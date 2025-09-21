البورصةDEX+
أسهم خزينة سولانا: لماذا تشتري هذه الشركات SOL؟

بواسطة: BitcoinEthereumNews
2025/09/21 06:09
في عام 2020، شاهد الجميع Strategy (التي كانت تسمى Microstrategy آنذاك) تستحوذ على بيتكوين وتحول خزائن الشركات المشفرة إلى قصة سائدة. الآن، تتشكل موجة جديدة. وهي تتمحور حول سولانا.

تحتفظ عشرات الشركات بـ SOL كرهان على السعر. لكنها لا تكتفي بالاحتفاظ فقط. إنها تبني ما يسمى خزائن سولانا أو خزائن الأصول الرقمية (DATs). هذه ليست مجرد خزائن سلبية. إنها استراتيجيات نشطة تقوم بالرهان وتحقق عائدًا وترتبط بالنظام البيئي سولانا سريع النمو.

اشترت شركة Forward Industries، المدرجة في ناسداك، مؤخرًا أكثر من 6.8 مليون SOL، مما جعلها أكبر شركة خزينة سولانا في العالم. تتبع شركات أخرى مثل Helius Medical وUpexi وDeFi Development نهجًا مماثلًا، محولة SOL إلى محور أساسي في ميزانياتها العمومية.

الاتجاه واضح: أسهم خزينة سولانا تظهر كفئة جديدة من الأسهم المعرضة للعملات المشفرة. وبالنسبة للمستثمرين، فإن السؤال ليس فقط من يشتري بل لماذا تنتشر هذه الاستراتيجية بهذه السرعة.

أبرز النقاط:

  • خزائن سولانا (DATs) هي احتياطيات الشركات من SOL المصممة لتحقيق عائد من خلال الرهان و DeFi.
  • تمتلك شركات مثل Forward Industries وHelius Medical وUpexi وDeFi Development Corp الآن ملايين من SOL.
  • تمتلك الشركات العامة مجتمعة 17.1 مليون SOL (≈4 مليار دولار)، مما يجعل سولانا واحدة من أكثر الخزائن اعتمادًا.
  • على عكس خزائن بيتكوين، تولد حيازات سولانا مكافآت سنوية بنسبة 6-8٪. مما يحول الاحتياطيات إلى أصول منتجة
  • أسهم خزينة سولانا تظهر كطريقة جديدة للمستثمرين للحصول على تعرض غير مباشر لـ SOL.
  • المخاطر لا تزال قائمة: التقلبات، والتنظيم، والحيازات المركزة. لكن تبني الشركات ينمو بسرعة.

ما هي خزينة سولانا (DAT)؟

خزينة سولانا، التي تسمى أحيانًا خزينة الأصول الرقمية (DAT)، هي عندما تحتفظ شركة بـ SOL كجزء من ميزانيتها العمومية. لكن على عكس خزائن بيتكوين، فهذه عادة ليست مجرد احتياطيات ثابتة موجودة في التخزين البارد. 

الفرق الرئيسي هو الإنتاجية. يمكن رهان SOL مباشرة على الشبكة أو نشرها في بروتوكولات DeFi. هذا يعني أن الشركات يمكنها تحقيق عائد بالإضافة إلى أي ارتفاع في السعر. حاليًا، تبلغ مكافآت الرهان في المتوسط حوالي 7-8٪ سنويًا، مما يحول الخزينة إلى أصل متدفق نقديًا بدلاً من عبء ميت.

فكر في الأمر كإدارة خزينة الشركات 2.0:

  • خزائن بيتكوين: تعرض بسيط، لكن بدون عائد.
  • خزائن الإيثريوم: تعرض بالإضافة إلى بعض العائد، لكن تكاليف الغاز ومشاكل التوسع تجعلها غير مرنة.
  • خزائن سولانا (DATs): إنتاجية عالية، رسوم منخفضة، عائد، وتكامل مع نشاط حقيقي على السلسلة.

هذا هو السبب في أنك بدأت تسمع عن شركات خزينة SOL تبني استراتيجيات تبدو أكثر مثل صناديق نشطة من الخزائن السلبية. إنهم يحولون تلك الخزينة إلى محرك للنمو.

لماذا تختار الشركات سولانا؟

إذن لماذا سولانا؟ ولماذا الآن؟ هناك بعض العوامل الرئيسية التي تظهر باستمرار:

عائد يدفع الفواتير

تعتمد خزائن بيتكوين مثل Strategy على ارتفاع السعر. تحقق خزائن سولانا تدفقًا نقديًا، بالإضافة إلى حركة السعر. 

