سولانا، هايبرليكويد، تشينلينك، دوجكوين وزكسباير هي أكثر اختيارات التشفير رواجًا لهذا العام

برزت سولانا وهايبرليكويد وتشينلينك ودوجكوين وزكسباير التي تم إطلاقها حديثًا كأكثر الرموز المميزة التي تم الحديث عنها هذا العام، حيث تهيمن على مكاتب التداول والتغذيات الاجتماعية وملاحظات المحللين على حد سواء. دفعت الأحجام القياسية والتقلبات السعرية الحادة وسلسلة من إعلانات الشراكة هذه الأسماء الخمسة إلى مقدمة سوق العملات المشفرة، متفوقة على مئات المنافسين الذين كافحوا للحصول على اهتمام مماثل.

وراء هذه الطفرة مزيج من الترقيات التقنية والتأييدات الفيروسية ووعود المنفعة الجديدة. تجذب سولانا الانتباه بسبب سرعات المعاملات الأسرع، وهايبرليكويد لنموذج التبادل اللامركزي الخاص بها، وتشينلينك لتغذيات البيانات الموسعة في العالم الحقيقي، ودوجكوين للإشارات المتجددة من المشاهير وتجارب الدفع، بينما تكتسب زكسباير جاذبية من خلال آلية حرق قائمة على الوقت تهدف إلى الحفاظ على العرض تحت السيطرة. معًا، تشكل المجموعة سرد هذا العام حول المكان الذي يتدفق إليه رأس المال والفضول في التمويل الرقمي.

سولانا: العملة المشفرة السريعة التي تلاحق مستويات قياسية جديدة



ولدت سولانا في عام 2017 من عقل المهندس السابق في كوالكوم ودروبوكس أناتولي ياكوفينكو، وتم بناؤها لإصلاح الوتيرة البطيئة والتكاليف العالية المرتبطة منذ فترة طويلة بسلاسل الكتل القديمة. يتيح نهج الختم الزمني الذكي للشبكة التحقق من ترتيب الأحداث بشكل فوري تقريبًا، مما يدفع أكثر من 50,000 تحويل كل ثانية مع الحفاظ على الرسوم شبه معدومة. منذ الإطلاق العام في عام 2020، جذب هذا التصميم فائق السرعة تدفقًا من المطورين الذين يبنون كل شيء من الألعاب عبر الإنترنت إلى أسواق المقتنيات الرقمية، وكلهم حريصون على الاستفادة من منصة تشعر بأنها سريعة مثل التطبيقات التي يستخدمها الناس بالفعل يوميًا.

تُرجمت هذه السرعة الخام إلى أرقام جذابة للعناوين الرئيسية. مع قيمة سوقية تجاوزت 103 مليار دولار في أوائل يناير وسعر ارتفع بأكثر من 600 بالمائة منذ منتصف عام 2021، تجلس سولانا الآن بين أكبر خمس عملات رقمية. يروج لها المعجبون على أنها "قاتلة الإيثريوم"، مشيدين بالتكاليف المنخفضة وحركة المرور الأكثر سلاسة، بينما يتسابق منافسون مثل كاردانو وبولكادوت وأفالانش للحاق بالركب. ومع ذلك، أظهرت الأعطال - بما في ذلك انقطاعات الشبكة القصيرة - أن دفع الحدود يجلب عقباته الخاصة، ولا يترك المجال المزدحم لمنصات العقود الذكية مجالًا للرضا عن النفس.

HYPE من هايبرليكويد: من اختراق الحدود إلى نجم البلوكتشين طويل الأجل

وصلت هايبرليكويد في أواخر عام 2024 بوعد بالتداول بدون رسوم وشبكة قائمة على الحصص مؤمنة بعملة HYPE الخاصة بها. كان الإطلاق كهربائيًا، مما أرسل التوكن إلى المراتب الـ 30 الأولى قبل أن يهدأ بالقرب من 25 دولارًا. تصور الورقة البيضاء المشروع كملعب مالي كامل على السلسلة حيث يمكن للبناة إنشاء تطبيقات سلسة وسريعة دون التضحية بسهولة الاستخدام اليومي - وهي رؤية تردد صداها مع مراقبي السوق الذين يبحثون عن تجارب بلوكتشين بسيطة ولكنها قوية.

تشير التوقعات إلى طريق حيوي في المستقبل. مع ركوب المشاعر الإيجابية من اختراق الحدود في عام 2024، من المتوقع أن يصل متوسط HYPE إلى 45 دولارًا في عام 2025، مع احتمال ارتفاع قوي قد يرفعه إلى 70 دولارًا وتراجع السوق الأكثر قوة يجد موطئ قدم بالقرب من 30 دولارًا. يمكن أن يرفع التبني الأوسع وترقيات المنصة الجديدة نقطة المنتصف لعام 2026 إلى 75 دولارًا، بينما قد يصل تشغيل السماء الزرقاء إلى 120 دولارًا؛ قد يظل المناخ الأكثر صعوبة صامدًا عند 50 دولارًا. تضع هذه الأرقام HYPE إلى جانب قصص النمو الأخرى مثل سولانا وأفالانش، ومع ذلك فإن ميزة التداول بدون رسوم ومجتمعها النشط تمنحها ملفًا شخصيًا متميزًا في عصر يقدر فيه المتداولون بشكل متزايد الكفاءة والتكاليف المنخفضة.

جسر بيانات تشينلينك: هل LINK جاهز للقفزة التالية؟



في عالم الأصول الرقمية المزدحم، تبرز تشينلينك كساعي موثوق للمعلومات من العالم الحقيقي. تجمع شبكتها من المشغلين المستقلين أرقامًا مثل أسعار الأصول وتحديثات الطقس أو نتائج الرياضة وتقدمها إلى برامج البلوكتشين التي تحتاج إلى حقائق موثوقة قبل تنفيذ المهام. لأن آلاف المشغلين يتشاركون عبء العمل بدلاً من مركز مركزي واحد، يظل تدفق البيانات ثابتًا ودقيقًا ويصعب تعطيله - وهي ميزة رئيسية في صناعة تقدر المرونة.

الحفاظ على تشغيل هذا النظام هو LINK، التوكن الداخلي الذي يكافئ المشغلين ويسوي رسوم الخدمة. مع تضخم سوق العملات المشفرة الأوسع من حوالي 1.6 تريليون دولار إلى أكثر من 3 تريليون دولار خلال العام الماضي، تراوح LINK بين 20 و25 دولارًا، وهو أقل بكثير من الرقم القياسي البالغ 52.88 دولارًا الذي تم تسجيله في عام 2021. ومع ذلك، فإن تقييمه البالغ 15 مليار دولار يضمن مكانًا من الدرجة الأولى بين العملات الرقمية، متقدمًا على معظم المنافسين الذين يركزون على توصيل البيانات. أدى الاهتمام المتزايد بصناديق الاستثمار المتداولة في البورصة المرتبطة بأسماء راسخة مثل بيتكوين وإيثر إلى ضخ طاقة جديدة في القطاع، وغالبًا ما يستفيد LINK من هذا الارتفاع.

دوجكوين: من ميم الإنترنت إلى محرك السوق

