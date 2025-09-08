'تبني SOL حقيقي': سولانا تحصل على تصديق غير عادي وسط انتقادات TPS المتضخمة

أصبح تبني سولانا محط اهتمام هذا الأسبوع بعد نقاش حول نشاط معاملاتها وإيرادات الشبكة.

في غضون ذلك، قدمت كازاخستان أول صندوق متداول في البورصة لسولانا مع التخزين، مؤكدة سلسلة تبني العملة.

هذا يمنح البلوكتشين اعترافًا جديدًا يتجاوز المناقشات المستمرة حول أرقام الاستخدام المتضخمة.

جاستن بونز يدافع عن تبني سولانا

دافع جاستن بونز، مؤسس سايبر كابيتال، عن تبني سولانا بعد إثارة أسئلة حول جودة نشاطها.

في أحدث تغريداته، قال بونز إن الادعاءات بأن استخدام سولانا وإيراداتها كانت مزيفة هي ادعاءات خاطئة.

وأوضح أنه حتى بعد طرح المعاملات الفاشلة ونشاط الإجماع، لا تزال سولانا تتصدر في المعاملات في الثانية.

رد أحد المستخدمين على تغريدته بأن المشكلة لم تكن ما إذا كانت الإيرادات مزيفة بل ما إذا كانت ذات قيمة دائمة.

وفقًا للمستخدم، فإن الكثير من دخل سولانا جاء من رسوم الأولوية المرتبطة بنشاط عملات meme.

وجادلوا بأن هذا لا يظهر تبنيًا مستقرًا بل فقط اتجاهات مقامرة قصيرة المدى.

ومع ذلك، أجاب بونز بأن البلوكتشين جذبت دائمًا المضاربة في المراحل المبكرة.

وقدم أمثلة من فترة Satoshi Dice لبيتكوين ووقت نشاط NFT وICO الكثيف لإيثريوم.

وأضاف جاستن أن المضاربة كانت جزءًا من التمويل اللامركزي ولا ينبغي النظر إليها على أنها نقطة ضعف.

في تغريدة منفصلة، قال ديف، وهو ناقد آخر، إن مقاييس أداء سولانا كانت مضللة.

وأشار إلى روبوت قام بمعالجة ما يقرب من أحد عشر مليون معاملة في ثلاثين يومًا، مع فشل 99.95٪ منها.

وفقًا للتحديث، جادل ديف بأن هذه المعاملات الفاشلة ظلت في السجل.

وقال إن هذا جعل الأمر أكثر صعوبة وتكلفة بالنسبة لعقد الأرشيف ومزودي التحليلات لإدارة التاريخ الكامل للسلسلة.

قال ديف إن الرسوم المنخفضة سمحت للروبوتات بتشويه الشبكة، وتحويل عدد المعاملات إلى ما وصفه بإحصاءات الغرور.

وأضاف أن الأرقام المرتفعة لا تعني دائمًا التبني الحقيقي. رد بونز قائلاً إن الروبوت دفع مقابل كل معاملة فاشلة.

في رأيه، هذا يعني أن النشاط لا يزال يولد إيرادات للشبكة. وشدد على أن المستخدمين العاديين لا يزال بإمكانهم تنفيذ معاملاتهم دون مشاكل.

نقاش TPS وجذوره

النقاش حول معاملات سولانا في الثانية ليس جديدًا. بدأ بكيفية إبلاغ الشبكة عن الأداء.

سلط المؤيدون الضوء على قدرة سولانا على معالجة المزيد من المعاملات مقارنة بالمنافسين.

ومع ذلك، قال النقاد إن حصة كبيرة من تلك المعاملات جاءت من محاولات فاشلة أو أنظمة آلية بدون استخدام اقتصادي واضح.

أظهر هذا الخلاف كيف حكمت الصناعة غالبًا على البلوكتشين من خلال حجم المعاملات وحده.

اعتبر بونز، وكذلك آخرون، أرقام سولانا دليلاً على الاستخدام الكثيف والتبني.

نقاش تبني سولانا | المصدر: جاستن بونز

ومع ذلك، قال النقاد إن الأرقام ضخمت صورة سولانا وأربكت المستثمرين. عكس التبادل بين الجانبين مخاوف الصناعة الأكبر.

أراد العديد من المشاركين في السوق صورة أوضح عن الإحصاءات التي أظهرت التبني الحقيقي وتلك التي أظهرت فقط ضغط النظام.

إطلاق ETF سولانا في كازاخستان

بينما استمرت المناقشة حول بيانات الشبكة، تلقت سولانا اعترافًا جديدًا بفضل منتج مالي.

أفادت التقارير أن فونتي كابيتال أطلقت صندوقًا متداولًا في البورصة لسولانا مع التخزين في كازاخستان.

تم إدراج المنتج في بورصة أستانا الدولية. كان أول ETF لسولانا مع التخزين في آسيا الوسطى.

جلب الإطلاق سولانا إلى التمويل التقليدي في منطقة جديدة. وأظهر أنه على الرغم من النقاشات حول المعاملات والتبني، لا يزال الاهتمام المؤسسي ينمو.

بالنسبة لسولانا، كان ETF علامة على أن المستثمرين في أسواق مختلفة كانوا يولون اهتمامًا. منح إدخال ETF سولانا رؤية خارج صناعة البلوكتشين.

وضع علامة على نقطة يتم فيها تقديم سولانا في قنوات الاستثمار المنظمة. يأتي هذا التطور مع استمرار الجدل حول أرقام استخدامها والمعاملات الفاشلة.