القوى العاملة. يخلق هذا النقص في المواهب دورة مفرغة. بدون خبرة كافية، من المستحيل بناء والحفاظ على الدفاعات الاستباقية اللازمة للبقاء متقدمين على التهديدات،" أضاف باك.

وأضاف أن الجمود السياسي ساعد أيضًا في دفع عادة الإصلاحات السريعة بعد كل أزمة اختراق. وأشار باك إلى أنه في حين يتم تنفيذ هذه الإصلاحات، يستمر تهميش العمل الأكثر تحديًا وطويل المدى المتمثل في بناء المرونة الرقمية. في هذا العام وحده، سجلت كوريا الجنوبية حادثة أمن سيبراني كبيرة تقريبًا كل شهر. تستمر الحوادث في إثارة المخاوف بشأن مرونة البنية التحتية الرقمية في البلاد.

تشمل بعض الحوادث البارزة اختراق Wemix بقيمة 6.2 مليون دولار، وهو ذراع البلوكتشين لمنصة الألعاب الكورية Wemade، في فبراير، وهجوم برامج الفدية على Yes24، منصة التذاكر والبيع بالتجزئة عبر الإنترنت في كوريا الجنوبية، في يونيو، ومحاولة التصيد ضد الجيش الكوري الجنوبي من قبل مجموعة القرصنة المدعومة من كوريا الشمالية Kimusky عبر صور مزيفة تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي، في يوليو. واجهت Yes24 هجوم برامج فدية آخر في أغسطس، مما يبرر المخاوف التي أبداها المستخدمون تجاه أمنها.

في غضون ذلك، وعد مكتب الأمن القومي في المكتب الرئاسي الكوري الجنوبي بالتدخل لتشديد الدفاعات، والدفع نحو جهد عبر الوزارات يجمع وكالات متعددة على متن سفينة واحدة في استجابة منسقة وشاملة للحكومة. في الشهر الماضي، قال مكتب الأمن القومي إنه سينفذ تدابير إلكترونية "شاملة" من خلال خطة بين الوكالات، بقيادة مكتب الرئيس الكوري الجنوبي. ومع ذلك، ذكر باك أن النظام المجزأ يترك المساءلة ضعيفة ويضع السلطة في "برج مراقبة" رئاسي، مما قد يؤدي إلى خطر "التسييس" والتجاوز.

