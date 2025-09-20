البورصةDEX+
شراء العملات المشفرةالأسواقالعقود الفوريةالعقود الآجلة500Xمدخراتالأحداث
المزيد
سباق CZH
تستعد سنوبول موني و ENI لتبسيط الهويات من أجل تعزيز السمعة على السلسلة، ودفع تبني Web3 قابل للتوسع وبمستوى المؤسسات على الصعيد العالمي.تستعد سنوبول موني و ENI لتبسيط الهويات من أجل تعزيز السمعة على السلسلة، ودفع تبني Web3 قابل للتوسع وبمستوى المؤسسات على الصعيد العالمي.

سنوبول ماني و ENI يمهدان الطريق لتبني Web3 قابل للتوسع وبمستوى المؤسسات

بواسطة: Blockchainreporter
2025/09/20 17:00
Orderly Network
ORDER$0.1567-3.56%
rocket-purple-sky

تعلن Snowball Money، منصة متعددة السلاسل للاستثمارات الذكية في العملات المشفرة، عن شراكتها الاستراتيجية مع ENI، وهي بلوكتشين عالي الأداء من الدرجة المؤسسية. الأهداف الرئيسية لهذا التعاون هي تمكين قابلية التوسع واعتماد Web3 على مستوى المؤسسات، مع هوية سلسة عبر السلاسل، وسمعة، وثقة.

تم بناء كلتا المنصتين على تقنية Web3 للتعامل مع المواقف أثناء التداول في عالم تكنولوجي متقدم. لهذا الغرض، قررت كلتا المنصتين معالجة الأمور من خلال الجهود الجماعية. لذلك، قاموا بتقسيم العمل فيما بينهم للتعامل مع كل جانب بعناية.

مع هذا التكامل، يستخدم مستخدمو ENI خدمة التسمية المعيارية من Snowball (MNS) لنظام بيئي أبسط وأسهل وأكثر أمانًا وملاءمة للمؤسسات. أصدرت Snowball Money هذا الخبر من خلال حسابها الرسمي على X عن طريق نشره.

شراكة Snowball-ENIAC تزيل التعقيد من المعاملات القائمة على المحفظة

توفر شراكة Snowball Money و ENI هوية محايدة للسلسلة يمكن للمستخدمين من خلالها بناء أو إنشاء أسماء مستخدمين قابلة للقراءة باستخدام Snowball MNS. علاوة على ذلك، يقلل هذا النظام من التعرف على عناوين المحفظة المعقدة للمعاملات؛ بل يسهل للمستخدمين خدمات قصيرة وسهلة التعامل.

هذا لا يعني أن هذا النظام يقلل من حد استخدام سلاسل التطبيقات والبلوكتشين المختلفة؛ بل سيفتح مسارات جديدة وآمنة للبلوكتشين الأخرى والتبادل العابر للسلاسل. علاوة على ذلك، هذا التكامل مهم وفعال للمتعلمين والأميين، لأنه أثناء إجراء المعاملات يكون بسيطًا للغاية، حيث يحتاج المرسل فقط إلى اسم المستخدم الخاص بالمستلم للمعاملات الآمنة.

Snowball و ENI تقدمان درجات قابلة للفحص على السلسلة

يجلب تحالف Snowball Money و ENI درجات السمعة على السلسلة (ORS)، والتي تعتمد بشكل خالص على نشاط المستخدم على السلسلة لأغراض أصلية وواقعية. لذلك، يمكن استخدام تلك الدرجات لمقاومة هجمات سيبيل، مما يعني منع الهويات المزيفة أو المكررة. يوفر تصفية الحوكمة تصويتًا للمشاركين الموثوق بهم على المقترحات، ويعني إطار ثقة المؤسسة مصداقية المستخدمين القابلة للفحص للأصالة.  

في الوقت نفسه، سيؤدي هذا التوحيد إلى فتح اعتماد Web3 الجاهز للمؤسسات للحصول على نتائج أفضل، حيث يمكن للمؤسسات بناء تطبيقات لامركزية (DApps) قابلة للتوسع، وضم المستخدمين بهويات أبسط، والحفاظ على معايير الثقة والتوافق. باختصار، يهدف هذا التعاون إلى تغطية أبعاد متعددة تحت منصة واحدة لراحة المستخدمين وبناء ثقة قوية فيهم. 

إخلاء مسؤولية: المقالات المُعاد نشرها على هذا الموقع مستقاة من منصات عامة، وهي مُقدمة لأغراض إعلامية فقط. لا تُظهِر بالضرورة آراء MEXC. جميع الحقوق محفوظة لمؤلفيها الأصليين. إذا كنت تعتقد أن أي محتوى ينتهك حقوق جهات خارجية، يُرجى التواصل عبر البريد الإلكتروني service@support.mexc.com لإزالته. لا تقدم MEXC أي ضمانات بشأن دقة المحتوى أو اكتماله أو حداثته، وليست مسؤولة عن أي إجراءات تُتخذ بناءً على المعلومات المُقدمة. لا يُمثل المحتوى نصيحة مالية أو قانونية أو مهنية أخرى، ولا يُعتبر توصية أو تأييدًا من MEXC.

