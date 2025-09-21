البورصةDEX+
شراء العملات المشفرةالأسواقالعقود الفوريةالعقود الآجلة500Xمدخراتالأحداث
المزيد
سباق CZH
تشهد منصات التداول اللامركزية على سولانا انخفاضًا حادًا في تداول رموز الميم بينما يرتفع حجم تداول العملات المستقرة، مما يشير إلى تحول كبير في السوق.]]>تشهد منصات التداول اللامركزية على سولانا انخفاضًا حادًا في تداول رموز الميم بينما يرتفع حجم تداول العملات المستقرة، مما يشير إلى تحول كبير في السوق.]]>

منصة التداول اللامركزية على سولانا تشهد تراجع عملات الميم مع ارتفاع تداول العملات المستقرة

بواسطة: Crypto News Flash
2025/09/21 14:26
TokenFi
TOKEN$0.006547-3.33%
Major
MAJOR$0.10084-2.22%
Memecoin
MEME$0.001519-2.31%
  • انخفض تداول عملات meme على منصات التداول اللامركزية سولانا إلى أقل من 30%، مما يعكس تراجعًا في نشاط التجزئة المضاربي.
  • ارتفع حجم تداول زوج SOL-عملة مستقرة إلى أعلى مستوياته منذ ديسمبر 2023، مما يشير إلى استقرار أقوى في السوق.

تجري تغييرات كبيرة في النظام البيئي للتداول في سولانا. تظهر أحدث البيانات من BlockWorks أن هيمنة عملات meme على منصات التداول اللامركزية سولانا، والتي ارتفعت إلى أكثر من 60% بحلول نهاية عام 2024، قد انخفضت الآن إلى أقل من 30%.

في المقابل، ارتفع زوج التداول SOL-عملة مستقرة بشكل حاد ووصل الآن إلى أعلى مستوى له منذ ديسمبر 2023. يبدو أن هذا التحول يعكس تغيرًا في سلوك المتداولين، حيث بدأ المتداولون في البحث عن مسارات أكثر أمانًا بعد انتهاء موجة الضجيج المسبق لعملات meme.

العملات المستقرة تكتسب أرضية مع تلاشي جنون عملات meme

علاوة على ذلك، انخفض عدد المتداولين النشطين يوميًا على منصات التداول اللامركزية سولانا بشكل كبير أيضًا. من ذروة بلغت حوالي 4.8 مليون متداول، لم يتبق سوى حوالي 900,000 في أغسطس 2025. يعكس هذا الرقم شعورًا متزايدًا بالتعب من الأصول عالية المخاطر، خاصة مع العديد من عمليات الاحتيال والمشاريع التي لا تملك فائدة واضحة.

ومع ذلك، فإن هذا التحول يفتح أيضًا مساحة لخيارات تداول أكثر استقرارًا، حيث أصبحت العملات المستقرة خيارًا أساسيًا لأولئك الذين يتطلعون إلى البقاء نشطين دون الوقوع في التقلبات الشديدة لعملات meme.

سولانا تثبت قوتها من خلال نمو التمويل اللامركزي

بينما اعتاد الكثير من الناس على التسارع للحصول على توكنات مثل BONK وWIF أو MEW، فإن هذا الاتجاه يتغير الآن. جعلت عملات meme سولانا اسمًا مألوفًا، خاصة عندما وصل إنتاجية الشبكة إلى 107,540 معاملة في الثانية في اختبار الضغط، كما كشف ميرت ممتاز، المؤسس المشارك لـ Helius.

كانت هذه السرعة في السابق عاملاً جذب رئيسيًا للمتداولين المحليون، ولكن بعد انتهاء الضجيج المسبق، لم تتمكن جميع التوكنات من البقاء. فقد الكثير منها جاذبيته بسبب عدم وجود فائدة.

