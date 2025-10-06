مكاسب Solana وانخفاضات Ethereum: ماذا يخبرنا سبتمبر عن اتجاهات الربع الرابع

أبرز النقاط

لماذا تفوق أداء SOL على ETH في أواخر الربع الثالث؟

دفعت التدفقات المؤسسية، وزيادة اعتماد DAT، وترقيات سولانا على السلسلة حركة الأسعار، مما رفع SOL بنسبة 4.06% مقابل -5.68% لـ ETH في سبتمبر.

ما هو مستقبل نسبة SOL/ETH؟

يمكن أن يؤدي اختراق الحدود فوق 0.055 إلى إعادة اختبار أعلى مستويات الربع الثاني، مع استمرار هيمنة SOL وتدفقات القطاع الرائدة في الحفاظ على قصة أدائها المتفوق في الربع الرابع.

شهد سبتمبر شهرًا هابطًا بشكل أساسي لسوق العملات المشفرة.

أفادت VanEck أنه من بين 35 رمزًا رئيسيًا للبلوكتشين المحلي تم تتبعها، شهد 23 انخفاضًا في القيمة، مما يمثل حصة 65% من الرموز المتراجعة خلال الشهر. ومع ذلك، كسرت سولانا [SOL] هذا الاتجاه.

2 مليار دولار في العملات المستقرة الجديدة (إجمالي 14.3 مليار دولار)، وحصة 60% في الأسهم المرمزة، والترقيات الرئيسية مثل Alpenglow و Firedancer، غذت قوة SOL مقابل الإيثيريوم [ETH]. لكن هل يمكن للربع الرابع الحفاظ على هذا الزخم؟

خزائن DATs سولانا تقلص الفجوة مع خزائن الإيثيريوم

شهد سبتمبر استمرار نمو خزائن الأصول الرقمية (DATs).

بينما لا تزال Bitmine Immersion (BNMR) في الصدارة بأكثر من 11 مليار دولار في ETH، تلحق سولانا ببطء. في سبتمبر، انطلقت Forward Industries (1.5 مليار دولار) و Helius (500 مليون دولار)، مما دفع الطلب على SOL.

في الواقع، يُقدر أن خزائن سولانا DATs تحتفظ الآن بنسبة 2.5% من إجمالي عرض SOL، مع شائعات عن تشكيل المزيد. من الناحية الفنية، هذه قفزة بنسبة +233% في احتياطيات خزينة SOL، ارتفاعًا من 4.2 مليون في بداية سبتمبر.

بالمقارنة، نمت خزائن الإيثيريوم DATs بنسبة 35% فقط لتصل إلى 4.2 مليون.

من الناحية الفنية، كان تراكم سولانا يعادل ستة أضعاف تراكم الإيثيريوم تقريبًا. ومع ذلك، تمثل خزائن ETH 3.56% من العرض، وهي أعلى بنسبة 42% من SOL، بفضل عرض ETH الأضيق البالغ 120.7 مليون مقابل 542 مليون لـ SOL.

هذا الاختلاف مهم. قد تكون اقتصاديات التوكن تخفف من قوة سعر SOL في الوقت الحالي، ولكن تحت الغطاء، فإنها تعطي ETH منافسة حقيقية، مع تصاعد واضح لهذا الاتجاه في سبتمبر وتلميح إلى أداء مماثل متفوق في الربع الرابع.

تشتد المنافسة على الهيمنة على السلسلة

كل من سولانا والإيثيريوم في عمق موسم الترقية.

تم تمرير ترقية Alpenglow من سولانا بموافقة 99%، مما قلل نهائية الكتلة من 12 ثانية إلى 150 مللي ثانية، بينما ستزيل ترقية Firedancer الحد الأقصى لوحدة الحوسبة لكل كتلة.

يبدو أن التدفقات المؤسسية تسبق بالفعل تأثير هذه الترقيات على السلسلة. ارتفع قطاع أصول العالم الحقيقي في سولانا بنسبة 40% في الـ 30 يومًا الماضية، أي حوالي 3 أضعاف نمو الإيثيريوم، مما يشير إلى تزايد الضغط التنافسي.

في الوقت نفسه، تدخل خارطة طريق قابلية التوسع في الإيثيريوم مرحلتها التالية.

تم تصميم ترقية Fusaka المخططة في ديسمبر 2025 لتحسين قابلية التوسع في بلوكتشين الطبقة الثانية، وخفض التكاليف ودعم اعتماد L2 على نطاق أوسع، وهو جزء أساسي من النظام البيئي للإيثيريوم.

لكن هل ستعرقل ترقية Alpenglow من سولانا في عام 2026 العملية؟ في الوقت الحالي، يبدو ذلك محتملاً، مع تفوق أداء SOL، وتصاعد تدفقات RWA، وزيادة اعتماد DAT، مما يضع ضغطًا حقيقيًا على هيمنة ETH.

اختراق SOL/ETH يستعد لتحديد قيادة الربع الرابع

على الرغم من العرض المتضخم لسولانا، إلا أنها لا تزال تتفوق على الإيثيريوم.

هذا يظهر أن التدفقات المؤسسية والهيمنة على السلسلة تترجم مباشرة إلى حركة الأسعار.

لدعم هذا، أغلق SOL شهر سبتمبر مرتفعًا بنسبة 4.06% مقابل انخفاض ETH بنسبة -5.68%، مسجلاً أول أداء متفوق له منذ FUD في أبريل.

النتيجة؟ أغلق SOL/ETH عند 10.6%، مما يشير إلى تدفق راس المال من ETH إلى SOL مع سعي المتداولين وراء ألفا. ظل دعم 0.05 ثابتًا، مع تشكيل قاعين أعلى، مما يحافظ على هيكل اختراق الحدود سليمًا.

بلا شك، يمكن أن يرسل اختراق الحدود فوق 0.055 SOL/ETH مرة أخرى إلى أعلى مستويات الربع الثاني.

ومع ذلك، مع تكدس التدفقات المؤسسية في سولانا وتفوق هيمنتها على الإيثيريوم عبر القطاعات الرئيسية، يبدو الإعداد قويًا، مما يحافظ على أداء SOL المتفوق في الربع الرابع مقابل أكبر منافس L1 له في اللعبة.