قد يعجبك أيضاً

انخفاض سهم MSTR مع تراجع البيتكوين يثير مخاوف بشأن قيمة الشركة

انخفاض سهم MSTR مع تراجع البيتكوين يثير مخاوف بشأن قيمة الشركة

ملخص: انخفض سهم MSTR بنسبة 60% من أعلى مستوياته على الإطلاق، ويتم تداوله حالياً بسعر 224.20 دولار للسهم. يرتبط انخفاض سهم MSTR مباشرة بانخفاض سعر البيتكوين الأخير بأكثر من 10%. يقترب مؤشر mNAV الاستراتيجي من 1.0، مما قد يدفع الشركة لبيع البيتكوين لإعادة شراء الأسهم. إجمالي حيازات MSTR من البيتكوين [...] ظهر المنشور "انزلاق سهم MSTR مع تراجع البيتكوين يثير مخاوف بشأن قيمة الشركة" لأول مرة على CoinCentral.
Moonveil
MORE$0.003943+1.78%
1
1$0.01965-15.48%
EPNS
PUSH$0.01689+8.26%
مشاركة
Coincentral2025/11/13 04:50
مؤشر العملات البديلة يشير إلى انتعاش مبكر: هل الارتفاع القادم قريب؟

مؤشر العملات البديلة يشير إلى انتعاش مبكر: هل الارتفاع القادم قريب؟

تظهر البيانات الجديدة استقرار المضاربة على العملات البديلة رغم انخفاض سعر البيتكوين، مما يشير إلى علامات مبكرة لإعادة دخول المخاطرة ودورة أكثر نضجًا للعملات البديلة في المستقبل. على الرغم من انخفاض البيتكوين (BTC) بنسبة 10% في أكتوبر، ظل مؤشر المضاربة على العملات البديلة من Capriole Investments مستقرًا عند حوالي 25%، مما يشير إلى أن النشاط المضاربي في سوق العملات البديلة يحافظ على استقراره بدلاً من الانهيار مع BTC. قد يشير هذا الاستقرار النسبي إلى مرحلة مبكرة من إعادة الدخول بين المشاركين في السوق، حيث يقوم المستثمرون بالتناوب بشكل انتقائي إلى أصول الكريبتو ذات المخاطر الأعلى على الرغم من الحذر الاقتصادي الكلي. النقاط الرئيسية: تظل المضاربة على العملات البديلة مستقرة رغم تراجع البيتكوين في أكتوبر إلى 100,000 دولار. اقرأ المزيد
Index Cooperative
INDEX$0.814-3.55%
Moonveil
MORE$0.003943+1.78%
Bitcoin
BTC$101,939.89-1.18%
مشاركة
Coinstats2025/11/13 04:22
هيئة المصارف الأوروبية تقول إن قواعد العملات الرقمية الحالية في الاتحاد الأوروبي (MiCA) تغطي بالفعل المخاطر المرتبطة بالعملات المستقرة

هيئة المصارف الأوروبية تقول إن قواعد العملات الرقمية الحالية في الاتحاد الأوروبي (MiCA) تغطي بالفعل المخاطر المرتبطة بالعملات المستقرة

تتصدى السلطات التنظيمية في أوروبا لمخاطر العملات المستقرة وتدفع نحو ضوابط أكثر صرامة. على عكس اللوائح المجزأة للولايات المتحدة بشأن العملات المستقرة، وضع صانعو السياسات الأوروبيون نظامًا موحدًا يعتقدون أنه سيعزز الابتكار، ويحمي المستهلكين، ويحسن الاستقرار المالي. يمكن للقواعد الحالية للعملات المشفرة التعامل مع مخاطر العملات المستقرة على الرغم من التحذيرات الأخيرة [...]
Believe
BELIEVE$0.01241+2.13%
مشاركة
Cryptopolitan2025/11/13 04:50

الأخبار الرائجة

المزيد

انخفاض سهم MSTR مع تراجع البيتكوين يثير مخاوف بشأن قيمة الشركة

مؤشر العملات البديلة يشير إلى انتعاش مبكر: هل الارتفاع القادم قريب؟

هيئة المصارف الأوروبية تقول إن قواعد العملات الرقمية الحالية في الاتحاد الأوروبي (MiCA) تغطي بالفعل المخاطر المرتبطة بالعملات المستقرة

هل سينهي البيتكوين العام فوق أعلى مستوى على الإطلاق البالغ 126,198 دولار؟ انقسام المحللين حول احتمالات اختراق الحدود

الدولار الكندي ينخفض بشكل طفيف قبيل قرار سعر الفائدة لبنك كندا - سكوتيابنك

أسعار الكريبتو

mc_price_img_alt

Bitcoin

BTC

$101,940.52
$101,940.52$101,940.52

-0.29%

mc_price_img_alt

Ethereum

ETH

$3,419.60
$3,419.60$3,419.60

-0.25%

mc_price_img_alt

Solana

SOL

$153.72
$153.72$153.72

-1.27%

mc_price_img_alt

XRP

XRP

$2.3903
$2.3903$2.3903

+0.93%

mc_price_img_alt

KernelDAO

KERNEL

$0.11141
$0.11141$0.11141

+4.11%