من خلال الرهان، يمكن للشركات جمع مكافآت سنوية بنسبة 7-8٪ وأحيانًا أكثر إذا نشرت SOL في DeFi. يمكن لهذا العائد أن يغطي النفقات، أو يسدد الديون، أو يمول عمليات شراء جديدة.

شبكة مبنية للتوسع

سولانا سريعة في الممارسة العملية أيضًا، وليس فقط على الورق. في الربع الثاني من عام 2025، تعاملت مع 8.9 مليار معاملة وما يقرب من 3 مليارات دولار في حجم تداول DEX اليومي. هذا النوع من الإنتاجية يمنح الشركات الثقة بأنها تدعم بنية تحتية ذات استخدام حقيقي، وليس مجرد ضجيج فارغ.

التنويع بعيدًا عن BTC و ETH

تقول بعض الشركات إنها لا تريد وضع كل بيضها في سلة واحدة. إضافة SOL إلى جانب بيتكوين أو الإيثريوم ينشر التعرض ويستفيد من شبكة شهدت نموًا متفجرًا للمطورين.

أسماء كبيرة تدعمها

Galaxy Digital وJump Crypto و Pantera تمول خزائن سولانا وتساعد الشركات في هيكلة استراتيجياتها. عندما تصطف مؤسسات رأس المال المغامر الثقيلة وراء أصل ما، يميل الآخرون إلى الاتباع.

لهذه الأسباب، تميل المزيد من شركات خزينة سولانا إلى فكرة أن SOL ليست مجرد عملة أخرى. إنها أصل منتج وقابل للتوسع يمكن أن يجلس في الميزانية العمومية ويعمل فعليًا لصالحهم.

تسليط الضوء: أكبر شركات خزينة سولانا

تقود حفنة من الشركات الهجوم وتحول SOL إلى قطعة مركزية في ميزانياتها العمومية.

Forward Industries (FORD)

دخلت هذه الشركة المدرجة في ناسداك بكل قوتها. بدعم من Galaxy Digital وJump Crypto وMulticoin Capital، اشترت Forward Industries أكثر من 6.8 مليون SOL (بقيمة حوالي 1.58 مليار دولار في ذلك الوقت). 

جعلتها تلك الخطوة الواحدة أكبر سهم خزينة سولانا في العالم وجعلت FORD وجه استراتيجية خزينة سولانا.

Helius Medical Technologies (HSDT)

أعلنت Helius، المدرجة أيضًا في ناسداك، عن خطط لإنشاء خزينة أصول رقمية سولانا بقيمة 500 مليون دولار بدعم من Pantera Capital. تهدف الشركة إلى مواصلة توسيع حيازاتها، مما يشير إلى أن SOL ستصبح أصلًا أساسيًا للخزينة في المستقبل.

Upexi (UPXI)

بعد أن كانت لاعبًا في التجارة الإلكترونية، تحولت Upexi إلى العملات المشفرة باستراتيجية تضع سولانا في المقدمة. تمتلك حاليًا حوالي 2 مليون SOL، بقيمة تزيد عن 200 مليون دولار. صرحت الإدارة علنًا أنها تريد محاكاة نهج MicroStrategy تجاه بيتكوين، ولكن مع سولانا كرهان للنمو.

DeFi Development Corp (DFDV)

اسم آخر مدرج في ناسداك، راكمت DFDV 1.98 مليون SOL. ترغب الشركة وتخطط لاستخدام خزينتها لبناء منتجات DeFi العقارية القائمة على سولانا.

إنها فكرة رائعة، إذا تمكنوا من جعلها تعمل.

Sol Strategies Inc. (CSE: HODL)

شركة مدرجة في كندا، تدير Sol Strategies عقد المصادقة وتدير البنية التحتية لسولانا. لديها أكثر من 3.6 مليون SOL مفوضة أو مرهونة، تحقق ما يقرب من 8٪ في العوائد السنوية من مكافآت الشبكة.

الاستنتاجات

معًا، تسيطر شركات خزينة سولانا هذه على عشرات الملايين من SOL، بقيمة مليارات الدولارات. والقائمة تنمو، مع ظهور إيداعات وإعلانات عامة جديدة تقريبًا كل شهر.

كم من SOL تمتلك شركات الخزينة؟

الأرقام تتحرك بسرعة. قبل بضعة أشهر فقط، أظهرت الإيداعات العامة حوالي 8.9 مليون SOL في الميزانيات العمومية للشركات. بحلول سبتمبر 2025، تضاعف هذا الرقم تقريبًا إلى 17.1 مليون SOL، بقيمة تزيد عن 4 مليارات دولار بال

