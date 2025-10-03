البورصةDEX+
أعلنت شركة ألعاب يابانية عن مبادرة جديدة لإنشاء خزينة سولانا مع تزايد سباق تبني العملات المشفرة. شركة الألعاب اليابانية موبكاست هولدينغز هي أحدث شركة عامة تنضم إلى مجال خزائن سولانا، حيث كشفت عن خطط لـ...

تكتسب رهانات خزينة Solana زخماً مع خطة شركة يابانية لشراء بقيمة 10 ملايين دولار

بواسطة: Crypto.news
2025/10/03 20:25
أعلنت شركة ألعاب يابانية عن مبادرة جديدة لإنشاء خزينة سولانا مع تزايد سباق تبني العملات المشفرة.

ملخص
  • تطلق شركة Mobcast Holdings اليابانية استراتيجية خزينة سولانا، وتخطط لشراء 10 ملايين دولار من SOL.
  • سيأتي التمويل من إصدار أسهم جديدة وسندات غير مضمونة.
  • تهدف هذه الخطوة إلى تعزيز الوضع المالي وزيادة قيمة المساهمين.
  • ارتفع سعر سولانا إلى أكثر من 230 دولارًا مع احتمال ارتفاعه إلى 250 دولارًا إذا استمر ضغط الشراء في الارتفاع.

تعد شركة الألعاب اليابانية Mobcast Holdings أحدث شركة عامة تنخرط في حيازة خزينة سولانا، حيث كشفت عن خطط للاستثمار في SOL. أعلنت الشركة، المدرجة في سوق طوكيو للنمو، مؤخرًا عن إطلاق وحدة "أعمال خزينة سولانا" مخصصة تهدف إلى دمج SOL في استراتيجيتها المالية.

وفقًا لـ Coindesk Japan، تعتزم Mobcast جمع 1.4 مليار ين (حوالي 10 ملايين دولار) من خلال مزيج من الأسهم والسندات المؤسسية غير المضمونة، مما يتيح لها تأمين الأموال اللازمة لعمليات شراء SOL (SOL) المخططة.

يوفر نموذج التمويل المزدوج هذا المرونة، مع خضوع طرق الإصدار النهائية لظروف السوق والموافقة التنظيمية.

وأشارت الشركة إلى أن دمج سولانا في خزينتها هو جزء من خطة أوسع لتعزيز أساسها المالي، وتعزيز قيمة المساهمين، والحفاظ على معايير الإدراج العام. مع دخول Mobcast واتجاهات التبني الأوسع، أصبح دور سولانا كأصل خزينة للشركات أكثر صعوبة في تجاهله.

زيادة الاهتمام المؤسسي بخزينة سولانا

يضيف عرض Mobcast إلى قائمة متزايدة من الشركات العامة التي تراهن بقوة على سولانا. بشكل عام، أنشأت ما يقرب من 20 شركة عامة الآن احتياطيات تحتفظ بالأصول، وتحتفظ مجتمعة بـ 17.80 مليون SOL، أي ما يعادل 3.10٪ من إجمالي العرض.

تشمل أكبر الحائزين Forward Industries بـ 6.822 مليون SOL و Sharps Technology بـ 2.14 مليون SOL. المشاركون البارزون الآخرون هم Solmate (Brera Holdings) و Upexi و DeFi Development Corp.

يشير هذا الاهتمام المؤسسي المتزايد إلى جاذبية سولانا المتزايدة كأصل خزينة، خاصة بين الشركات التي تسعى للتوافق مع مسار النمو المستقبلي لسوق العملات المشفرة. 

في غضون ذلك، كان SOL في اتجاه تصاعدي خلال الأيام القليلة الماضية. في وقت النشر، يتم تداول الأصل عند 230 دولارًا، مسجلاً مكاسب يومية بنسبة 2٪ وارتفاعًا بنسبة 18٪ على مدار الأسبوع.