من ناحية أخرى، أفادت CNF الأسبوع الماضي أن النظام البيئي للتمويل اللامركزي في سولانا وصل بالفعل إلى ذروته. وصل إجمالي القيمة المغلقة (TVL) إلى رقم قياسي جديد قدره 13.34 مليار دولار، مما يعكس تعمق مشاركة المستخدمين المؤسسيين وزيادة الطلب على الرهان.

هذا يعني أنه في حين يبدو أن قطاع عملات meme يضعف، فإن النظام البيئي سولانا ككل لم يفقد زخمه. في الواقع، تتدفق السيولة الكبيرة الآن إلى قطاع التمويل اللامركزي الأكثر نضجًا وطويل المدى.

علاوة على ذلك، فإن أداء سعر SOL يتجه أيضًا بشكل إيجابي. في الـ 24 ساعة الماضية، ارتفع SOL بنسبة 0.81%. وبالنظر إلى المدى الطويل، وصلت الزيادة إلى 33.48% في الـ 30 يومًا الماضية وارتفعت حتى 82.84% خلال 90 يومًا.

تشير هذه الاتجاهات إلى شيء مهم: بدأت سولانا في الانتقال من مرحلة مدفوعة بالضجيج المسبق إلى مرحلة أكثر توجهاً نحو المنفعة. في حين غادر العديد من متداولي التجزئة، ظهرت أموال جديدة من لاعبين كبار يسعون إلى كفاءة المعاملات وفرص التمويل اللامركزي.

مع أصبحت العملات المستقرة ركيزة تداول رئيسية، تميل السيولة إلى أن تكون أكثر تحكمًا. يتناقض هذا مع الفترات السابقة عندما كانت عملات meme غالبًا ما تجعل سوق سولانا يبدو صاخبًا ولكنه متقلب.

ومع ذلك، هذا لا يعني أن عملات meme ستختفي تمامًا. لا يزال المجتمع موجودًا، وقد تستمر المشاريع ذات الأفكار القوية في البقاء.

إخلاء مسؤولية: المقالات المُعاد نشرها على هذا الموقع مستقاة من منصات عامة، وهي مُقدمة لأغراض إعلامية فقط. لا تُظهِر بالضرورة آراء MEXC. جميع الحقوق محفوظة لمؤلفيها الأصليين. إذا كنت تعتقد أن أي محتوى ينتهك حقوق جهات خارجية، يُرجى التواصل عبر البريد الإلكتروني service@support.mexc.com لإزالته. لا تقدم MEXC أي ضمانات بشأن دقة المحتوى أو اكتماله أو حداثته، وليست مسؤولة عن أي إجراءات تُتخذ بناءً على المعلومات المُقدمة. لا يُمثل المحتوى نصيحة مالية أو قانونية أو مهنية أخرى، ولا يُعتبر توصية أو تأييدًا من MEXC.

قد يعجبك أيضاً

انخفاض سهم MSTR مع تراجع البيتكوين يثير مخاوف بشأن قيمة الشركة

انخفاض سهم MSTR مع تراجع البيتكوين يثير مخاوف بشأن قيمة الشركة

ملخص: انخفض سهم MSTR بنسبة 60% من أعلى مستوياته على الإطلاق، ويتم تداوله حالياً بسعر 224.20 دولار للسهم. يرتبط انخفاض سهم MSTR مباشرة بانخفاض سعر البيتكوين الأخير بأكثر من 10%. يقترب مؤشر mNAV الاستراتيجي من 1.0، مما قد يدفع الشركة لبيع البيتكوين لإعادة شراء الأسهم. إجمالي حيازات MSTR من البيتكوين [...] ظهر المنشور "انزلاق سهم MSTR مع تراجع البيتكوين يثير مخاوف بشأن قيمة الشركة" لأول مرة على CoinCentral.
Moonveil
MORE$0.003943+1.78%
1
1$0.01965-15.48%
EPNS
PUSH$0.01689+8.26%
مشاركة
Coincentral2025/11/13 04:50
مؤشر العملات البديلة يشير إلى انتعاش مبكر: هل الارتفاع القادم قريب؟

