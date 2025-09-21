منصة التداول اللامركزية على سولانا تشهد تراجع عملات الميم مع ارتفاع تداول العملات المستقرة

انخفض تداول عملات meme على منصات التداول اللامركزية سولانا إلى أقل من 30%، مما يعكس تراجعًا في نشاط التجزئة المضاربي.

ارتفع حجم تداول زوج SOL-عملة مستقرة إلى أعلى مستوياته منذ ديسمبر 2023، مما يشير إلى استقرار أقوى في السوق.

تجري تغييرات كبيرة في النظام البيئي للتداول في سولانا. تظهر أحدث البيانات من BlockWorks أن هيمنة عملات meme على منصات التداول اللامركزية سولانا، والتي ارتفعت إلى أكثر من 60% بحلول نهاية عام 2024، قد انخفضت الآن إلى أقل من 30%.

في المقابل، ارتفع زوج التداول SOL-عملة مستقرة بشكل حاد ووصل الآن إلى أعلى مستوى له منذ ديسمبر 2023. يبدو أن هذا التحول يعكس تغيرًا في سلوك المتداولين، حيث بدأ المتداولون في البحث عن مسارات أكثر أمانًا بعد انتهاء موجة الضجيج المسبق لعملات meme.

العملات المستقرة تكتسب أرضية مع تلاشي جنون عملات meme

علاوة على ذلك، انخفض عدد المتداولين النشطين يوميًا على منصات التداول اللامركزية سولانا بشكل كبير أيضًا. من ذروة بلغت حوالي 4.8 مليون متداول، لم يتبق سوى حوالي 900,000 في أغسطس 2025. يعكس هذا الرقم شعورًا متزايدًا بالتعب من الأصول عالية المخاطر، خاصة مع العديد من عمليات الاحتيال والمشاريع التي لا تملك فائدة واضحة.

ومع ذلك، فإن هذا التحول يفتح أيضًا مساحة لخيارات تداول أكثر استقرارًا، حيث أصبحت العملات المستقرة خيارًا أساسيًا لأولئك الذين يتطلعون إلى البقاء نشطين دون الوقوع في التقلبات الشديدة لعملات meme.

سولانا تثبت قوتها من خلال نمو التمويل اللامركزي

بينما اعتاد الكثير من الناس على التسارع للحصول على توكنات مثل BONK وWIF أو MEW، فإن هذا الاتجاه يتغير الآن. جعلت عملات meme سولانا اسمًا مألوفًا، خاصة عندما وصل إنتاجية الشبكة إلى 107,540 معاملة في الثانية في اختبار الضغط، كما كشف ميرت ممتاز، المؤسس المشارك لـ Helius.

كانت هذه السرعة في السابق عاملاً جذب رئيسيًا للمتداولين المحليون، ولكن بعد انتهاء الضجيج المسبق، لم تتمكن جميع التوكنات من البقاء. فقد الكثير منها جاذبيته بسبب عدم وجود فائدة.

من ناحية أخرى، أفادت CNF الأسبوع الماضي أن النظام البيئي للتمويل اللامركزي في سولانا وصل بالفعل إلى ذروته. وصل إجمالي القيمة المغلقة (TVL) إلى رقم قياسي جديد قدره 13.34 مليار دولار، مما يعكس تعمق مشاركة المستخدمين المؤسسيين وزيادة الطلب على الرهان.

هذا يعني أنه في حين يبدو أن قطاع عملات meme يضعف، فإن النظام البيئي سولانا ككل لم يفقد زخمه. في الواقع، تتدفق السيولة الكبيرة الآن إلى قطاع التمويل اللامركزي الأكثر نضجًا وطويل المدى.

علاوة على ذلك، فإن أداء سعر SOL يتجه أيضًا بشكل إيجابي. في الـ 24 ساعة الماضية، ارتفع SOL بنسبة 0.81%. وبالنظر إلى المدى الطويل، وصلت الزيادة إلى 33.48% في الـ 30 يومًا الماضية وارتفعت حتى 82.84% خلال 90 يومًا.

تشير هذه الاتجاهات إلى شيء مهم: بدأت سولانا في الانتقال من مرحلة مدفوعة بالضجيج المسبق إلى مرحلة أكثر توجهاً نحو المنفعة. في حين غادر العديد من متداولي التجزئة، ظهرت أموال جديدة من لاعبين كبار يسعون إلى كفاءة المعاملات وفرص التمويل اللامركزي.

مع أصبحت العملات المستقرة ركيزة تداول رئيسية، تميل السيولة إلى أن تكون أكثر تحكمًا. يتناقض هذا مع الفترات السابقة عندما كانت عملات meme غالبًا ما تجعل سوق سولانا يبدو صاخبًا ولكنه متقلب.

ومع ذلك، هذا لا يعني أن عملات meme ستختفي تمامًا. لا يزال المجتمع موجودًا، وقد تستمر المشاريع ذات الأفكار القوية في البقاء.