شركة مقرها جنوب أفريقيا تهدف إلى الاستحواذ على بيتكوين وإنشاء احتياطي خزينة للعملات المشفرة! إليك التفاصيل

تهدف شركة Altvest Capital التي تتخذ من جنوب إفريقيا مقراً لها إلى جمع 210 مليون دولار لشراء بيتكوين وإنشاء احتياطي خزينة للعملات الرقمية. تهدف الشركة إلى الاستفادة من تضاعف قيمة بيتكوين تقريبًا خلال العام الماضي.

أعلن مؤسس ورئيس شركة Altvest وارين ويتلي أن الشركة سيتم إعادة تسميتها أيضًا باسم Africa Bitcoin Corp. سيجعل هذا Altvest أول شركة مدرجة للتداول العام في إفريقيا تتبنى بيتكوين كأصل خزينة أساسي.

هذه الاستراتيجية مشابهة للنموذج الذي ساعد في تقييم شركات مثل استراتيجية مايكل سايلور وشركة Metaplanet اليابانية.

تخطط الشركة، التي تبلغ قيمتها السوقية حوالي 52.8 مليون راند (3 ملايين دولار)، للاحتفاظ ببيتكوين كأصل احتياطي أساسي في ميزانيتها العمومية، مثل النقد أو الذهب. تقوم الشركات الأصغر بالمثل بجمع الأموال لبناء احتياطيات بيتكوين الخاصة بها وجذب المستثمرين طويلي المدى.

أشار ويتلي إلى أن العديد من المؤسسات، مثل صناديق التقاعد وصناديق الاستثمار، لا يمكنها الحصول على بيتكوين مباشرة، ولكن يمكنها الحصول على تعرض غير مباشر لبيتكوين من خلال وسيلة منظمة من خلال أسهم Altvest.

تخطط الشركة لجمع الأموال من المستثمرين المحليين والدوليين وتستعد للإدراج في البورصات العالمية. كما تهدف إلى الوصول إلى قاعدة أوسع من المستثمرين عبر القارة من خلال الإدراج في البورصات الأفريقية مثل ناميبيا وبوتسوانا وكينيا.

ستقدم الشركة التابعة لـ Altvest، وهي Altvest Bitcoin Strategies Pty Ltd.، خدمات العملات الرقمية من خلال شركة CAEP Asset Managers Pty Ltd. المرخصة.

*هذه ليست نصيحة استثمارية.

