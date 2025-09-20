سنوبول ماني و ENI يمهدان الطريق لتبني Web3 قابل للتوسع وبمستوى المؤسسات

تعلن Snowball Money، منصة متعددة السلاسل للاستثمارات الذكية في العملات المشفرة، عن شراكتها الاستراتيجية مع ENI، وهي بلوكتشين عالي الأداء من الدرجة المؤسسية. الأهداف الرئيسية لهذا التعاون هي تمكين قابلية التوسع واعتماد Web3 على مستوى المؤسسات، مع هوية سلسة عبر السلاسل، وسمعة، وثقة.

تم بناء كلتا المنصتين على تقنية Web3 للتعامل مع المواقف أثناء التداول في عالم تكنولوجي متقدم. لهذا الغرض، قررت كلتا المنصتين معالجة الأمور من خلال الجهود الجماعية. لذلك، قاموا بتقسيم العمل فيما بينهم للتعامل مع كل جانب بعناية.

مع هذا التكامل، يستخدم مستخدمو ENI خدمة التسمية المعيارية من Snowball (MNS) لنظام بيئي أبسط وأسهل وأكثر أمانًا وملاءمة للمؤسسات. أصدرت Snowball Money هذا الخبر من خلال حسابها الرسمي على X عن طريق نشره.

شراكة Snowball-ENIAC تزيل التعقيد من المعاملات القائمة على المحفظة

توفر شراكة Snowball Money و ENI هوية محايدة للسلسلة يمكن للمستخدمين من خلالها بناء أو إنشاء أسماء مستخدمين قابلة للقراءة باستخدام Snowball MNS. علاوة على ذلك، يقلل هذا النظام من التعرف على عناوين المحفظة المعقدة للمعاملات؛ بل يسهل للمستخدمين خدمات قصيرة وسهلة التعامل.

هذا لا يعني أن هذا النظام يقلل من حد استخدام سلاسل التطبيقات والبلوكتشين المختلفة؛ بل سيفتح مسارات جديدة وآمنة للبلوكتشين الأخرى والتبادل العابر للسلاسل. علاوة على ذلك، هذا التكامل مهم وفعال للمتعلمين والأميين، لأنه أثناء إجراء المعاملات يكون بسيطًا للغاية، حيث يحتاج المرسل فقط إلى اسم المستخدم الخاص بالمستلم للمعاملات الآمنة.

Snowball و ENI تقدمان درجات قابلة للفحص على السلسلة

يجلب تحالف Snowball Money و ENI درجات السمعة على السلسلة (ORS)، والتي تعتمد بشكل خالص على نشاط المستخدم على السلسلة لأغراض أصلية وواقعية. لذلك، يمكن استخدام تلك الدرجات لمقاومة هجمات سيبيل، مما يعني منع الهويات المزيفة أو المكررة. يوفر تصفية الحوكمة تصويتًا للمشاركين الموثوق بهم على المقترحات، ويعني إطار ثقة المؤسسة مصداقية المستخدمين القابلة للفحص للأصالة.

في الوقت نفسه، سيؤدي هذا التوحيد إلى فتح اعتماد Web3 الجاهز للمؤسسات للحصول على نتائج أفضل، حيث يمكن للمؤسسات بناء تطبيقات لامركزية (DApps) قابلة للتوسع، وضم المستخدمين بهويات أبسط، والحفاظ على معايير الثقة والتوافق. باختصار، يهدف هذا التعاون إلى تغطية أبعاد متعددة تحت منصة واحدة لراحة المستخدمين وبناء ثقة قوية فيهم.