ياكوفينكو من سولانا يقول إن بيتكوين يجب أن يقم بالترقية للبقاء أمام تهديد الكم بحلول عام 2030

حذر أناتولي ياكوفينكو، المؤسس المشارك لـ سولانا، من أن مطوري بيتكوين يجب أن يتحركوا للاستعداد لاختراق محتمل في الحوسبة الكمومية قد يجعل إجراءات الأمان الحالية للشبكة عفا عليها الزمن.

وقال ياكوفينكو في قمة All-In 2025، إن هناك فرصة "50/50" بأن أجهزة الكمبيوتر الكمومية ستكون قوية بما يكفي خلال خمس سنوات لكسر الحماية التشفيرية التي تؤمن محافظ بيتكوين.

"يجب أن ننقل بيتكوين إلى نظام توقيع مقاوم للكم"، كما قال.

ينبع القلق من احتمالية تشغيل الآلات الكمومية لخوارزميات مثل خوارزمية شور، والتي يمكنها كسر خوارزمية التوقيع الرقمي للمنحنى الإهليلجي التي تحمي حاليًا مفاتيح بيتكوين الخاصة. هذا سيجعل من الممكن تزوير المعاملات واختراق المحافظ، وهو خطر وجودي للشبكة.

مقاومة المجتمع

تصميم بيتكوين لا يجعل مثل هذا التغيير سهلاً. الانتقال إلى التشفير ما بعد الكمومي سيتطلب فورك صعب، وهي عملية مثيرة للجدل ومعقدة تقنيًا ستحتاج إلى دعم واسع عبر الشبكة ولن تكون متوافقة مع الإصدارات السابقة.

بينما أكد ياكوفينكو على الإلحاح، فإن آخرين في مجتمع العملات المشفرة غير مقتنعين بأن التهديد قريب. قدر آدم باك، الرئيس التنفيذي لـ Blockstream، أن التكنولوجيا لا تزال بعيدة نوعًا ما وحتى جعل بيتكوين جاهزًا للكم هو "بسيط نسبيًا".

أشار بيتر تود، المساهم في بيتكوين كور، في وقت سابق على وسائل التواصل الاجتماعي إلى أن أجهزة الكمبيوتر الكمومية "غير موجودة" حيث أن "العروض التوضيحية التي تشغل مشاكل بسيطة لا تحسب". بالنسبة إلى لوك داشجر، وهو مساهم آخر في بيتكوين كور، فإن الكم ليس تهديدًا لبيتكوين الآن بقدر ما هو الرسائل غير المرغوب فيها وفساد المطورين، وهو ما يمكن للمجتمع معالجته الآن.

جادل ياكوفينكو بأن التقدم في الذكاء الاصطناعي يظهر مدى سرعة انتقال العمل المخبري إلى العالم الحقيقي. اللحظة التي تطرح فيها عمالقة التكنولوجيا مثل Apple أو Google مجموعات تشفير آمنة للكم، قال، "حان وقت الهجرة".