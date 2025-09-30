وحدة التشفير التابعة لسوسيتيه جنرال تنشر العملات المستقرة باليورو والدولار الأمريكي على Uniswap وMorpho

ذكرت PANews في 30 سبتمبر أن SG-FORGE، الشركة التابعة للأصول الرقمية لبنك Societe Generale، أعلنت عن النشر الرسمي لعملتها المستقرة باليورو EURCV وعملتها المستقرة بالدولار الأمريكي USDCV على بروتوكولات DeFi القائمة على بلوكتشين الإيثريوم Morpho وUniswap. تتيح هذه المبادرة للمستخدمين الاقتراض والإقراض باستخدام العملات المشفرة (مثل BTC وETH) والصناديق المرمزة كضمانات على منصة Morpho، مع تمكين التداول الفوري للعملات المستقرة من خلال Uniswap.

بالإضافة إلى ذلك، ستكون شركة إدارة الأصول MEV Capital مسؤولة عن الإشراف على الخزائن ذات الصلة، وتحديد قواعد الضمانات، والتعامل مع حالات التخلف عن السداد. سيتم دعم سيولة السوق من قبل صانع السوق Flowdesk لضمان تداول سلس.

حاليًا، تبلغ القيمة السوقية لـ EURCV حوالي 66 مليون دولار، بينما تبلغ القيمة السوقية لـ USDCV 32.2 مليون دولار، وهي لا تزال صغيرة نسبيًا مقارنة بالشركات الرائدة في السوق مثل EURC من Circle (260 مليون دولار) وUSDT من Tether (174.8 مليار دولار).