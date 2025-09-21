البورصةDEX+
حذر أناتولي ياكوفينكو، المؤسس المشارك لـسولانا، من أن مطوري بيتكوين يجب أن يتحركوا للاستعداد لاختراق محتمل في الحوسبة الكمومية قد يجعل إجراءات الأمان الحالية للشبكة عفا عليها الزمن. وخلال حديثه في قمة All-In 2025، قال ياكوفينكو إن هناك فرصة "50/50" بأن تصبح أجهزة الكمبيوتر الكمومية قوية بما يكفي خلال خمس سنوات لكسر الحماية التشفيرية التي تؤمن محافظ بيتكوين. وقال: "يجب أن ننقل بيتكوين إلى نظام توقيع مقاوم للكمومية". ينبع القلق من إمكانية تشغيل الآلات الكمومية لخوارزميات مثل خوارزمية شور، والتي يمكن أن تكسر خوارزمية التوقيع الرقمي للمنحنى الإهليلجي التي تحمي حاليًا مفاتيح بيتكوين الخاصة. هذا من شأنه أن يجعل من الممكن تزوير المعاملات واختراق المحافظ، وهو خطر وجودي للشبكة. رد فعل المجتمع تصميم بيتكوين لا يجعل مثل هذا التغيير سهلاً. الانتقال إلى التشفير ما بعد الكمومية سيتطلب فورك صعب، وهي عملية مثيرة للجدل ومعقدة تقنيًا ستحتاج إلى دعم واسع النطاق عبر الشبكة ولن تكون متوافقة مع الإصدارات السابقة. في حين أكد ياكوفينكو على الإلحاح، فإن آخرين في مجتمع العملات المشفرة غير مقتنعين بأن التهديد قريب. قدر آدم باك، الرئيس التنفيذي لـBlockstream، أن التكنولوجيا لا تزال بعيدة نوعًا ما وحتى جعل بيتكوين جاهزًا للكمومية هو "بسيط نسبيًا". وأشار بيتر تود، المساهم في بيتكوين كور، في وقت سابق على وسائل التواصل الاجتماعي إلى أن أجهزة الكمبيوتر الكمومية "غير موجودة" لأن "العروض التوضيحية التي تشغل مشاكل لعبة لا تحسب". بالنسبة إلى لوك داشجر، وهو مساهم آخر في بيتكوين كور، فإن الكمومية ليست تهديدًا لبيتكوين الآن بقدر البريد العشوائي وفساد المطورين، وهو ما يمكن للمجتمع معالجته الآن. جادل ياكوفينكو بأن التقدم في الذكاء الاصطناعي يظهر مدى سرعة انتقال العمل المخبري إلى العالم الحقيقي. وقال إنه في اللحظة التي تطرح فيها عمالقة التكنولوجيا مثل Apple أو Google مجموعات تشفير آمنة كموميًا، "حان وقت الهجرة". المصدر: https://www.coindesk.com/tech/2025/09/20/solana-s-yakovenko-says-bitcoin-must-upgrade-to-survive-quantum-threat-by-2030

ياكوفينكو من سولانا يقول إن بيتكوين يجب أن يقم بالترقية للبقاء أمام تهديد الكم بحلول عام 2030

بواسطة: BitcoinEthereumNews
2025/09/21 04:19
حذر أناتولي ياكوفينكو، المؤسس المشارك لـ سولانا، من أن مطوري بيتكوين يجب أن يتحركوا للاستعداد لاختراق محتمل في الحوسبة الكمومية قد يجعل إجراءات الأمان الحالية للشبكة عفا عليها الزمن.

وقال ياكوفينكو في قمة All-In 2025، إن هناك فرصة "50/50" بأن أجهزة الكمبيوتر الكمومية ستكون قوية بما يكفي خلال خمس سنوات لكسر الحماية التشفيرية التي تؤمن محافظ بيتكوين.

"يجب أن ننقل بيتكوين إلى نظام توقيع مقاوم للكم"، كما قال.

ينبع القلق من احتمالية تشغيل الآلات الكمومية لخوارزميات مثل خوارزمية شور، والتي يمكنها كسر خوارزمية التوقيع الرقمي للمنحنى الإهليلجي التي تحمي حاليًا مفاتيح بيتكوين الخاصة. هذا سيجعل من الممكن تزوير المعاملات واختراق المحافظ، وهو خطر وجودي للشبكة.

مقاومة المجتمع

تصميم بيتكوين لا يجعل مثل هذا التغيير سهلاً. الانتقال إلى التشفير ما بعد الكمومي سيتطلب فورك صعب، وهي عملية مثيرة للجدل ومعقدة تقنيًا ستحتاج إلى دعم واسع عبر الشبكة ولن تكون متوافقة مع الإصدارات السابقة.

بينما أكد ياكوفينكو على الإلحاح، فإن آخرين في مجتمع العملات المشفرة غير مقتنعين بأن التهديد قريب. قدر آدم باك، الرئيس التنفيذي لـ Blockstream، أن التكنولوجيا لا تزال بعيدة نوعًا ما وحتى جعل بيتكوين جاهزًا للكم هو "بسيط نسبيًا".

أشار بيتر تود، المساهم في بيتكوين كور، في وقت سابق على وسائل التواصل الاجتماعي إلى أن أجهزة الكمبيوتر الكمومية "غير موجودة" حيث أن "العروض التوضيحية التي تشغل مشاكل بسيطة لا تحسب". بالنسبة إلى لوك داشجر، وهو مساهم آخر في بيتكوين كور، فإن الكم ليس تهديدًا لبيتكوين الآن بقدر ما هو الرسائل غير المرغوب فيها وفساد المطورين، وهو ما يمكن للمجتمع معالجته الآن.

جادل ياكوفينكو بأن التقدم في الذكاء الاصطناعي يظهر مدى سرعة انتقال العمل المخبري إلى العالم الحقيقي. اللحظة التي تطرح فيها عمالقة التكنولوجيا مثل Apple أو Google مجموعات تشفير آمنة للكم، قال، "حان وقت الهجرة".

المصدر: https://www.coindesk.com/tech/2025/09/20/solana-s-yakovenko-says-bitcoin-must-upgrade-to-survive-quantum-threat-by-2030