مؤشر العملات البديلة يشير إلى انتعاش مبكر: هل الارتفاع القادم قريب؟

تظهر البيانات الجديدة استقرار المضاربة على العملات البديلة رغم انخفاض سعر البيتكوين، مما يشير إلى علامات مبكرة لإعادة دخول المخاطرة ودورة أكثر نضجًا للعملات البديلة في المستقبل. على الرغم من انخفاض البيتكوين (BTC) بنسبة 10% في أكتوبر، ظل مؤشر المضاربة على العملات البديلة من Capriole Investments مستقرًا عند حوالي 25%، مما يشير إلى أن النشاط المضاربي في سوق العملات البديلة يحافظ على استقراره بدلاً من الانهيار مع BTC. قد يشير هذا الاستقرار النسبي إلى مرحلة مبكرة من إعادة الدخول بين المشاركين في السوق، حيث يقوم المستثمرون بالتناوب بشكل انتقائي إلى أصول الكريبتو ذات المخاطر الأعلى على الرغم من الحذر الاقتصادي الكلي. النقاط الرئيسية: تظل المضاربة على العملات البديلة مستقرة رغم تراجع البيتكوين في أكتوبر إلى 100,000 دولار. اقرأ المزيد
Index Cooperative
INDEX$0.814-3.55%
Moonveil
MORE$0.003943+1.78%
Bitcoin
BTC$101,939.89-1.18%
مشاركة
Coinstats2025/11/13 04:22
هيئة المصارف الأوروبية تقول إن قواعد العملات الرقمية الحالية في الاتحاد الأوروبي (MiCA) تغطي بالفعل المخاطر المرتبطة بالعملات المستقرة

هيئة المصارف الأوروبية تقول إن قواعد العملات الرقمية الحالية في الاتحاد الأوروبي (MiCA) تغطي بالفعل المخاطر المرتبطة بالعملات المستقرة

تتصدى السلطات التنظيمية في أوروبا لمخاطر العملات المستقرة وتدفع نحو ضوابط أكثر صرامة. على عكس اللوائح المجزأة للولايات المتحدة بشأن العملات المستقرة، وضع صانعو السياسات الأوروبيون نظامًا موحدًا يعتقدون أنه سيعزز الابتكار، ويحمي المستهلكين، ويحسن الاستقرار المالي. يمكن للقواعد الحالية للعملات المشفرة التعامل مع مخاطر العملات المستقرة على الرغم من التحذيرات الأخيرة [...]
Believe
BELIEVE$0.01241+2.13%
مشاركة
Cryptopolitan2025/11/13 04:50

الأخبار الرائجة

المزيد

انخفاض سهم MSTR مع تراجع البيتكوين يثير مخاوف بشأن قيمة الشركة

مؤشر العملات البديلة يشير إلى انتعاش مبكر: هل الارتفاع القادم قريب؟

هيئة المصارف الأوروبية تقول إن قواعد العملات الرقمية الحالية في الاتحاد الأوروبي (MiCA) تغطي بالفعل المخاطر المرتبطة بالعملات المستقرة

هل سينهي البيتكوين العام فوق أعلى مستوى على الإطلاق البالغ 126,198 دولار؟ انقسام المحللين حول احتمالات اختراق الحدود

الدولار الكندي ينخفض بشكل طفيف قبيل قرار سعر الفائدة لبنك كندا - سكوتيابنك

أسعار الكريبتو

mc_price_img_alt

Bitcoin

BTC

$101,953.99
$101,953.99$101,953.99

-0.28%

mc_price_img_alt

Ethereum

ETH

$3,419.82
$3,419.82$3,419.82

-0.24%

mc_price_img_alt

Solana

SOL

$153.73
$153.73$153.73

-1.27%

mc_price_img_alt

XRP

XRP

$2.3904
$2.3904$2.3904

+0.94%

mc_price_img_alt

KernelDAO

KERNEL

$0.11141
$0.11141$0.11141

+4.11%