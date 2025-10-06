سولانا تعزز كفاءة الشبكة بعد بلوغها ذروة 250 دولار وإطلاق Alpenglow

تهدف ترقية Alpenglow من سولانا إلى تعزيز سرعة المعاملات وكفاءتها.

خزائن جديدة قائمة على سولانا تدفع الطلب والسيولة الجديدة في السوق.

عودة سلاسل الكتل المؤسسية وسط وضوح تنظيمي متزايد.

أشار تقرير VanEck لشهر سبتمبر إلى أن سولانا أنهت سبتمبر بزخم مختلط بعد شهر تداول متقلب. وصل رمز SOL إلى مستويات مرتفعة فوق 250 دولارًا قبل أن ينخفض إلى ما دون 200 دولار في غضون أيام، مما يعكس كلاً من التفاؤل والحذر في السوق.

جاء الحماس إلى حد كبير من التكهنات المحيطة بمنتج متداول في البورصة محتمل لـ SOL (ETP) وإطلاق خزائن أصول رقمية رئيسية تركز على SOL (DATs).

المصدر: VanEck المصدر: VanEck

بدأت اثنتان من أكبر خزائن الأصول الرقمية، Forward بقيمة 1.5 مليار دولار وHelius بقيمة 500 مليون دولار من الأصول، عملياتهما في سبتمبر. مجتمعة، تمتلك هذه الصناديق الآن حوالي 2.5٪ من إجمالي عرض SOL، مما يشير إلى تزايد المشاركة المؤسسية. يقترح مراقبو السوق أن المزيد من خزائن الأصول الرقمية قد تتبع قريبًا، مما يعزز موقف السيولة لسولانا.

على الرغم من انخفاض السعر، يظل شعور المستثمرين مستقرًا بسبب ترقيات الشبكة المستمرة ونمو البنية التحتية. أشار تقرير VanEck لشهر سبتمبر إلى ارتفاع بنسبة 2٪ في مؤشر تحديث سولانا، مما يظهر استمرار الثقة في النظام البيئي.

ترقية Alpenglow تعيد تعريف جوهر سولانا

من الناحية الفنية، حققت سولانا خطوات كبيرة في الشهر. صوت المدققون لصالح ترقية Alpenglow بأغلبية 98٪، وهي واحدة من أكثر تصويتات الترقية تأثيرًا في تاريخ الشبكة. قللت الترقية من وقت نهائية الكتلة من 12 ثانية إلى 150 مللي ثانية فقط وسمحت بالتصويت خارج السلسلة وتعزيز مكافآت المدققين، على التوالي.

يجب أن تؤدي هذه التعديلات إلى زيادة أداء الشبكة ومرونتها وتمهيد الطريق لقابلية توسع أكبر. في الواقع، كانت هناك اقتراحات من المطورين لزيادة سعة كتلة سولانا بنسبة 25٪ قبل نهاية العام.

في حين اقترح فريق Firedancer من Jump Crypto نظام SIMD-0370، الذي لديه القدرة على إزالة سقوف وحدة الحوسبة الثابتة وتمكين سولانا من معالجة المزيد من المعاملات بشكل أسي لكل كتلة.

ترقية مهمة أخرى هي طرح "P-token"، خليفة تنسيق رمز SPL السابق. ستنخفض تكلفة الحوسبة بنسبة تصل إلى 95٪ من خلال المعيار الجديد، وقد يرتفع الإنتاجية بنسبة تصل إلى ما يقرب من 10٪ في الشبكة بأكملها.

سلاسل الكتل المؤسسية تجد غرضًا متجددًا

بينما تهيمن سولانا على الابتكار، عاد اهتمام الأعمال بسلسلة الكتل بعد سنوات من الخمول. كانت شركات مثل JP Morgan وWalmart وHSBC من بين أوائل المتحركين الذين استكشفوا سلاسل الكتل المصرح بها. اختفى معظم هؤلاء المتحركين الأوائل لأسباب تتعلق بالارتباك التنظيمي والآثار الضئيلة.

والآن، مع وصول قانون جديد وهندسة العملات المستقرة في الولايات المتحدة، تنظر الشركات مرة أخرى إلى تبني البلوكتشين. بيئة اليوم قابلة للمقارنة بالأيام الأولى لنشوة الطاقة المتجددة في عام 2009، مدفوعة الآن بالمال الرقمي والبنية التحتية الموزعة.

اقرأ أيضًا: سولانا ترتفع فوق 230 دولارًا، هل 300 دولار هو الانفجار التالي؟